Ефимов: в Москве оценят экологический эффект от программы реновации за счет снижения углеродного следа

В рамках программы реновации в Москве строят дома с высоким классом энергоэффективности «В». Большому количеству новостроек, которые строят по программе, присваивают и более высокие классы - «А», «А+» «А++». В таких домах гораздо ниже потребление ресурсов, чем в зданиях, которым они пришли на смену. Углеродный след новых строений тоже ниже.

«Сейчас проводится сравнительный анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах, часть из которых построены по программе реновации, а часть - старые здания, подлежащие сносу», - уточнил Ефимов.

Он пояснил, что специалисты выполнят комплексный анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учетом климатических факторов. По итогам определят актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии. В дальнейшем по ним станут рассчитывать углеродный след от реализации программы реновации.

Во всех мегаполисов жилищный фонд стал одним из основных потребителей энергоресурсов. Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин пояснил, что на объемы парниковых газов, которые выделяются в атмосферу за весь жизненный цикл дома, существенно влияют материалы и класс энергоэффективности здания.

«Основная часть выбросов парниковых газов приходится на стадию эксплуатации жилых домов\", - обратил он внимание.

Именно поэтому, добавил Левкин, для снижения уровня углеродного следа необходимо использовать энергоэффективные материалы и оборудование. Свою роль также играют проектные и технические решения, в том числе в домах, которые строят в столице по программе реновации.