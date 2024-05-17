Ефимов: в Щербинке построили спортивную арену с искусственным льдом

Доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни в округах. Новая арена станет объектом притяжения юных спортсменов не только из Щербинок, но и ряда других поселений, расположенных в восточной части ТиНАО.

«В Щербинке на Индустриальной улице завершили возведение трехэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения. Его высота составляет 18 метров. Всего с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили 13 спортивных объектов», - подчеркнул Ефимов.

Развитию спортивной инфраструктуры в округах уделяют большое внимание. Объекты возводят как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программы Москвы. В рамках проекта предусмотрены затраты на строительство и проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с тренажерными залами и бассейнами в поселке Завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Помимо этого, инвестор начал строительство Центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в поселке Кокошкино», - отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов.