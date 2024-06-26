26 июня 2024, 14:11

Ефимов: в Коммунарке выделили участки для общественно-деловых комплексов

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В Коммунарке выделили три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов.  Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров», - подчеркнул он.

Размер инвестиций составит около 25 миллиардов рублей. По словам заммэра, сегодня этот район представляет собой современный комплекс с жилыми домами, социальными объектами и коммерческой недвижимостью. Также он отличается развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Так как участки предоставили в рамках реализации проекта масштабных инвестиционных проектов, инвесторы и застройщики получат землю без проведения торгов. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, с ними заключены договоры аренды земельных участков общей площадью почти 3,7 гектара.

«Общественно-деловые комплексы должны быть построены в течение пяти лет. В зданиях могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины», - отметил он.

Ранее Ефимов рассказал о планах реорганизации неэффективно используемых участков на юге столицы.

Инвестиции Строительство Недвижимость Москва
25 июня 2024, 14:10
Ефимов: Костромскую улицу и Юрловский проезд соединят путепроводом
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Новый путепровод соединит районы Бибирево и Алтуфьевский с Отрадным на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход», - уточнил он.

По его словам, строители уже начали подготовительные работы и возведение подпорных стен. Окончание строительства запланировали на 2026 год.

Путепровод протянут над железнодорожной веткой. Введение сооружения в эксплуатацию позволит улучшить транспортное сообщение в Отрадном, Бибиреве и Алтуфьевском районе.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромская и Римского-Корсакова», - подчеркнул руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта переложат инженерные коммуникации, сделают заездные карманы для общественного транспорта и построят подземный пешеходный переход в створе дома 15Б, строение 3 по улице Римского-Корсакова.

Ранее Ефимов сообщил, что рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс с робоклассом и IT-полигоном. Он будет рассчитан на 1050 мест.

Строительство Дороги Москва
25 июня 2024, 10:10
Ефимов: инвесторы поучаствуют в торгах на право развития трех территорий в Москве
РИА «Новости»
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Москва на постоянной основе проводит торги для организаций, которые готовы участвовать в реорганизации бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Сейчас на аукционы выставили права на реализацию трех проектов редевелопмента площадью более 10 гектаров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Система комплексного развития территорий (КРТ) реализовывает большие девелоперские проекты. Это способствует преображению районов Москвы, в столице строят важные для развития жителей объекты. В этой деятельности принимают участие город, собственники недвижимости в границах проектов КРТ и инвесторы, которых определяют результаты торгов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны „Карачарово“, а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино», - заявил Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы выведут там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. После реализации проектов откроют около 6,1 тысячи рабочих мест. Финансовые вложения в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей.

Из складов в полезные кварталы Сейчас на территории этих участков расположены старые склады, автомобильные стоянки и другие помещения, не приносящие пользы Москве и ее жителям. На месте этих участков поставят современные кварталы с жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, каждый проект КРТ создавали с учетом специфики городской застройки и нужд района, в котором реализуют проект. Инвесторам в торгах предлагают экономически выгодные решения.

«Так, в ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», - отметил Гаман.

Аукционы Строительство Недвижимость Москва
24 июня 2024, 09:22
Москвичам пообещали облачную и нежаркую погоду
Unsplash
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В Москве ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в понедельник, 24 июня, погоду в столице будет формировать периферия антициклона. Под его влиянием в Москве и окрестностях в первый день рабочей недели будет облачно.

«В Москве плюс 20 - плюс 22 градуса тепла. В Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов», - подчеркнул синоптик.

В понедельник в столице будет дуть северный ветер. Атмосферное давление мало изменится, но показатели барометров будут немного ниже нормы. Они составят 744 миллиметра ртутного столба.

Недавно столичный регион накрыл ураган «Эдгар». Сильные порывы ветра сопровождались ливнями и смерчами. Из-за дождей вода затопила дворы , в регионе повалило много деревьев.

Погода Погода в Москве Москва
21 июня 2024, 18:38
Ефимов: стал известен победитель торгов на право реорганизации территорий в Строгине
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На северо-западе Москвы построят квартал с общественно-деловой застройкой. Его возведением займется инвестор, которого определили по результатам аукциона, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара», - пояснил он.

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «АВА ДОН». Ефимов уточнил, что с ним город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара. В реализацию проекта вложат почти девять миллиардов рублей, а ежегодный эффект для бюджета от этого превысит 461 миллион.

«В результате будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом о реорганизации площадки», - добавил заммэра Москвы.

ООО «АВА ДОН» входит в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA group. Итоговая цена лота, который выиграла компания, выросла более чем в 13 раз и превысила 312,4 миллиона рублей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента участка на пересечении МКАД с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет возвести почти 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

«На площадке появятся офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта. Территорию благоустроят и построят улично-дорожную сеть», - подчеркнул он.

Торги на право заключения договоров о КРТИ для инвесторов регулярно проводят в Москве. Участниками аукционов могут стать любые компании, отвечающие установленным требованиям.

Для допуска к торгам инвесторам нужно было подтвердить опыт участия за последние пять лет в строительстве капитальных объектов общей площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Еще при подаче заявки инвесторов проверяют на соответствующий опыт и финансовую стабильность. Победителем торгов на право комплексного развития территорий становится участник, предложивший наибольшую стоимость», - добавил он.

Длительность сегодняшнего аукциона, по его словам, составила более 2,5 часа.

На северо-западе Москвы построят квартал с общественно-деловой застройкой. Его возведением займется инвестор, которого определили по результатам аукциона , рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство Москва

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