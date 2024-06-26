Ефимов: в Коммунарке выделили участки для общественно-деловых комплексов

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров», - подчеркнул он.

Размер инвестиций составит около 25 миллиардов рублей. По словам заммэра, сегодня этот район представляет собой современный комплекс с жилыми домами, социальными объектами и коммерческой недвижимостью. Также он отличается развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Так как участки предоставили в рамках реализации проекта масштабных инвестиционных проектов, инвесторы и застройщики получат землю без проведения торгов. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, с ними заключены договоры аренды земельных участков общей площадью почти 3,7 гектара.

«Общественно-деловые комплексы должны быть построены в течение пяти лет. В зданиях могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины», - отметил он.

Ранее Ефимов рассказал о планах реорганизации неэффективно используемых участков на юге столицы.