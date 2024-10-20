20 октября 2024, 20:14

Ефимов: свыше 37 тысяч рабочих мест создадут в Москве по семи проектам КРТ

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В рамках программы комплексного развития территорий в Москве реорганизуют более 230 гектаров участков. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с июля по сентябрь 2024 года появились семь проектов решений по их застройке и преобразованию.

Вложения в проекты составят около 1,3 триллиона рублей. После их реализации ежегодный бюджетный эффект достигнет 27,3 миллиарда рублей. Кроме того, в городе появятся более 37 тысяч новых рабочих мест.

Участки находятся в западной, северной, юго-западной частях города, а также в Троицком округе. Владельцам всех земель и объектов недвижимости, расположенных на этих территориях, предложили договоры о комплексном развитии территорий.

На территории площадью более 230 гектаров в рамках семи проектов построят 2,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Более 102,4 тысячи «квадратов» из этого количества предназначены для программы реновации, а также для улучшения и реконструкции инфраструктуры. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

«Помимо этого, здесь возведут 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные комплексы, гостиницы, а также современные производства», - добавил он.

Самым значительным проектом стала реорганизация трех участков бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы». Общая площадь этой территории составляет 73,62 гектара. Здесь планируют построить более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 35,5 тысячи рабочих мест.

Строительство Рабочие места Недвижимость Правительство Москвы Реновация в Москве Москва Максим Гаман
19 октября 2024, 18:50
Ефимов: в Донском районе Москвы реорганизуют участок по программе КРТ
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Правительство Москвы заключило договор о комплексном развитии участка в Донском районе по программе комплексного развития территории (КРТ). По инициативе правообладателей земли возведут современный деловой квартал. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участке в 12,04 гектара в течение 16 лет реорганизуют территорию и возведут новый объект. Проект в будущем даст столице 12,7 тысячи рабочих мест.

«Инвестиции в развитие площадки составят 253,45 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 7,9 миллиарда рублей», - отметил Владимир Ефимов.

Участок находится возле улиц Орджоникидзе и Вавилова, рядом располагается Третье транспортное кольцо, станция метро «Ленинский проспект» и платформа МЦК «Площадь Гагарина».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что благодаря реализации проекта на территории построят общественно-деловое пространство. Оно будет включать в себя свыше 444,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе спортивные и культурно-развлекательные центры, кафе, банки, рестораны и магазины. Строители также реконструируют дисконт-центр площадью свыше 76,6 тысячи квадратных метров, сохранив часть уже имеющейся застройки «Сам участок благоустроят и озеленят», - подчеркнул Гаман.

Проект будут реализовывать ПАО «Объединение Орджоникидзе 11», ООО «Лабораторный корпус», ООО «Социально-технический комплекс», ООО «Специализированное конструкторское бюро автоматических линий», ООО «Комитет по эксплуатации недвижимых объектов» и ООО «Бизнес-центр „Донской“».

Начальник экономического управления ПАО «Объединение Орджоникидзе 11» Георгий Семеновых объяснил, что на данной территории необходимо возвести объекты с единым архитектурным обликом. В рамках проекта появится удобный бизнес-парк со всей необходимой инфраструктурой, в котором особое внимание уделят комфортной городской среде и общественным пространствам.

Благоустройство Строительство
10 октября 2024, 12:13
«Местами снежинки». Московским автомобилистам рекомендовали постепенно переобувать авто
РИА «Новости»
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Погода в столичном регионе остается неустойчивой. На следующей неделе местами ожидается небольшой снег. Об этом рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

«Учитывая межсезонье, синоптические процессы достаточно скоротечны, погода неустойчива как в отношении температуры, так и в отношении осадков. <…> Не исключено, что к осадкам в виде дождя будут подмешиваться и небольшие снежинки», - уточнил эксперт.

В понедельник, 14 октября, в Москве ночью ожидается похолодание до -1. Во вторник в ночные часы температура воздуха задержится в значениях от нуля до 5 градусов. Уже к среде потеплеет до 6. Днем в начале недели, по словам синоптика, столбики термометра поднимутся до восьми градусов тепла. К конце недели еще немного потеплеет.

«Учитывая холодное соседство воздушной массы с севера и гребень антициклона, возможно разрушение подинверсионных слоев облачности. Вот это разрушение может привести к тому, что местами будут падать снежинки», - пояснил он.

Так как по области в ночное время появляется околонулевая температура, автомобилистам в таких условиях рекомендуется переобуваться с летней на зимнюю резину, уточнил Ильин.

Ранее россиян предупредили о вторжении арктического антициклона. По данным центра погоды «Фобос», европейская часть страны находится под влиянием двух вихрей в эпицентре арктического вторжения.

Погода Погода в Москве Москва
09 октября 2024, 19:12
Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу
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Правительство Москвы заключило с девелопером договор о возведении образовательного комплекса из детского сада на 225 воспитанников и школы на 450 учеников в Коммунарке. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования», - добавил он.

Объекты войдут в состав жилого комплекса «1-й Саларьевский». Их общая площадь составит 14 тысяч квадратных метров. Для школьников и воспитанников детского сада предусмотрят раздельные входы.

«В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину», - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор разрешил возведение объектов в сентябре.

«Ход работ на всех этапах будет происходить под контролем комитета. Как только застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составят программу проверок площадки. По поручению мэра Москвы в городе особое внимание уделяется качеству возводимых объектов образования», - отметил глава ведомства Антон Слободчиков.

Фасады отделают так, чтобы сохранить колористическую схему, но визуально разделить материалы и цвета. На территории организуют хозяйственные и игровые зоны, места для отдыха и площадку для общешкольных мероприятий.

«В развитии ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем активнее строится жилье, тем больше появляется социальных объектов», - отметил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, с начала года в округе ввели в эксплуатацию 20 объектов образования.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве.

Школы Строительство Детские сады Образование ТиНАО
09 октября 2024, 17:11
Ефимов: три проекта КРТ утвердили в сентябре
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Три проекта комплексного развития территорий в Ивановском, Нагатино-Садовниках и на границе Ростокина и Свиблова утвердили в правительстве Москвы в сентябре. Общая площадь проектов превысит девять гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оценивают в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 1,1 миллиарда рублей», - добавил он.

Кроме того, по словам Ефимова, появятся свыше 2,6 тысячи рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на неэффективно используемых участках возведут не только жилые кварталы, но и подстанцию скорой помощи, гостиницы и спорткомплекс. Реализовать проекты планируют в течение пяти лет.

«В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости», - отметил он.

Всего в Москве более чем на трех тысячах гектаров реализуют 236 проектов комплексного развития территорий. Прорабатывают их по поручению мэра Сергея Собянина.

Благоустройство Строительство Москва

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