Ефимов: в Новой Москве построили складской комплекс с выставочным залом

«В приоритете для нас - улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек», - заявил он.

По словам Ефимова, площадь застройки составила примерно полторы тысячи квадратных метров. Новое здание включает в себя складскую зону, административную часть и выставочный зал для демонстрации товаров. В зонах загрузки и выгрузки установлены специальные доки, оборудованные регулируемыми перекидными мостиками. Товары будут храниться на палетах в высотных стеллажах.

В административно-бытовой части оборудованы диспетчерская, комнаты для охраны и водителей, офисные кабинеты. Прилегающая территория благоустроена. На ней установлено наружное освещение и организована парковка для автомобилей.

«С момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза. Сейчас оно составляет более 290 тысяч. А к 2035 году количество мест для трудоустройства достигнет миллиона», - рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он отметил, что склад находится вблизи двух крупных магистральных дорог, что позволит быстро доставлять товары в места реализации.

Инвесторы активно вкладывают средства в создание в ТиНАО как компаний малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов.

Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур приблизился к отметке в 3,7 триллиона рублей. Сегодня в ТиНАО функционируют более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий.