08 января 2024, 12:09

Ефимов: субъекты МСП выкупили у Москвы 368 арендованных помещений за год

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Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году выкупили у Москвы 368 арендованных помещений. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подробнее узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы ».

«В 2023 году представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 368 объектов недвижимости. Общая площадь помещений составила 69 тысяч квадратных метров, что соответствует показателю 2022 года», - сообщил он.

Бизнесмены из реестра субъектов МСП, которые арендуют у города недвижимость в течение двух лет и дольше, имеют право выкупить ее по преимущественному праву. Еще одно условие: помещения, проданные на специализированных аукционах для малого и среднего бизнеса, должны не менее пяти лет числиться в перечне объектов, предназначенных для использования МСП.

Этот перечень размещен на сайте mos.ru. В него входят более 1,6 тысячи объектов нежилого фонда. Чтобы воспользоваться преимущественным правом на их приобретение, бизнесменам необходимо обратиться онлайн в департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Договоры купли-продажи заключаются также в электронном виде.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, среди бизнесменов наиболее востребованы помещения в центре города. В 2023 году арендаторы выкупили там 86 объектов общей площадью почти 21 тысяча «квадратов». Еще 47 помещений на 7,5 тысячи квадратных метров предприниматели выкупили на севере столицы, 45 площадью 6,5 тысячи квадратных метров - на юго-западе. На юге Москвы приобрели 34 объекта недвижимости площадью 5,8 тысячи «квадратов», на северо-востоке - 36 (9,2 тысячи «квадратов»).

Недвижимость Бизнес Экономика Москва 2023
08 января 2024, 11:48
Сеть наземного московского метро увеличилась вдвое в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023-м наземное метро в Москве увеличилось вдвое. Развитие МЦД продолжат в наступившем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В августе мы вместе с ОАО РЖД открыли МЦД-3 „Ленинградско-Казанский“, который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское», - отметил он.

Перед запуском поездов реконструировали главный пересадочный узел Зеленограда. Станция «Зеленоград-Крюково» представляет собой трехуровневый московский вокзал. Там есть пассажирский терминал, островные платформы с навесами, широкий подземный переход и интеграционный вестибюль с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.

Третий диаметр насчитывает 38 станций, в перспективе откроют еще три московских вокзала: Малино, Митьково и Рижская. Осенью запустили МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», он соединил Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный Балашихи на востоке. Всего в минувшем году на МЦД заработали 13 новых и отремонтированных вокзалов.

В 2024-м достроят вокзал Митьково МЦД-3 и реконструируют станцию «Щербинка» МЦД-2. На Белорусском вокзале откроют новый вестибюль и надземный переход. На «Тестовской» МЦД-4 возведут вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и Большому Сити. Достроят вестибюль станции «Деловой центр» МЦК и южный вестибюль вокзала Лианозово МЦД-1.

Фасады четырех городских вокзалов в Москве также оснастили световыми вывесками. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров.

МЦД Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 10:41
Объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов в 2023 году
РИА «Новости»
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В прошлом году объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов. Большая часть зданий с новыми адресами появилась в поселении Сосенское ТиНАО и Даниловском районе ЮАО, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Информация обо всех московских адресах содержится в адресном реестре объектов недвижимости города Москвы. Его ведением и актуализацией занимаются специалисты МосгорБТИ», - уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что сейчас реестр насчитывает данные о более чем шести миллионах объектов недвижимости. У всех зданий и сооружений должны быть официальные адреса. Как правило, их присваивают перед тем, как ввести в эксплуатацию. Такую госуслугу в Москве бесплатно предоставляет столичный департамент городского имущества. Технической частью этого процесса занимается Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

По словам гендиректора МосгорБТИ Дмитрия Тетушкина, в ушедшем году адреса получили несколько соцобъектов. В частности, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Нижние Мневники и канатная дорога на ВДНХ.

Более 700 коммерческих помещений также продали на торгах в Москве за год. Помещения в подвалах и на цокольных этажах пользуются спросом у инвесторов.

Недвижимость Москва 2023
08 января 2024, 10:03
Газопроводы Москвы за десятилетие оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорными устройствами
Freepik
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С 2013 года в Москве на газопроводах появилось больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств. Благодаря этому специалисты стали быстрее реагировать в случае нештатной ситуации, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Новые запорные устройства позволили расширить зону дистанционного управления газовыми сетями, что повысило безопасность газового хозяйства.

До этого, чтобы перекрыть газопровод, отправляли бригаду специалистов. Также тратили время на логистику и разрытие подземных коммуникаций, а для закрытия газопровода высокого давления необходимо было около двух часов непрерывно поворачивать механизм перекрытия. Теперь один сотрудник центральной диспетчерской управляет автоматизированной системой. На закрытие новых кранов с электрическим приводом в дистанционном режиме уходит не более полторы минуты в случае аварии и во время профилактических работ.

Маневренность газораспределительной системы столицы позволяет менять запорные системы, не отключая потребителей от газа. Работы проводят даже зимой. Установку нового кранового узла контролирует диспетчер. Качество стыков и их герметичность проверяет мобильная лаборатория. Весь процесс работ занимает около 12 часов.

В центре Москвы также проводят реконструкцию Голутвинского газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.

Газ Москва
08 января 2024, 09:28
Свыше 680 мероприятий прошло в 2023 году в проекте «Знание. ВДНХ»
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В прошлом году благодаря проекту «Знание. ВДНХ» состоялось более 680 мероприятий. В них приняли участие свыше 36 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это бесплатная образовательная программа, которая была запущена в 2016-м. Она объединяет ведущих ученых, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства», - уточнил он.

Глава города отметил, что в 2023-м проект состоял из двух направлений - «Лекторий» и «Арт-лаборатория ВДНХ». Большинство лекций ученые и эксперты посвятили искусству и культуре.

В арт-лаборатории вошли театральные специальные проекты, иммерсивные спектакли от артистов Студии театрального искусства, а также концерты джазовой и экспериментальной, фолк- и этномузыки.

Ключевым научно-познавательным событием прошедшей осени отметили фестиваль «Проектируем будущее». В образовательную программу вошли основные темы, связанные с космосом и авиацией. Эксперты рассказывали об управлении самолетом, кометах, астероидах и других небесных телах. Также специалисты обсудили изобретения из космической программы, вошедшие в нашу жизнь. Посетителям предоставили возможность встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

Собянин добавил, что в наступившем году для гостей подготовят не менее интересную и насыщенную культурно-образовательную программу.

Москвичи также назвали полюбившиеся павильоны , фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.

Сергей Собянин ВДНХ Москва

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