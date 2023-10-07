Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за непогоды
В Москве с полуночи до 18:00 воскресенья объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. В столице ожидается дождь, мокрый снег и ветер с сильными порывами. Об этом предупредила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МЧС.
«В период с 00:00 до 18:00 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 метров в секунду», - сообщили в министерстве.
МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Автомобили посоветовали парковать вдали от деревьев, а пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Родителей предупредили, чтобы не оставляли детей без присмотра.
Несмотря на непогоду, водителям посоветовали не спешить менять летнюю резину на зимнюю. Первые заморозки сменятся плюсовой погодой, отметили специалисты.