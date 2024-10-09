09 октября 2024, 19:12

Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу

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Правительство Москвы заключило с девелопером договор о возведении образовательного комплекса из детского сада на 225 воспитанников и школы на 450 учеников в Коммунарке. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования», - добавил он.

Объекты войдут в состав жилого комплекса «1-й Саларьевский». Их общая площадь составит 14 тысяч квадратных метров. Для школьников и воспитанников детского сада предусмотрят раздельные входы.

«В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину», - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор разрешил возведение объектов в сентябре.

«Ход работ на всех этапах будет происходить под контролем комитета. Как только застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составят программу проверок площадки. По поручению мэра Москвы в городе особое внимание уделяется качеству возводимых объектов образования», - отметил глава ведомства Антон Слободчиков.

Фасады отделают так, чтобы сохранить колористическую схему, но визуально разделить материалы и цвета. На территории организуют хозяйственные и игровые зоны, места для отдыха и площадку для общешкольных мероприятий.

«В развитии ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем активнее строится жилье, тем больше появляется социальных объектов», - отметил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, с начала года в округе ввели в эксплуатацию 20 объектов образования.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве.

Школы Строительство Детские сады Образование ТиНАО
09 октября 2024, 17:11
Ефимов: три проекта КРТ утвердили в сентябре
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Три проекта комплексного развития территорий в Ивановском, Нагатино-Садовниках и на границе Ростокина и Свиблова утвердили в правительстве Москвы в сентябре. Общая площадь проектов превысит девять гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оценивают в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 1,1 миллиарда рублей», - добавил он.

Кроме того, по словам Ефимова, появятся свыше 2,6 тысячи рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на неэффективно используемых участках возведут не только жилые кварталы, но и подстанцию скорой помощи, гостиницы и спорткомплекс. Реализовать проекты планируют в течение пяти лет.

«В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости», - отметил он.

Всего в Москве более чем на трех тысячах гектаров реализуют 236 проектов комплексного развития территорий. Прорабатывают их по поручению мэра Сергея Собянина.

Благоустройство Строительство Москва
08 октября 2024, 15:26
Пашинян прокатился на велосипеде по Москве
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по берегу Москвы-реки. Кадры с велопрогулки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Пашинян решился покататься, несмотря на непогоду. Он надел шлем и взял с собой проводные наушники.

«На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, сегодня у нас была велосипедная прогулка», - отметил премьер Армении.

Во вторник, 8 октября, проходит саммит Содружества Независимых Государств.

Пашинян прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили «Известия» , глава государства в начале встречи указал на динамичное развитие отношений РФ и Армении. По его словам, по итогам 2024 года товарооборот стран может вырасти до рекордных 14–16 миллиардов долларов.

Одной из главных тем встречи Путина и Пашиняна назвали вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армения Владимир Путин Содружество независимых государств Москва Никол Пашинян
06 октября 2024, 11:35
«Как из двух ведер». Москвичей предупредили о мощных ливнях с грозой
РИА «Новости»
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В ночь на 7 октября в Москве пройдут ливни, во время которых выпадет до 20 миллиметров осадков. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он допустил, что помимо дождей в столице будет и гроза. По его словам, в октябре такое встречается очень редко: раз в три-четыре года.

«В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра - вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков», - с иронией отметил синоптик.

Столбики термометров ночью опустятся до 8-11 градусов, добавил Тишковец. По его мнению, в понедельник температура повысится до 15-18 градусов. Дожди не прекратятся, но их интенсивность уменьшится. Также эксперт предупредил, что за сутки (с вечера воскресенья до вечера понедельника) в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков, что составляет 41% от месячной нормы.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предположила, что заморозки в Москве и Подмосковье начнутся в середине октября. Первый снег может выпасть после 15 октября, допустила она.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
04 октября 2024, 22:27
Собянин рассказал, когда в Москве начнется отопительный сезон
Freepik
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В Москве с 7 октября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Московский глава отметил, что ожидается понижение температуры, поэтому власти приняли решение приступить к включению отопления.

«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», - пояснил Собянин.

Мэр столицы отметил, что городские системы и тепловые сети готовы к осенне-зимнему периоду.

Жители Подмосковья смогут узнать о графике подключения отопления онлайн на платформе «Добродел». Для этого нужно зарегистрироваться в системе и ввести свой адрес.

Отопление Сергей Собянин Москва

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