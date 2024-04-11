Ефимов: технопарк на северо-западе Москвы получил от города льготу на аренду земли

Он отметил, что в столице действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них стала пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, - 0,01% от кадастровой стоимости, уточнил заместитель мэра Москвы.

«Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк „Текон“. За счет поддержки города он сможет ежегодно экономить около 950 тысяч рублей», - рассказал Ефимов.

Участок располагается по адресу: улица 3-я Хорошевская, владение 20, строение 1.

Организация получила статус технопарка в 2019 году. Компания специализируется на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в прошлом технопарк получил от города льготы на аренду двух других участков на 3-й Хорошевской улице. Их общая площадь превысила 0,7 гектара. Поддержку предоставили компании на 10 лет.

«Размер ежегодной экономии на аренде составляет свыше 3,6 миллиона рублей», - уточнил Гаман.

Для оформления льготы заключают дополнительное соглашение к договору аренды. Технопарку необходимо каждый год подтверждать свой статус, дающий право пользоваться мерами поддержки.