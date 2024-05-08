08 мая 2024, 14:11

Ефимов: в Москве оценят экологический эффект от программы реновации за счет снижения углеродного следа

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В Москве стартовало исследование по оценке углеродного следа от реализации программы инновации. Его заказал столичный комплекс градостроительной политики и строительства. По результатам определят вклад программы в достижение целей по снижению выбросов парниковых газов в рамках «Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках программы реновации в Москве строят дома с высоким классом энергоэффективности «В». Большому количеству новостроек, которые строят по программе, присваивают и более высокие классы - «А», «А+» «А++». В таких домах гораздо ниже потребление ресурсов, чем в зданиях, которым они пришли на смену. Углеродный след новых строений тоже ниже.

«Сейчас проводится сравнительный анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах, часть из которых построены по программе реновации, а часть - старые здания, подлежащие сносу», - уточнил Ефимов.

Он пояснил, что специалисты выполнят комплексный анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учетом климатических факторов. По итогам определят актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии. В дальнейшем по ним станут рассчитывать углеродный след от реализации программы реновации.

Во всех мегаполисов жилищный фонд стал одним из основных потребителей энергоресурсов. Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин пояснил, что на объемы парниковых газов, которые выделяются в атмосферу за весь жизненный цикл дома, существенно влияют материалы и класс энергоэффективности здания.

«Основная часть выбросов парниковых газов приходится на стадию эксплуатации жилых домов\", - обратил он внимание.

Именно поэтому, добавил Левкин, для снижения уровня углеродного следа необходимо использовать энергоэффективные материалы и оборудование. Свою роль также играют проектные и технические решения, в том числе в домах, которые строят в столице по программе реновации.

Исследования Строительство Москва
07 мая 2024, 13:23
Трехэтажный торговый центр построят в Богородском и обеспечат работой 900 человек
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В Богородском по программе стимулирования создания мест приложения труда к 2026 году возведут новый торговый центр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Торговый центр появится вблизи от жилых домов и станций метро и МЦК „Бульвар Рокоссовского“. Работать там смогут около 900 человек», - заявил он.

Трехэтажное здание площадью свыше 26,5 тысячи квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Его интегрируют в жилой комплекс «Мангазея в Богородском». По задумке застройщика, «Открытый» станет торговым центром районного масштаба.

В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство инвестор построит торговый центр в Богородском и офисное здание в Левобережном районе, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В общей сложности проект позволит открыть более 2,4 тысячи вакансий.

Программу стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года реализовали почти во всех районах столицы.

Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости: от промышленных предприятий до объектов культуры и спорта. Это позволит создать 210 тысяч новых рабочих мест.

Строительство Торговля Работа Магазины Экономика Москва
07 мая 2024, 10:11
Ефимов: москвичи приобрели у города более 84 тысяч кв. м недвижимости с начала года
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Находящаяся в собственности властей Москвы коммерческая недвижимость сохранила повышенный спрос у предпринимателей и частных лиц. По итогам прошедших за первый квартал торгов общее количество контрактов о продаже и сдаче в аренду нежилых помещений составило 763. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В первом квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки. Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн», - заявил Ефимов.

Новые владельцы и арендаторы используют доступные площади для открытия кафе, магазинов, выставочных залов, офисов и других площадок для бизнеса. Это помогает столице создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру.

«В первом квартале 2024 года лидером по реализации недвижимости стал Западный административный округ - там заключили 156 договоров на объекты общей площадью 12,34 тысячи квадратных метров», - поделился министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в Юго-Западном и Центральном округах столицы провели сделки по 116 и 91 объекту общей площадью 8,74 тысячи и 16,37 тысячи квадратных метров соответственно.

Ознакомиться с предлагаемыми в аренду или покупку коммерческими помещениями можно в разделе «Имущество города» на Инвестиционном портале Москвы. Для участников торгов подготовили полную информацию с документами, фотографиями, условиями и формой реализации городского имущества.

Среди предложений есть здания и помещения для развития бизнеса, земельные участки для строительства коммерческих объектов или размещения нестационарных торговых точек в популярных общественных пространствах Москвы.

Аукцион и подписание договора проходит в онлайн-режиме. Власти Москвы развивают электронные сервисы для предпринимателей в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Недвижимость Бизнес Москва
07 мая 2024, 09:15
Ефимов: свыше 770 тысяч кв. м жилья для программы реновации возведут в 9 проектах КРТ
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В Москве начнут реализовывать девять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Решение, которое в том числе предполагает строительство жилья по программе реновации, приняли в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 гектара возведут 772,4 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации», - уточнил он.

Необходимые постановления, добавил Ефимов, в 2024 году подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Участки, о которых идет речь, расположены в восьми районах шести административных округов Все жилые кварталы благоустроят и обеспечат необходимыми объектами социального и общественно-делового назначения.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что благодаря реализации проектов КРТ новое жилье смогут получить порядка 28 тысяч жителей столицы.

«Помимо жилых домов для программы реновации, в девяти проектах КРТ планируется возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты общей площадью 127,2 тысячи квадратных метров», - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

На участках в районах Левобережный, Ховрино, Лосиноостровский, Царицыно, обратил он внимание, возведут школы для 1,2 тысячи учащихся, детские сады для 510 воспитанников и спорткомплекс.

Программу реновации , которая касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов, утвердили в августе 2017 года. Только за 2023-й в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.

Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.

Москва - один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза - с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год.

Цель программы комплексного развития территорий - вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, операторы КРТ или инвестор, которого определяют по результатам торгов.

Сейчас на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы.

Недвижимость Бизнес Москва
06 мая 2024, 17:55
Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей
Unsplash
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Построенные в середине прошлого века московские кинотеатры вместе с реконструкцией переживают второе рождение. Из места просмотра они становятся многофункциональными развлекательными центрами, где можно не только посмотреть фильм, но также послушать лекцию, провести встречу с друзьями в кафе или пройтись по магазинам. Главная цель работ — превратить старые здания в места притяжения жителей.

Новое время требует современного подхода и усовершенствования технологий. В этом обновленным кинотеатрам поможет оператор мобильной связи «Мегафон».

«Бывшие кинотеатры ждет новая жизнь - они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга», - рассказала пресс-секретарь оператора по Москве и Московской области области Алина Чупанова.

За счет специальной антенной системы в помещениях обновленных кинотеатрах Москвы скорость и покрытие мобильного интернета останутся высокими даже в часы пик.

Уже сейчас мобильная сеть оператора полностью покрывает кинотеатр «Алмаз» на Шаболовке, чья площадь после реконструкции увеличилась в два раза. Такую же технологию внедрили в новом четырехэтажном здании кинотеатра «Планета» в Очаково-Матвеевском. Теперь посетителям легко делиться своими эмоциями от киносеансов, мастер-классов и тематических ивентов в социальных сетях.

Кино Технологии Москва

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