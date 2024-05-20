20 мая 2024, 09:12

Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации

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Первую стоматологическую поликлинику возведут в Москве в районе Перово по программе реновации. Строительство планируют завершить в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Поликлиника появится на улице Новогиреевская. Благодаря столичной программе реновации не только улучшаются жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда, отметил Ефимов.

«Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около четырех тысяч квадратных метров», - уточнил заммэра.

Медучреждением смогут пользоваться как новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов, добавил Ефимов. Оборудование в поликлинике установят последнего поколения, врачи смогут проводить все необходимые обследования и лечебные процедуры.

Ефимов рассказал об особенностях зонирования в новой поликлинике, которая возводится по новому московскому стандарту. Для уменьшения вероятности очередей кабинеты самых посещаемых врачей разместят на нижних этажах, административные помещения - на верхних. Также предусмотрена новая система навигация, которая поможет пациентам без труда находить нужный кабинет.

«Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава департамента пояснил, что поликлиники строятся в микрорайонах, в которых реализуется программа реновации, а также новых районах.

Строительство Поликлиники Реновация в Москве Москва
20 мая 2024, 07:22
Овчинский: резиденты «Руднево» нарастили производство — от банкоматов до БПЛА
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Прошлой весной в ОЭЗ «Технополис Москва» в Косино-Ухтомском районе открыли индустриальный парк «Руднево». Там уже работают 18 компаний, девять из которых — со статусом резидента. Поддержка города позволила предприятиям нарастить производство изделий, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Другой резидент - компания «Нюкон энерджи» занимается разработкой и серийным производством линейки конденсаторов для светотехнической продукции, силовой электроники, пусковых устройств. За первый квартал этого года она произвела свыше 200 тысяч устройств, увеличив ежемесячную прибыль до 58 миллионов рублей.

Другие производства площадки «Руднево» также активно развиваются. В частности, предприятие «Хартия» занимается выпуском технологических линий для мусоросортировочного комплекса нового поколения на отечественной материально-компонентной базе. Комплекс представляет собой конвейеры по отбору мусора. Благодаря магнитному, оптическому и вихревому способу они выделяют максимальный объем сырья для вторичной переработки.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что статус резидента ОЭЗ дает предприятию возможность получать налоговые льготы, а также освобождает от имущественного, транспортного и земельного налогов. Компании также получают ставку налога на доход всего 2%. Резидентам предоставляется режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

Предприятие-резидент «Банковские Финансовые Системы» (БФС) в этом году выпустит пять тысяч банкоматов. В дальнейшем, нарастив мощность, увеличит ежегодные поставки до 15 тысяч изделий.

Гендиректор группы компаний БФС Артем Жилонов отметил, что в первом квартале 2024 года компания подписала договор на производство с четвертым банком. Также она начала выпускать всю кабельную продукцию для сборки банкоматов.

«Среди предприятий, получивших статус резидента ОЭЗ, производители банкоматов, беспилотников, конденсаторов, решений для сортировки и переработки мусора, медизделий», - уточнил он.

По словам Овчинского, благодаря этим компаниям в индустриальном парке «Руднево» появится 2,6 тысячи мест приложения труда, а также инвестиции в проекты на 31,8 миллиарда рублей.

Предприятие, специализирующееся на производстве медицинского абсорбирующего белья для взрослых «ВИП Камилла», стало первым резидентом площадки «Руднево». Городские власти подписали с ним офсетный контракт в начале 2023-го, уже осенью по нему компания начала поставлять продукцию. В первом квартале этого года предприятие выпустило свыше 1,5 миллиона изделий. Выйдя на полную мощь, компания станет выпускать до 120 миллионов подгузников и 75 миллионов пеленок в год.

Льготы Беспилотники Бизнес Москва
18 мая 2024, 16:38
Парад ретропоездов и составов новейших моделей начался в Москве
РИА «Новости»
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Москвичи и гости города наблюдали за ретропоездами и новейшими составами на параде поездов в честь 89-летия московского метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отправной точкой парада стала станция большой кольцевой линии «Сокольники». По БКЛ запустили девять парадных составов разных серий, а возглавил эту «процессию» ретропоезд «Сокольники», спроектированный к 75-летию столичного метро. В параде также участвовали составы «Номерной», «Еж-3», «Русич», «Москва», «Москва-2020».

Впервые на мероприятии показали модификацию поезда «Ока» со сквозным проходом, отметило агентство. Все девять составов будут курсировать по БКЛ 18 и 19 мая.

Ранее на экранах в столичном метро запускали прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. Москвичам также показывали видеозаписи о роли Московского метрополитена в период Великой Отечественной войны.

Поезда Метро Метро Москвы Москва
18 мая 2024, 15:56
Стало известно, когда обновится весенний температурный рекорд в Москве
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Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Весна в столице близится к завершению, а рекорд максимальной температуры воздуха остается за 2 апреля.

«На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса», - написала Позднякова.

Только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля, добавила метеоролог. По ее словам, 18 и 19 мая в столице установится солнечная погода. При этом столбики термометров не покажут более 23 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с 16 мая температурный фон в Москве установился на уровне 20 градусов. В начале недели среднесуточная температура отличалась от нормы на восемь-девять градусов.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
18 мая 2024, 12:22
Ефимов: инвесторы построят детский сад в районе Выхино-Жулебино
Freepik
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В Юго-Восточном округе Москвы планируют возвести новый детский сад. Инвесторы обещают сдать готовый объект через три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад на 175 мест в районе Выхино-Жулебино построят за счет частных инвестиций. Завершить его возведение планируют до 2027 года», - уточнил он.

Ефимов отметил, что после того, как дошкольное учреждение примет первых детей, объект передадут системе образования Москвы.

Детский сад появится на улице Академика Скрябина благодаря комплексной жилой застройке. По договору застройщик обязан сдать готовые новостройки и дошкольное учреждение одновременно, уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он напомнил, что в Выхино-Жулебине на Привольной улице уже возвели ФОК.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на юго-востоке города появляется все больше доступной социальной инфраструктуры. В частности, в Печатниках возведут культурно-спортивный центр, рассчитанный на тысячу человек. В Выхино-Жулебине, Нижегородском районе и Люблине построят три детских сада.

В общей сложности по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2011 года в Москве построили и открыли свыше 600 школ и детсадов.

Инвестиции Благоустройство Строительство Детские сады

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