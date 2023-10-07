Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за непогоды

07 октября 2023, 21:04
РИА «Новости»
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В Москве с полуночи до 18:00 воскресенья объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. В столице ожидается дождь, мокрый снег и ветер с сильными порывами. Об этом предупредила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МЧС.

«В период с 00:00 до 18:00 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 метров в секунду», - сообщили в министерстве.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Автомобили посоветовали парковать вдали от деревьев, а пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Родителей предупредили, чтобы не оставляли детей без присмотра.

Несмотря на непогоду, водителям посоветовали не спешить менять летнюю резину на зимнюю. Первые заморозки сменятся плюсовой погодой, отметили специалисты.

Погода Экология Москва 2023
Московский авиацентр начал подготовку к зиме
23 октября 2023, 13:16
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский авиацентр практически завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. Специалисты прослушали курс лекций, сдали зачеты и приступили к практике. Финальные испытания техники проведут после выпадения первого снега в столице, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Заключительный этап сезонной подготовки пилоты пройдут, когда в столице выпадет снег. При посадке в таких условиях воздушные потоки от вертолета могут создавать снежный вихрь, из-за чего видимость падает практически до нуля», - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в таких случаях специалист должен уметь пилотировать по приборам и иметь большой опыт посадок на различные неспециализированные площадки, поэтому своевременная подготовка так необходима.

Кроме того, не только специалисты готовятся к новому сезону, но и инженеры, обслуживающие технику. Они осматривают вертолеты и переводят двигатели в зимний режим эксплуатации. Также особое внимание уделяют исправности светосигнальных систем и целостности ограждений на авиаплощадках.

Также к зиме готовят и автоколонну центра для своевременного реагирования на вызов и подачи топлива в летный транспорт.

Помимо этого, в начале октября в Новой Москве санитарный вертолет перевели в режим круглосуточной работы. Это связано с тем, что летная площадка столичного многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра.

Самолеты Москва 2023
Цветники в Москве начали готовить к зиме
23 октября 2023, 12:48
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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, эти работы помогут многолетникам благополучно пережить период холодов. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а позже обработают от болезней и вредителей. На заключительном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой.

«Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов», - рассказал Бирюков.

Кроме того, на клумбах Северного речного вокзала разместят геометрические фигуры в синем, желтом и красном цветах. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появятся яркие орнаменты.

Ранее стало известно о том, что консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели
23 октября 2023, 12:40
РИА «Новости»
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В Москве в ближайшую пятницу ожидается снегопад. Десятисантиметровые сугробы будут лежать на улицах уже в конце недели, сообщил «360» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.

«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.

Однако уже во вторник погода резко изменится.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.

При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

«Снега будет много», - заключил Шувалов.

Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года
23 октября 2023, 11:47
РИА «Новости»
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,2 миллиона газовых плит в квартирах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь–сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», - отметил Бирюков.

Он добавил, что коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Информацию о датах и времени проведения проверок можно узнать заранее на информационных стендах в подъездах и дворах.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье первым в России перешло на цифровой формат приемки газопроводов. Согласование документов и приемка объекта стали проходить через одно приложение.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

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