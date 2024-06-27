27 июня 2024, 14:13

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

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Благодаря программе комплексного развития территорий в Красносельском и Басманном районах реорганизуют два неэффективно используемых участка земли и построят новые жилые дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации», - сказал он.

Ефимов заявил, что вложения в реорганизацию площадки составят 9,8 миллиарда рублей. Благодаря проекту в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест. Проект решения опубликовали на сайте правительства Москвы.

До сих пор на этих участках стояли магазины, автосервис и другие объекты. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что вместо них возведут почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации , и места предоставления коммунальных услуг, а также благоустроят территорию.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что сочетание программ комплексного развития территорий и реновации ускорит строительство, а вовлечение неэффективно используемых участков позволит обновить городскую среду локально, не вмешиваясь в окружающую застройку. По его словам, по уже утвержденным проектам такое жилье возведут в девяти административных округах.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
27 июня 2024, 13:13
Спасатели выпустили предупреждение из-за надвигающейся на Москву жары
РИА «Новости»
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В столице выпустили штормовое предупреждение об опасном погодном явлении. В ближайшие три дня воздух прогреется до +32 градусов, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

В столице выпустили штормовое предупреждение об опасном погодном явлении. В ближайшие три дня воздух прогреется до 32 градусов, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Днем 28, 29 и 30 июня в городе, по оценкам Росгидромета, ожидается сильная жара 30… 32 градуса. Москвичам посоветовали надеть светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, исключить обращение с открытым огнем, избегать перегрева.

Жаркая погода установится в субботу, когда северный ветер сменится западным и юго-западным, и сохранится вплоть до середины следующей недели, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, столбик термометра поднимется до 30 градусов, возможны кратковременные дожди.

Спасатели МЧС РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
26 июня 2024, 14:11
Ефимов: в Коммунарке выделили участки для общественно-деловых комплексов
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В Коммунарке выделили три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов.  Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров», - подчеркнул он.

Размер инвестиций составит около 25 миллиардов рублей. По словам заммэра, сегодня этот район представляет собой современный комплекс с жилыми домами, социальными объектами и коммерческой недвижимостью. Также он отличается развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Так как участки предоставили в рамках реализации проекта масштабных инвестиционных проектов, инвесторы и застройщики получат землю без проведения торгов. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, с ними заключены договоры аренды земельных участков общей площадью почти 3,7 гектара.

«Общественно-деловые комплексы должны быть построены в течение пяти лет. В зданиях могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины», - отметил он.

Ранее Ефимов рассказал о планах реорганизации неэффективно используемых участков на юге столицы.

Инвестиции Строительство Недвижимость Москва
25 июня 2024, 14:10
Ефимов: Костромскую улицу и Юрловский проезд соединят путепроводом
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Новый путепровод соединит районы Бибирево и Алтуфьевский с Отрадным на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход», - уточнил он.

По его словам, строители уже начали подготовительные работы и возведение подпорных стен. Окончание строительства запланировали на 2026 год.

Путепровод протянут над железнодорожной веткой. Введение сооружения в эксплуатацию позволит улучшить транспортное сообщение в Отрадном, Бибиреве и Алтуфьевском районе.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромская и Римского-Корсакова», - подчеркнул руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта переложат инженерные коммуникации, сделают заездные карманы для общественного транспорта и построят подземный пешеходный переход в створе дома 15Б, строение 3 по улице Римского-Корсакова.

Ранее Ефимов сообщил, что рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс с робоклассом и IT-полигоном. Он будет рассчитан на 1050 мест.

Строительство Дороги Москва
25 июня 2024, 10:10
Ефимов: инвесторы поучаствуют в торгах на право развития трех территорий в Москве
РИА «Новости»
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Москва на постоянной основе проводит торги для организаций, которые готовы участвовать в реорганизации бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Сейчас на аукционы выставили права на реализацию трех проектов редевелопмента площадью более 10 гектаров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Система комплексного развития территорий (КРТ) реализовывает большие девелоперские проекты. Это способствует преображению районов Москвы, в столице строят важные для развития жителей объекты. В этой деятельности принимают участие город, собственники недвижимости в границах проектов КРТ и инвесторы, которых определяют результаты торгов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны „Карачарово“, а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино», - заявил Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы выведут там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. После реализации проектов откроют около 6,1 тысячи рабочих мест. Финансовые вложения в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей.

Из складов в полезные кварталы Сейчас на территории этих участков расположены старые склады, автомобильные стоянки и другие помещения, не приносящие пользы Москве и ее жителям. На месте этих участков поставят современные кварталы с жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, каждый проект КРТ создавали с учетом специфики городской застройки и нужд района, в котором реализуют проект. Инвесторам в торгах предлагают экономически выгодные решения.

«Так, в ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», - отметил Гаман.

Аукционы Строительство Недвижимость Москва

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