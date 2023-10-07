Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за непогоды

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«В период с 00:00 до 18:00 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 метров в секунду», - сообщили в министерстве.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Автомобили посоветовали парковать вдали от деревьев, а пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Родителей предупредили, чтобы не оставляли детей без присмотра.

Несмотря на непогоду, водителям посоветовали не спешить менять летнюю резину на зимнюю. Первые заморозки сменятся плюсовой погодой, отметили специалисты.