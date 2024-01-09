Елки мэра Москвы в Гостином Дворе собрали свыше 61 тысячи посетителей

Гости увидели музыкальный спектакль «Новый год наоборот», а также поучаствовали в интерактивной программе в фойе и мастер-классах. Для посетителей организовали фотозоны и установили настоящую карусель. В постановке сыграли 150 артистов, специально для мероприятия изготовили 284 уникальных костюма.

На елки мэра Москвы пригласили детей, которые показали высокие результаты в учебе и спорте, а также лауреатов олимпиад, конкурсов и премий столичного правительства, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и сирот. Представления посетили дети из семей мобилизованных и гости из новых регионов РФ.

Юным зрителям представили сказочную страну, где Деду Морозу сдавали экзамены выпускники новогодней школы: Кролик, Тучка, Карамель и Сова. Спектакль провели с применением современных технологий, световых эффектов и видеографики. Всем детям раздали новогодние подарки - 38 тонн сладостей.

В Москве также прошла акция «Исполни желание». Жители мегаполиса помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ.