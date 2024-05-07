Ефимов: свыше 770 тысяч кв. м жилья для программы реновации возведут в 9 проектах КРТ

«В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 гектара возведут 772,4 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации», - уточнил он.

Необходимые постановления, добавил Ефимов, в 2024 году подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Участки, о которых идет речь, расположены в восьми районах шести административных округов Все жилые кварталы благоустроят и обеспечат необходимыми объектами социального и общественно-делового назначения.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что благодаря реализации проектов КРТ новое жилье смогут получить порядка 28 тысяч жителей столицы.

«Помимо жилых домов для программы реновации, в девяти проектах КРТ планируется возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты общей площадью 127,2 тысячи квадратных метров», - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

На участках в районах Левобережный, Ховрино, Лосиноостровский, Царицыно, обратил он внимание, возведут школы для 1,2 тысячи учащихся, детские сады для 510 воспитанников и спорткомплекс.

Программу реновации , которая касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов, утвердили в августе 2017 года. Только за 2023-й в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.

Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.

Москва - один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза - с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год.

Цель программы комплексного развития территорий - вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, операторы КРТ или инвестор, которого определяют по результатам торгов.

Сейчас на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы.