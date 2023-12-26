Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Коцепцию комплексного благоустройства территории университета биотехнологий на улице Врубеля добавили в шорт-лист конкурса «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий». Там появятся места для общения, отдыха, спортивных игр, работы и прогулок, сообщил замглавы столичного департамента капремонта Александр Адайкин.

«Кампус университета биотехнологий занимает площадь около шести гектаров и расположен между улицами Врубеля, Панфилова и Волоколамским шоссе. В него входит несколько учебных корпусов и общежитий для преподавателей и студентов», - рассказал он.

Адайкин уточнил, что по проекту планируют создать три полноценные функциональные зоны, которые объединят студентов вне зависимости от их будущей профессии.

В первую войдет внутренний двор главного здания вуза только для сотрудников и студентов. Там появятся павильон-лекторий, коворкинги, летняя открытая сцена с медиаэкраном и амфитеатром, а также зона отдыха и самоподготовки.

Во втором пространстве установят столы для настольного тенниса, обустроят площадку для стритбола и место для воркаута. Создадут гастропарк с модульными кафе и закусочными из морских контейнеров. Кроме того, появится зона для фуд-траков, модульные туалеты и площадка сбора твердых бытовых отходов.

Адайкин добавил, что третья зона станет территорией для отдыха, игр и занятий спортом. Она будет доступна также и для местных жителей. На участке организуют площадку для баскетбола, волейбола и мини-футбола, настольного тенниса, воркаута, поставят тренажеры, а также возведут летнюю террасу.

На прилегающей к станции метро «Физтех» в Москве территории также завершился первый этап работ по благоустройству. Там появилась пешеходная зона и скейт-парк.