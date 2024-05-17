17 мая 2024, 10:09

Ефимов: в Щербинке построили спортивную арену с искусственным льдом

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В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы завершили строительство новой крытой ледовой арены с искусственным льдом. Объект возвели благодаря частным инвестициям. Застройщиком выступило ООО «Арена», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни в округах. Новая арена станет объектом притяжения юных спортсменов не только из Щербинок, но и ряда других поселений, расположенных в восточной части ТиНАО.

«В Щербинке на Индустриальной улице завершили возведение трехэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения. Его высота составляет 18 метров. Всего с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили 13 спортивных объектов», - подчеркнул Ефимов.

Развитию спортивной инфраструктуры в округах уделяют большое внимание. Объекты возводят как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программы Москвы. В рамках проекта предусмотрены затраты на строительство и проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с тренажерными залами и бассейнами в поселке Завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Помимо этого, инвестор начал строительство Центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в поселке Кокошкино», - отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов.

Строительство ТиНАО Москва
17 мая 2024, 09:11
Ефимов: международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Гостином Дворе
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Международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва» пройдет в Гостином Дворе с 22 по 25 мая. Для посетителей организаторы запланировали более 200 мероприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году посетителей ждет свыше 200 стендов - на 12% больше, чем в 2023-м. Среди них - 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров», - рассказал Ефимов.

На восьми дискуссионных площадках свыше тысячи спикеров проведут более 200 мероприятий, в том числе мастер-классы и круглые столы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов рассказал, что главной темой этого года будет «Польза». Участникам предстоит ответить на вопрос: «Что такое польза в современном проекте, здании, городской среде, управленческих решениях, как сделать город максимально красивым и полезным для человека?» «Среди ключевых проектов выставки - экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, посвященная образованию. Стенд „Кампус - поле возможностей“ будет оформлен как открытое совмещенное с городской жизнью научное пространство», - отметил Кузнецов.

На стенде представлена информация о трех университетских проектах мирового уровня, реализованных в российской столице.

Организатором выставки-форума выступает «ЭКСПО-ПАРК - Выставочные проекты». Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте.

Выставки Строительство Архитектура Москва
16 мая 2024, 18:18
Эксперт рассказал, почему поддержал идею об отказе квартир площадью менее 28 «квадратов»
Freepik
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Переизбыток квартир и студий, площадь которых составляет менее 28 квадратных метров, негативно влияет на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру Москвы. О том, как соблюсти баланс и не создавать в столице лишнюю нагрузку, 360.ru рассказал доктор технических наук, эксперт по градостроительной политике Илья Киевский.

Он подчеркнул, что тенденция к уменьшению площади квартир существует уже много лет. По его словам, такое жилье пользуется популярностью среди молодых семей и родителей, покупающих квартиры детям.

«Эта логика понятная. Если, к примеру, 10 лет назад продавались огромные трехкомнатные и двухкомнатные квартиры, то сейчас для среднего класса площадь квартир снижается», - указал Киевский.

Эксперт прокомментировал решение Москомэкспертизы отказаться от квартир, метраж которых составляет меньше 28 «квадратов». Специалист предложил пойти навстречу молодежи и предусмотреть небольшую долю такого жилья - 10-15%.

«На мой взгляд, эта идея правильная, но и какой-то минимальный набор студий и квартир меньше 28 квадратов стоит сохранить», - добавил Киевский.

Он также объяснил, что «дома из студий» негативно отражаются на нагрузке на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры.

«Возможно, если маленьких квартир не будет, надо возрождать институт арендного жилья для специалистов и молодежи, которую город сейчас активно поддерживает», - заключил специалист.

Как напомнило РИА «Новости» , в столице решили запретить строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Москомэкспертиза не будет выдавать положительные разрешения на строительные объекты с отклонениями от установленных минимальных значений площади.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Каменев обратил внимание на рост спроса на аренду студий и однокомнатных квартир. Он рассказал, что увеличивается число россиян, откладывающих покупку жилья.

