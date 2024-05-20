Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации
Первую стоматологическую поликлинику возведут в Москве в районе Перово по программе реновации. Строительство планируют завершить в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Поликлиника появится на улице Новогиреевская. Благодаря столичной программе реновации не только улучшаются жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда, отметил Ефимов.
«Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около четырех тысяч квадратных метров», - уточнил заммэра.
Медучреждением смогут пользоваться как новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов, добавил Ефимов. Оборудование в поликлинике установят последнего поколения, врачи смогут проводить все необходимые обследования и лечебные процедуры.
Ефимов рассказал об особенностях зонирования в новой поликлинике, которая возводится по новому московскому стандарту. Для уменьшения вероятности очередей кабинеты самых посещаемых врачей разместят на нижних этажах, административные помещения - на верхних. Также предусмотрена новая система навигация, которая поможет пациентам без труда находить нужный кабинет.
«Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Глава департамента пояснил, что поликлиники строятся в микрорайонах, в которых реализуется программа реновации, а также новых районах.