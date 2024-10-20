Ефимов: свыше 37 тысяч рабочих мест создадут в Москве по семи проектам КРТ

Вложения в проекты составят около 1,3 триллиона рублей. После их реализации ежегодный бюджетный эффект достигнет 27,3 миллиарда рублей. Кроме того, в городе появятся более 37 тысяч новых рабочих мест.

Участки находятся в западной, северной, юго-западной частях города, а также в Троицком округе. Владельцам всех земель и объектов недвижимости, расположенных на этих территориях, предложили договоры о комплексном развитии территорий.

На территории площадью более 230 гектаров в рамках семи проектов построят 2,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Более 102,4 тысячи «квадратов» из этого количества предназначены для программы реновации, а также для улучшения и реконструкции инфраструктуры. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

«Помимо этого, здесь возведут 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные комплексы, гостиницы, а также современные производства», - добавил он.

Самым значительным проектом стала реорганизация трех участков бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы». Общая площадь этой территории составляет 73,62 гектара. Здесь планируют построить более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 35,5 тысячи рабочих мест.