07 июля 2024, 12:11

Ефимов: в Новой Москве построили складской комплекс с выставочным залом

Читайте нас в: Google Новости

Инвестор завершил строительство нового складского комплекса в деревне Большое Покровское Филимонковского района Новой Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В приоритете для нас - улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек», - заявил он.

По словам Ефимова, площадь застройки составила примерно полторы тысячи квадратных метров. Новое здание включает в себя складскую зону, административную часть и выставочный зал для демонстрации товаров. В зонах загрузки и выгрузки установлены специальные доки, оборудованные регулируемыми перекидными мостиками. Товары будут храниться на палетах в высотных стеллажах.

В административно-бытовой части оборудованы диспетчерская, комнаты для охраны и водителей, офисные кабинеты. Прилегающая территория благоустроена. На ней установлено наружное освещение и организована парковка для автомобилей.

«С момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза. Сейчас оно составляет более 290 тысяч. А к 2035 году количество мест для трудоустройства достигнет миллиона», - рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он отметил, что склад находится вблизи двух крупных магистральных дорог, что позволит быстро доставлять товары в места реализации.

Инвесторы активно вкладывают средства в создание в ТиНАО как компаний малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов.

Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур приблизился к отметке в 3,7 триллиона рублей. Сегодня в ТиНАО функционируют более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Москва
05 июля 2024, 20:28
Это еще не конец. Синоптики пообещали москвичам новую серию непогоды
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ураган в Москве не закончился: в ближайшие часы столицу накроет новая, более сильная волна непогоды. Жителей столицы призвали по возможности не выходить из дома. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду», - рассказал заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, городские службы в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий стихии.

В ближайшие часы в Москве ожидают более мощную волну ливневых дождей с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Горожан призвали постараться не выходить не улицу, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

В пятницу столицу накрыл ураган «Орхан». Сильный ветер повалил дерево на многоквартирный дом в районе Сокол, в результате в здании обрушилась кирпичная часть фасада. На станции метро «Электрозаводская» упала крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям, а Казанский вокзал затопило. В Театре комедии из-за грозы отключился свет прямо во время представления.

Ураган Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
05 июля 2024, 20:13
Потоп на Казанском вокзале, упавшие деревья и сорванные крыши. Москву накрыл ураган «Орхан»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
По Москве 5 июля пронесся ураган, которому синоптики дали имя «Орхан». Жители столицы и области уже ощутили на себе последствия непогоды и поделились кадрами с ними в Сети.

Упавшее дерево повредило многоквартирный дом на севере города. По данным Telegram-канала «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», это произошло в районе Сокол.

Очевидцы рассказали, что дерево повалило из-за сильного порыва ветра, после этого обрушилась кирпичная часть фасада. Обошлось без пострадавших.

Ураган разнес станцию «Электрозаводская» в столичном метро. Здесь из-за сильного ветра обрушилась крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, из-за мощного грозового фронта на станции сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Пострадавших нет.

В настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановили. На месте работает ремонтная бригада.

Казанский вокзал также подтопило из-за дождя - здесь сильно протекла крыша. По словам источника 360.ru, Ленинский проспект из-за огромных луж буквально превратился в реку.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды «Аэрофлот» объединил ряд рейсов в Москве. Пассажирам посоветовали пользоваться «Аэроэкспрессом» для приезда в Шереметьево, указали в Telegram-канале авиакомпании.

В столичном Театре комедии из-за грозы отключился свет во время представления. Зрительный зал погрузился во тьму.

Синоптики уже предупредили о новой мощной волне ливневых дождей, которая накроет Москву в ближайшее время.

Ураган Метро Москва
05 июля 2024, 18:20
⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье захватило ненастье: град, ливни, грозы. Кое-где затопило улицы, оборвало провода. Однако говорить об урагане не стоит: капризы природы носят лишь локальный характер. Возможно, они даже обойдут стороной Москву. Зато в выходные дни жители столичного региона отдохнут от 30-градусного зноя.

Возможно, непогода продлится дольше - предупреждения действуют до трех часов ночи, отметила метеоролог. Будут ливни, гроза, при прохождении фронта ветер усилится до 15-17 метров в секунду.


Ураган «Орхан» Стихия отбушевала в Подмосковье: местные жители рассказали о прошедшем граде и грозах. Сильный ветер - до 25 метров в секунду - сносил деревья на линии электропередачи, часть населенных пунктов остались без света.

Синоптики прогнозировали, что пик бури в столице придется на 17:00: обещали ливень, град и даже смерчи. До субботы действует «оранжевый» уровень опасности. Еще днем закрыли все городские парки и фестивальные площадки, зоопарк. Горожан попросили не выходить на улицу без надобности и не парковать машины под деревьями.

За вечер 5 июляможет выпасть более половины месячной нормы осадков. Если непременно нужно покинуть дом в такую погоду, лучше надеть дождевик - в зонт может ударить молния. Кроме того, стоит воздержаться от разговоров по телефону и ни в коем случае не прятаться под деревьями, напомнили в МЧС.

Локальный холодный фронт Новый ураган быстро нарекли «Орханом», что означает «полководец». Однако метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заверила 360.ru: это обман. Собственные имена присваивают только тропическим циклонам, скорость которых превышает 60 километров в час.

Метеоролог подчеркнула, что речь идет не об урагане, а просто о холодном фронте - он образуется при перемещении холодной воздушной массы в сторону теплой. Ячеистая структура облаков говорит о том, что это будет локальный процесс: где-то пройдут грозы, могут быть сильные и шквалистые усиления ветра, а где-то - нет.

«Впоследствии фронт отойдет на восток и северо-восток, так что погода улучшится. В субботу, 6 июля, не ожидается осадков: днем температура воздуха составит плюс 24-26 градуса», - добавила Позднякова.

В воскресенье ночью будет чуть прохладнее: плюс 13-15 градусов, а вот прогнозируемая дневная температура - 26-28 выше нуля - точно соответствует климатическим данным для 7 июля. Температурные аномалии составят 0 градусов.

Природа Ураган Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
05 июля 2024, 00:02
Эффект бабочки. Почему прогнозы погоды до сих пор неточные
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Столичному региону пообещали египетские ночи, грозы, град, шквалистый ветер и смерчи. Гуру погоды Владислав Илич на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой поговорил о том, почему мнения некоторых синоптиков сильно разнятся.

Он пояснил, что прогноз погоды составляют при помощи системы дифференциальных уравнений, которые рассчитывает суперкомпьютер.

«Уравнения сами по себе бесполезны. Мы должны в них ввести различные условия - температуру воздуха, влажность на текущий момент, скорость ветра. Все эти основные метрологические характеристики берут с метеостанции, какие-то получают с данных дистанционного зондирования, что-то - со спутников», - сказал Илич.

Илич заметил, что суть этого эффекта в том, что на самом деле человечество до сих пор не научилось «описывать» атмосферу из-за недостаточности данных.

«Поэтому какая-то погрешность есть, чем дальше у нас метеорологические прогноз от даты. Если прогноз на три дня, ошибок одно количество. Если мы прогнозируем на неделю - ошибки накапливаются, и вероятность [точного] прогноза падает. Поэтому все профессиональные метеорологи говорят, что в современных условиях прогноз более чем на три дня невозможен, а его точность меньше 50%. И фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», - заключил он.

Метафору о египетских ночах, когда воздух прогреется до 24 градусов в темное время суток и не опустится ниже, использовал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Северо-западу России пообещали смерчи , но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что их не предвидится.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва

Новости по теме