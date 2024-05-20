Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации

Прошлой весной в ОЭЗ «Технополис Москва» в Косино-Ухтомском районе открыли индустриальный парк «Руднево». Там уже работают 18 компаний, девять из которых — со статусом резидента. Поддержка города позволила предприятиям нарастить производство изделий, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Другой резидент - компания «Нюкон энерджи» занимается разработкой и серийным производством линейки конденсаторов для светотехнической продукции, силовой электроники, пусковых устройств. За первый квартал этого года она произвела свыше 200 тысяч устройств, увеличив ежемесячную прибыль до 58 миллионов рублей.

Другие производства площадки «Руднево» также активно развиваются. В частности, предприятие «Хартия» занимается выпуском технологических линий для мусоросортировочного комплекса нового поколения на отечественной материально-компонентной базе. Комплекс представляет собой конвейеры по отбору мусора. Благодаря магнитному, оптическому и вихревому способу они выделяют максимальный объем сырья для вторичной переработки.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что статус резидента ОЭЗ дает предприятию возможность получать налоговые льготы, а также освобождает от имущественного, транспортного и земельного налогов. Компании также получают ставку налога на доход всего 2%. Резидентам предоставляется режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

Предприятие-резидент «Банковские Финансовые Системы» (БФС) в этом году выпустит пять тысяч банкоматов. В дальнейшем, нарастив мощность, увеличит ежегодные поставки до 15 тысяч изделий.

Гендиректор группы компаний БФС Артем Жилонов отметил, что в первом квартале 2024 года компания подписала договор на производство с четвертым банком. Также она начала выпускать всю кабельную продукцию для сборки банкоматов.

«Среди предприятий, получивших статус резидента ОЭЗ, производители банкоматов, беспилотников, конденсаторов, решений для сортировки и переработки мусора, медизделий», - уточнил он.

По словам Овчинского, благодаря этим компаниям в индустриальном парке «Руднево» появится 2,6 тысячи мест приложения труда, а также инвестиции в проекты на 31,8 миллиарда рублей.

Предприятие, специализирующееся на производстве медицинского абсорбирующего белья для взрослых «ВИП Камилла», стало первым резидентом площадки «Руднево». Городские власти подписали с ним офсетный контракт в начале 2023-го, уже осенью по нему компания начала поставлять продукцию. В первом квартале этого года предприятие выпустило свыше 1,5 миллиона изделий. Выйдя на полную мощь, компания станет выпускать до 120 миллионов подгузников и 75 миллионов пеленок в год.