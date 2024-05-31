Ефимов: строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах завершат в 2025 году

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«Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров решено в рамках государственной программы „Спорт Москвы“», - подчеркнул Ефимов.

Сдачу в эксплуатацию объекта запланировали на 2025 год. Он будет соответствовать современным требованиям. Длина спуска спортивного сооружения на месте построенного в 1953 году 72-метрового лыжного трамплина будет увеличена на три метра. Комплекс предназначен для проведения тренировок и соревнований.

«Для завершения работ в мае объект передали столичной автономной некоммерческой организации „Развитие спортивных и инфраструктурных объектов“. Сейчас готовность трамплина составляет 70%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На данный момент идет процесс согласования технического задания для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации [для завершения работ]», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории Южного порта в полтора раза увеличат ширину набережной.