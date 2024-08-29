Ефимов: строящийся участок южного направления МСД готов почти на 80%

«Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%», - рассказал он.

Также в активные строительные работы проходят на эстакаде через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Ефимов отметил, что согласно проекту на южном участке МСД планируется построить четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу и три очистных сооружения. Кроме того, здесь предусмотрено создание пешеходных переходов и реконструкция существующего.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас специалисты ведут работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. На сегодняшний день, из 3,6 километра дорог основного хода десятого участка диаметра построили уже более 2,5 километров.

После реализации 10-го участка завершится формирование южного участка МСД с выездом на федеральную трассу М-2 «Крым», Варшавское шоссе и на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Это обеспечит комфортное и безопасное движение для транспорта.