Ефимов: свыше 36 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации в СВАО

«Для переселения жителей по программе реновации на северо-востоке столицы подобрали 92 стартовые площадки мощностью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Сейчас в округе возведены 42 новостройки», - отметил он.

Ефимов подчеркнул, что также идет строительство 30 домов площадью 537,1 тысячи «квадратов». Еще столько же зданий на 452,5 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.

«Такой объем жилья позволит расселить свыше 36 тысяч горожан», - обратил внимание заммэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на северо-востоке города квартиры по программе реновации получили свыше пяти тысяч семей.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в СВАО новое жилье получили жители 75 старых домов. Они переедут в 41 новостройку в 13 районах.

«Всего в рамках программы на северо-востоке столицы предстоит расселить 86,5 тысячи жителей, которым город предоставит современное и комфортное жилье с готовой отделкой и благоустроенными придомовыми территориями», - сказал Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что программа реновации в северо-восточной части города охватила 14 районов - в Северном ее уже завершили.

«С 2018 года новые квартиры получили 13,2 тысячи жителей СВАО, из них свыше тысячи - с начала 2024-го», - привел он данные по новоселам.

В Бабушкинском районе правообладателей оказалось больше всего - 3,3 тысячи. Почти 2,4 тысячи получили квартиры в Лосиноостровском, около двух тысяч - в Южном Медведкове.

Всю информацию о программе реновации разместили на портале mos.ru. Там же можно подробнее узнать о квартирах и домах , которые в нее входят.

Программу утвердили в августе 2017 года. Она коснулась около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что темпы реализации программы необходимо увеличить вдвое.

Столичный регион - один из лидеров среди субъектов России по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе вырос в два раза - с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год.