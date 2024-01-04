Электричество в дома Москвы подали по резервной схеме после пожара на подстанции

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Он напомнил, что после пожара на подстанции на северо-востоке города ряд зданий остался без энергоснабжения. Часть домов перевели на резервную схему поставки электричества.

Для полноценного восстановления подачи тепла и энергии власти Москвы создали оперативный штаб. К работам привлекли все городские службы. Жителям домов, которые затронула авария, оказали всю необходимую помощь.

По данным московского главка МЧС, пожар произошел на трансформаторной подстанции в Высоковольтном проезде в районе Отрадное. Энергетики перевели часть потребителей на резервную схему электроснабжения.

Telegram-канал Shot сообщил, что после пожара на подстанции в домах Отрадного, Алтуфьева и Бибирева произошли отключения воды, отопления и света.