21 июня 2024, 09:12

Ефимов: свыше 36 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации в СВАО

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В Северо-Восточном административном округе Москвы в 2018 году стартовала реализация программы реновации. Сейчас здесь проектируют и строят почти миллион квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для переселения жителей по программе реновации на северо-востоке столицы подобрали 92 стартовые площадки мощностью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Сейчас в округе возведены 42 новостройки», - отметил он.

Ефимов подчеркнул, что также идет строительство 30 домов площадью 537,1 тысячи «квадратов». Еще столько же зданий на 452,5 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.

«Такой объем жилья позволит расселить свыше 36 тысяч горожан», - обратил внимание заммэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на северо-востоке города квартиры по программе реновации получили свыше пяти тысяч семей.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в СВАО новое жилье получили жители 75 старых домов. Они переедут в 41 новостройку в 13 районах.

«Всего в рамках программы на северо-востоке столицы предстоит расселить 86,5 тысячи жителей, которым город предоставит современное и комфортное жилье с готовой отделкой и благоустроенными придомовыми территориями», - сказал Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что программа реновации в северо-восточной части города охватила 14 районов - в Северном ее уже завершили.

«С 2018 года новые квартиры получили 13,2 тысячи жителей СВАО, из них свыше тысячи - с начала 2024-го», - привел он данные по новоселам.

В Бабушкинском районе правообладателей оказалось больше всего - 3,3 тысячи. Почти 2,4 тысячи получили квартиры в Лосиноостровском, около двух тысяч - в Южном Медведкове.

Всю информацию о программе реновации разместили на портале mos.ru. Там же можно подробнее узнать о квартирах и домах , которые в нее входят.

Программу утвердили в августе 2017 года. Она коснулась около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что темпы реализации программы необходимо увеличить вдвое.

Столичный регион - один из лидеров среди субъектов России по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе вырос в два раза - с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год.

Промышленность Москва
20 июня 2024, 19:58
Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан
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Пять московских производителей промышленного оборудования и комплектующих при поддержке центра «Моспром» приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан. В ходе поездки они провели свыше 60 встреч с иностранными контрагентами, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности по сравнению с аналогами из Европы.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности, по сравнению с аналогами из Европы.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно - к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Промышленность Москва
20 июня 2024, 12:09
Обогнать смерч не получится. Как действовать в непогоду
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В Москве и Подмосковье, помимо ливней и грозы, спрогнозировали смерч. Спасатель, инструктор Максим Штыб рассказал 360.ru, как выжить в непогоду, и объяснил, почему не стоит обгонять воронку на машине.


Безопасные места В первую очередь он посоветовал укрыться в здании. Спасатель объяснил, что при смерче представляют опасность разлетевшиеся обломки чего-либо, разрушение ветхих зданий, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Специалист предупредил, что обогнать смерч не выйдет. Можно уехать в другую сторону, перпендикулярно его движению, но, по словам спасателя, для этого потребуется определенное стечение обстоятельств и учет размера воронки.

«Смерч - это такая воздушная воронка , как правило, не очень большого диаметра. Если удастся, условно говоря, разъехаться с этой воронкой, то повезло. Но гарантировать не получится, потому что автомобили ездят по дорогам. Если вы съехали в поле на машине, то, скорее всего, застрянете, и уже никуда не денетесь», - сказал Штыб.

Скрываться под рекламными щитами и деревьями опасно, предупредил спасатель. Он заявил, что главная идея поведения в смерч - сделать так, чтобы человека ничем не придавило.

Если непогода настигнет на улице, Штыб рекомендовал войти в здание или спуститься в метро. По словам спасателя, можно встать за капитальным строением, главное - находиться на стороне, перпендикулярной направлению ветра.

«Смерч обычно не очень широкий. Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается - лечь на землю. Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром», - заявил спасатель.

Где прятаться не стоит Если смерч застал в дороге, лучше остановить автомобиль, в идеальном случае - выйти из него и спрятаться в здании. Штыб заявил, что в некоторых случаях поток воздуха переворачивал машины и сносил с дороги, поэтому не стоит рисковать.

«Если вы внутри автомобиля и смерч уже начался, вы просто ничего сделать не сможете. Помните, что девиз МЧС состоит из трех слов: предотвращение, спасение, помощь. Лучше действовать заранее», - призвал Штыб.

Спасатели Ураган МЧС РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве
20 июня 2024, 10:22
Парки, летние кафе и фестивальные площадки в Москве закрыли из-за ливня
РИА «Новости»
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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя с порывистым ветром. Ради безопасности общественные пространства решили закрыть, сообщила пресс-служба Мосгорпарка в своем Telegram-канале.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», - объявила администрация.

Рано утром москвичей предупреждали о такой вероятности. Мосгорпарк заявлял, что окончательное решение о режиме работы парков 20 июня примут, исходя из ситуации.

Закрылись все фестивальные площадки и Московский зоопарк.

Департамент культуры рекомендовал воздержаться от прогулок, а департамент торговли и услуг - временно закрыть сезонные кафе и укрепить конструкции.

МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали рекордный мегаливень , порывистый ветер и смерч. Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро.

Туризм Погода в Москве Парки Москва
20 июня 2024, 10:16
Ефимов: в столичном районе Филимонковский построят образовательный комплекс
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Рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс на 1050 мест с робоклассом и IT-полигоном. Его построят в Филимонковском районе, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится в ТиНАО неподалеку от деревни Марьино, квартал 176, земельный участок 1/3. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов добавил, что комплекс возведут благодаря частным инвестициям. После ввода в эксплуатацию его передадут в столичную систему образования. Завершить строительство планируют в 2027 году.

На территории образовательного комплекса предусмотрели физкультурно-спортивные площадки, пространства для активного и тихого отдыха, а также учебно-опытную зону.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что здание учебного корпуса будет лаконичным по объему и с взаимно пересекающимися прямоугольными формами - они образуют Т-образную архитектуру.

«В нем разместят учебные блоки начальной и старшей школы, а также дошкольного отделения», - пояснил он.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщику уже выдали разрешение на строительство социального объекта. Комплекс возведут на земельном участке площадью порядка 2,5 гектара. На прилегающей территории в 7,7 тысячи квадратных метров предусмотрели комплексное благоустройство. Ее озеленят, установят там игровую и спортивную площадки и оборудуют зоны для практических занятий.

«С начала года это уже 30-й объект образования, получивший разрешение на строительство в Москве», - добавил Слободчиков.

В школьном блоке расположат универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональные пространства с функцией актового зала, игровые, медблок, обеденный зал и пищеблок полного технологического цикла. В нем также появятся медиатека, робокласс, IT-полигон и спортивные залы.

Для дошкольного отделения предусмотрели групповые ячейки, кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин обратил внимание, что на территории ТиНАО ежегодно строят десятки объектов образования. Например, в прошлом году возвели 27 таких зданий.

«С начала нынешнего - уже шесть объектов. До конца 2024 года планируется возвести еще более 20 зданий», - сказал он.

Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов, в том числе в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Школы Строительство Образование ТиНАО Москва

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