Ефимов: в Донском районе Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

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На участке в 12,04 гектара в течение 16 лет реорганизуют территорию и возведут новый объект. Проект в будущем даст столице 12,7 тысячи рабочих мест.

«Инвестиции в развитие площадки составят 253,45 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 7,9 миллиарда рублей», - отметил Владимир Ефимов.

Участок находится возле улиц Орджоникидзе и Вавилова, рядом располагается Третье транспортное кольцо, станция метро «Ленинский проспект» и платформа МЦК «Площадь Гагарина».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что благодаря реализации проекта на территории построят общественно-деловое пространство. Оно будет включать в себя свыше 444,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе спортивные и культурно-развлекательные центры, кафе, банки, рестораны и магазины. Строители также реконструируют дисконт-центр площадью свыше 76,6 тысячи квадратных метров, сохранив часть уже имеющейся застройки «Сам участок благоустроят и озеленят», - подчеркнул Гаман.

Проект будут реализовывать ПАО «Объединение Орджоникидзе 11», ООО «Лабораторный корпус», ООО «Социально-технический комплекс», ООО «Специализированное конструкторское бюро автоматических линий», ООО «Комитет по эксплуатации недвижимых объектов» и ООО «Бизнес-центр „Донской“».

Начальник экономического управления ПАО «Объединение Орджоникидзе 11» Георгий Семеновых объяснил, что на данной территории необходимо возвести объекты с единым архитектурным обликом. В рамках проекта появится удобный бизнес-парк со всей необходимой инфраструктурой, в котором особое внимание уделят комфортной городской среде и общественным пространствам.