Эксперт рассказал, почему поддержал идею об отказе квартир площадью менее 28 «квадратов»

Он подчеркнул, что тенденция к уменьшению площади квартир существует уже много лет. По его словам, такое жилье пользуется популярностью среди молодых семей и родителей, покупающих квартиры детям.

«Эта логика понятная. Если, к примеру, 10 лет назад продавались огромные трехкомнатные и двухкомнатные квартиры, то сейчас для среднего класса площадь квартир снижается», - указал Киевский.

Эксперт прокомментировал решение Москомэкспертизы отказаться от квартир, метраж которых составляет меньше 28 «квадратов». Специалист предложил пойти навстречу молодежи и предусмотреть небольшую долю такого жилья - 10-15%.

«На мой взгляд, эта идея правильная, но и какой-то минимальный набор студий и квартир меньше 28 квадратов стоит сохранить», - добавил Киевский.

Он также объяснил, что «дома из студий» негативно отражаются на нагрузке на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры.

«Возможно, если маленьких квартир не будет, надо возрождать институт арендного жилья для специалистов и молодежи, которую город сейчас активно поддерживает», - заключил специалист.

Как напомнило РИА «Новости» , в столице решили запретить строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Москомэкспертиза не будет выдавать положительные разрешения на строительные объекты с отклонениями от установленных минимальных значений площади.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Каменев обратил внимание на рост спроса на аренду студий и однокомнатных квартир. Он рассказал, что увеличивается число россиян, откладывающих покупку жилья.