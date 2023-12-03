03 декабря 2023, 14:30

Электронную медкарту оснастили новой функцией для московских врачей

Freepik
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В Москве для врачей расширили функционал электронной медицинской карты. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе», - уточнил он.

Глава города напомнил, что до нововведения медикам приходилось больше тратить времени на сборы этих документов, так как они хранились в разных разделах. Врач сможет сразу увидеть полную картину по каждому заболеванию и выбрать самую эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей и проявления болезни.

Медики также получили доступ к специальному регистру пациентов с неподтвержденными диагнозами. В нем отображаются сведения о тех, кто недообследовался. Если имеющихся данных хватает, чтобы поставить заключительный диагноз, то в перспективе специалист сможет поставить его заочно. После вызовет пациента на прием для лечения.

Собянин добавил, что благодаря такому подходу врачи смогут выявлять серьезные заболевания на более ранних стадиях.

Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве. Вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.

Врачи Сергей Собянин Технологии Москва 2023
03 декабря 2023, 14:03
Москвичей пригласили на фотовыставку, посвященную актрисе Инне Чуриковой
РИА «Новости»
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В Москве на Арбате с 4 по 24 декабря будет работать фотовыставка «Инна Чурикова. В театре и в кино». Ее открытие приурочили к 80-летию со дня рождения актрисы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В экспозицию вошли фотографии из жизни народной артистки СССР, а также эпизоды из спектаклей и фильмов с ее участием. Посетителям представят снимки из ленкомовских постановок и репетиций, в которых участвовала Чурикова. На ее счету такие театральные роли, как Неле, Женщина-комиссар, Офелия и Гертруда («Гамлет») и другие.

Инна Чурикова начала свой творческий путь в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» в 1973 году по приглашению самого режиссера. В течение нескольких десятков лет Захаров называл ее главной актрисой театра.

Второй раздел фотовыставки посвятили старту и развитию кинокарьеры Чуриковой. Окончив школу, она подала документы в три главных московских театральных вуза. Будущую актрису с первого раза зачислили в Щепкинское училище. Гостям покажут снимки и первые эпизодические роли артистки из известных фильмов.

В Москве на открытых площадках в декабре представят несколько фотовыставок. Посетителей парков ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ.

Выставки Москва 2023
03 декабря 2023, 13:30
Около двух тысяч человек привлекли к уборке снега на МЖД
РИА «Новости»
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Объекты Московской железной дороги (МЖД) продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе МЖД.

«На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега», - отметили в компании.

На борьбу с последствиями снегопада вывели свыше 90 спецмашин. Примерно тысяча железнодорожников убирают снег с платформ.

Если возникнет необходимость, планируют задействовать дополнительные силы. Также для координации действий по уборке снега создали оперативный штаб.

Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.

Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.

Поезда Снегопад Москва 2023
03 декабря 2023, 13:11
Москвичам рассказали о пяти эстакадных станциях столичной подземки
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Московский метрополитен насчитывает пять эстакадных станций. Они находятся над поверхностью земли и стоят на железобетонных опорах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Большая часть линий метро расположена под землей. «Воробьевы горы», которые до 1999 года носили название «Ленинские горы», стали самой первой эстакадной станцией метрополитена на красной ветке. Сначала ее запланировали возводить в тоннеле под Москвой-рекой. Пересмотрев расходы, линию решили провести по мосту и построить на нем станцию.

На момент запуска «Воробьевы горы» имели самую широкую и длинную платформу в столичной подземке. Станция стала первой в мире расположенной на мосту над рекой.

В 2003 году открыли Бутовскую линию, которую возводили в качестве экспериментального легкого метро. Больше половины линий возвели в эстакадном исполнении, чтобы сэкономить деньги и ускорить процесс строительства. В итоге на ней появились четыре станции - «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова», «Бунинская аллея» - эстакадные и расположены на высоте 9,6 метра над землей.

Станцию Троицкой линии метро «Университет дружбы народов» украсило уникальное мозаичное панно. Его изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла.

Метро Москва 2023
03 декабря 2023, 12:36
Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада
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Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково — там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово три рейса задержали и два отменили, в Шереметьево - шесть. В Жуковском пока обошлось без задержек и отмены рейсов.

Накануне в Москве задержали 43 рейса и отменили еще девять. Причиной этому также стала непогода.

Сегодня в Москве будет облачная погода , сильный снег и метели. Всего за воскресенье и ночь понедельника прогнозируется, что выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега. Днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов.

Затем на Москву и Подмосковье обрушатся лютые морозы. Холодать начнет со среды, 6 декабря.

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково - там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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