Молодежь Строительство Недвижимость Москва Квартиры
16 мая 2024, 13:00
Москвичи смогут пользоваться высокоскоростным интернетом в фудмоллах
Unsplash
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МегаФон прокачал связь в популярных столичных фудмоллах — «Центральном рынке» на Трубной и «Привозе» в Жулебине. Теперь посетителям пространств с авторской кухней и блюдами разных народов мира доступен высокоскоростной мобильный интернет, что позволит им моментально делиться эмоциями в соцсетях, общаться по видеосвязи.

Всегда на связи Специалисты «МегаФона» установили внутри зданий новое телеком-оборудование, которое поддерживает диапазон LTE‑1800 и обеспечивает высокую емкость и проникающую способность сигнала мобильной связи. Теперь даже при большом потоке посетителей все гости фудмоллов смогут использовать интернет без прерываний сигнала, а гастрономические пространства - транслировать в прямом эфире музыкальные выступления и мастер-классы.

«Центральный рынок» и «Привоз» вошли в список самых популярных столичных фудмоллов. По данным оператора связи, мужчины приходят туда на 20% чаще женщин, а средний возраст гостей составляет от 26 до 45 лет. Посетители активно используют интернет, поэтому надежная и быстрая связь здесь необходима.

«Мы внедрили современное оборудование, которое даст возможность гостям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы фудмоллов и делиться впечатлениями от изучения гастрономической мировой культуры в соцсетях», - рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Крупнейшие фудмоллы Москвы «Центральный рынок» является продолжателем идущей еще с дореволюционных времен истории базаров на Трубной площади. Сейчас посетители могут исследовать около 60 корнеров, винотеку и лавки с фермерскими продуктами. Также в этом пространстве можно поучаствовать в дегустациях и кулинарных мастер-классах, посетить концерты.

Фудмолл «Привоз» объединяет густонаселенные районы Выхино и Жулебино на юго-востоке Москвы и ориентируется одновременно на формат рынка и бистро. Здесь располагаются порядка 30 ресторанов и множество лавок, проводятся мастер-классы, маленьких посетителей развлекают аниматоры.

Еда Интернет Соцсети Россия МегаФон Продукты Москва
16 мая 2024, 09:05
Ефимов: Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино»
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Участок бывшей промзоны «Тушино» в столице реорганизуют, и в этом районе появятся жилье, коммерческая недвижимость и социальные объекты. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор по итогам открытого аукциона заключил с городом договор о комплексном развитии участка в Южном Тушине. Победителем торгов стало ООО «Адмаер», входящее в Level Group. Этот инвестор возведет там 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости и реорганизует 46,3 гектара земли в бывшей промзоне.

«Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 миллиарда рублей. В результате создадут почти 15 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

Территория, на которой начнется строительство, находится между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса.

Руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что соглашение с инвестором Москва подписала на 14 лет. За этот срок «Адмаер» обязуется возвести современный городской квартал с 550 тысячами квадратных метров жилья, в том числе 175,5 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации и других нужд города. Порядка 550 тысяч «квадратов» будут предназначаться для производственной и общественно-деловой застройки.

Строители также возведут школы и детские сады для 1,7 тысячи учеников и воспитанников. На территории участка бывшей промзоны специалисты построят медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Благодаря программе КРТ территории получают вторую жизнь: инфраструктуру, дороги, жилье, коммерческие помещения, рабочие места, парки», - указал заместитель генерального директора по инвестициям и развитию Level Group Александр Огнев.

Он сообщил, что москвичи получат комфортную и привлекательную среду благодаря проекту, а реорганизация участка станет примером многостороннего освоения территории.

Программа комплексного развития территорий предусматривает превращение бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков в многофункциональные городские кварталы. В них строят дороги, комфортное жилье и всю необходимую горожанам инфраструктуру.

Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ, их общая площадь составляет порядка 2,7 тысячи гектаров. Проработка этих программ осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Инвестиции Строительство Дороги Недвижимость Москва

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