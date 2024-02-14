14 февраля 2024, 09:08

Ефимов: в 2023 году Москва одобрила реализацию 38 проектов комплексного развития территорий

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За 2023 год столичное правительство приняло решения о реализации 38 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков превышает 423 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

« В рамках 38 утвержденных в 2023 году проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий планируется построить свыше 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 миллиардов рублей», - рассказал Ефимов.

По итогам реализации проектов в городе появится не менее 110 тысяч рабочих мест, добавил заместитель мэра столицы. Жителям 34 районов Москвы, а также поселения Сосенского станут доступны современные городские кварталы, где будет комфортно жить, работать и проводить досуг, отметил Ефимов.

Территории, подлежащие редевелопменту, располагаются в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Новомосковском, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах города. Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках утвержденных постановлений о КРТ на реорганизуемых территориях создадут новые многофункциональные кварталы с сопутствующей инфраструктурой. По проектам на этих участках должны возвести более 5,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Здесь также появится более 4,5 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады для более чем 5,6 тысячи воспитанников, школы, в которые смогут ходить свыше 12,2 тысячи учеников, поликлиники на более чем 1,7 тысячи посещений в смену, спортивные объекты, технопарки, офисные и торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны», - перечислил Гаман.

Заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в рамках согласованных проектов КРТ построят кварталы по программе реновации.

«Всего в рамках этих проектов предполагается возвести новостройки общей площадью не менее 1,8 миллиона квадратных метров, из которых свыше 1,08 миллиона „квадратов“ придется на современные и уютные квартиры», - сообщил Бочкарев.

Он уточнил, что остальную площадь займут места общего пользования или коммерческие предприятия на первых этажах домов.

Программа комплексного развития территорий предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Здесь проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

Сейчас в Москве на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ. Общая площадь этих участков составляет около 2,7 тысячи гектаров.

Недвижимость Экономика Москва
13 февраля 2024, 18:49
Более 120 обновленных поликлиник в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью
РИА «Новости»
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После капитального ремонта 124 поликлиникам в Москве выделили дополнительные энергетические мощности для стабильной работы современного медицинского оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, введенные в эксплуатацию объекты получили электросетевую инфраструктуру общей мощностью 74 мегаватт. Для этого построили 89 трансформаторных подстанций и проложили свыше 300 километров электрических кабелей.

«Такие мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях», - подчеркнул заммэра.

Строительно-монтажные работы выполняли с использованием современной техники. При укладке кабельных линий специалисты применили технологию горизонтально направленного бурения, которая особенно эффективна в мегаполисе с его плотной застройкой и позволяет не испортить уже проложенные коммуникации.

Система электроснабжения поликлиник получила второй уровень надежности, который предусматривает автоматическое переключение на резервную линию в случае возникновения перебоев в основной сети.

Также энергетики увеличили мощность электроснабжения поликлиники в Балашихе. В медучреждении установили новое оборудование.

Благоустройство ЖКХ Поликлиники Петр Бирюков Москва
13 февраля 2024, 16:38
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
РИА «Новости»
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В начале марта в Москве установится необычно теплая погода. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила изданию «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что в начале марта в городе ожидаются плюсовые температуры - около одного градуса выше нуля. Однако теплая погода не будет держаться весь месяц. Столбик термометра будет колебаться от -2 до 1 градуса, средняя температура в марте будет примерно равна нулю градусов.

«Речь идет именно о средних температурных значениях. Это не означает, что на протяжении всего марта температура будет держаться на нулевом показателе», - уточнила Позднякова.

Несколько дней назад жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении морозов. Столбики термометров покажут до -20 градусов. Холодать начнет в среду, 14 февраля. При этом в выходные синоптики не исключили оттепели.

Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
13 февраля 2024, 14:09
Семь мостов отремонтировали в Москве за год
Freepik
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Семь мостовых сооружений капитально отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, Лизинский путепровод», - уточнил он.

По словам заммэра, все мостовые сооружения проходят регулярные обследования, после которых решается вопрос о необходимости проводить капитальный или текущий ремонт.

За время работ движение на объектах полностью не перекрывали, ограничения вводили по полосам поочередно. Специалисты обновили основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, а также привели в порядок тротуары и лестничные сходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 800 улиц в столице благоустроят в формате «от дома до дома».

Дороги Ремонтные работы Петр Бирюков Москва
13 февраля 2024, 14:00
Капремонт дома архитектора Мордвинова завершился в Москве
РИА «Новости»
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В московском районе Хамовники завершилась реставрация исторического здания, построенного в середине XX века. Объект, расположенный по адресу Хамовнический Вал, дом 2, возвели в 1956 году по уникальному проекту известного архитектора Аркадия Мордвинова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный Фонд капремонта.

Во время работ специалисты отреставрировали фасады, включая арки и входные группы с порталами. Также они восстановили детали парапетов, перекрасили элементы фасада, обновили входные двери и оконные проемы. В помещениях общего пользования установили новые стеклопакеты, кровельное покрытие заменили на современный материал.

Фонд капремонта Москвы также отреставрировал 10 домов работы архитектора Зиновия Розенфельда. В их число вошли дома, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена.

Благоустройство Реставрация Архитектура Москва

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