Ефимов: свыше 2 млрд рублей сэкономили арендаторы исторических зданий по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в столице с 2012 года и распространяется на исторические здания, оказавшиеся в неудовлетворительном состоянии. Инвесторы могут присоединиться к проекту, участвуя в городских аукционах и арендуя ОКН на 49 лет.

Победители торгов должны отреставрировать объект культурного наследия в течение пяти лет. Затем инвесторы могут пользоваться недвижимостью по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год.

По словам Ефимова, Москва заключила 31 договор аренды исторических зданий по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Общая площадь этой недвижимости составляет 17,9 тысячи квадратных метров, отметил заместитель мэра столицы.

«Из них 19 объектов площадью 12,8 тысячи квадратных метров уже переведены на льготную ставку после проведения реставрационных работ. Благодаря участию в программе эти арендаторы сэкономили 2,1 миллиарда рублей», - рассказал Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что льготными ставками по программе «1 рубль за квадратный метр в год» пользуются свыше 40 арендаторов ОКН и объектов для размещения образовательных учреждений. В сумме инвесторы сэкономили более 5,5 миллиарда рублей.

Из 31 объекта, по которым действуют договоры аренды, самое большое количество, 25, находится в центре столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Еще два объекта, по его словам, располагаются на юго-востоке города и по одному - на востоке, севере, юге и северо-западе.

«На данный момент инвесторы реставрируют 12 исторических зданий площадью 5,7 тысячи квадратных метров», - добавил Гаман.

Реставрацию в рамках проекта необходимо проводить в строгом соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния, являющегося неотъемлемой частью охранного обязательства. После окончания реставрации арендатор получает акт приемки выполненных работ от департамента культурного наследия Москвы.