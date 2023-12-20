Экспозицию, посвященную Дальнему Востоку, открыли в московском метро

На выставке представили мультимедийные экспозиции и стенды дальневосточных регионов, которые показали на Международной выставке-форуме «Россия на ВДНХ. Ее посвятили достижениям в экономической и социальной сфере, а также знаковым промышленным и инфраструктурным проектам.

«Пассажиры смогут увидеть людей, которые живут, учатся и работают в тех удивительных местах, и поближе познакомиться с Дальним Востоком», - поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Стенды расскажут о камчатских вулканах, якутских мифах и чукотской природой. Посетители также узнают о золотодобыче в Магаданской области, пройдут по «Тропе леопарда» в Приморском крае и совершат путешествие по Байкалу в павильоне Республики Бурятии.

Фотовыставку на станции «Выставочная» организовали в рамках ежегодных Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Она будет открыта до 9 января.

Ранее в Москве открыли благотворительную фотовыставку «Добрая елка». Жители столицы смогут исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций.

В Москве на станции метро «Выставочная» открыли экспозицию «Мы - Дальний Восток». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.