04 августа 2024, 12:11

Ефимов: строительство фундамента картинной галереи Василия Нестеренко завершили

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Работы по устройству фундаментной плиты и подземной части здания картинной галереи Василия Нестеренко в Савеловском районе Москвы завершили. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается армирование и бетонирование стен и перекрытий первого этажа.

«Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено», - рассказал Ефимов.

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко появится улице Бутырской. Там представят живописные и графические работы народного художника России. Большие залы позволят ознакомиться с экспонатами до 400 человек одновременно.

Помимо выставочной зоны, в здании появятся фондохранилище, мастерские для реставраторов, холл, гардероб, информационный центр, магазин и кафе.

Галерею оборудуют пассажирским лифтом, а также грузовым для транспортировки экспонатов между этажами. Интерьерные решения выполнят на стыке стилей модерн, неоклассика и ампир.

«Работы по возведению картинной галереи за счет средств адресной инвестиционной программы начались в этом году. Строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы», - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что всего у галереи будет четыре этажа. Само здание возведут в классическом стиле по проекту художника. Комитет внимательно следит за ходом строительства и регулярно приезжает на участок для проверки с сотрудниками подведомственного центра экспертиз.

В последний раз специалисты оценили соответствие уложенной фундаментной плиты по требованиям проектной документации.

Старт строительству Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко дал мэр Москвы Сергей Собянин. Автор картин является действительным членом Российской академии художеств. Основные его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию.

Нестеренко принимал участие в создании и реставрации интерьеров храма Христа Спасителя в Москве, руководил и создавал новые росписи в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове.

Строительство Художники Москва
03 августа 2024, 11:15
Детскую стройплощадку открыли на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»
РИА «Новости»
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Тематическая детская площадка «Сам себе строитель» появилась на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в спорткомплексе «Лужники». Ее открыл на парковке Южного спортивного ядра Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

На этой площадке для юных посетителей организовали игровую зону и подготовили насыщенную развивающую программу. О градостроительной отрасли ребятам расскажут опытные вожатые, с которыми родители могут оставить детей.

Под присмотром специалистов юные участники смогут попробовать себя в строительстве, самостоятельно возвести здания и придумать, для чего их можно использовать.

Установленные на площадке аттракционы стилизовали под строительную технику. Так, кран высотой восемь метров оснастили несколькими горками. Также дети смогут полазить по веревочной паутине, попробовать свои силы на скалодроме или попрыгать на батуте.

Помимо этого, каждый день на площадке пройдут мастер-классы для детей трех возрастных групп, а дворовые игры станут доступны для всех без исключения посетителей вне зависимости от возраста.

Для взрослых посетителей подготовили специальные места отдыха с пуфиками и гамаками, где можно послушать подкасты, аудиоспектакли, а также лекции по урбанистике и архитектуре. Кроме того, на площадке откроется кафе с тематическим меню.

«Территория будущего. Москва 2030» - форум-фестиваль, где москвичи и гости российской столицы узнают о главных инновациях и достижениях во всех сферах городской жизни. Для проведения мероприятия задействовали более 30 площадок, где пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы. Гости узнают, какой Москва станет через несколько лет. Форум-фестиваль продлится до 8 августа. Полная программа мероприятий доступна на сайте.

Строительство Художники Москва
31 июля 2024, 10:11
Ефимов: на строящейся Троицкой линии метро завершили проходку ствола от «Крымской» и «Академической»
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Стволопроходческий комплекс (СПК) «Валентина» завершил проходку вентиляционного ствола на Большой Черемушкинской улице между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До начала стволопроходки специалисты вынесли городские инженерные сети из зоны строительства и переустройства проходивших в этом месте трамвайных линий.

«Проходка началась в середине июня, комплекс „Валентина“ прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки», - рассказал Ефимов.

Проходку проводили в почвах из тугопластичных суглинков и водонасыщенных песков. В ближайшее время строители начнут присоединять ствол к перегонным тоннелям и работы по оборудованию вентиляционной камеры.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Благодаря этому жители ТиНАО будут обеспечены скоростным рельсовым транспортом. Также дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

«Сейчас ведется строительство участка от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“ протяженностью 26 километров с 11 станциями. Линия свяжет пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской веток и МЦК», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Согласно его поручению строители должны завершить все работы ко Дню города.

После запуска первого пускового участка Троицкой линии Московского метрополитена улучшится транспортное обслуживание жителей районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка завода «Мосрентген».

Строительство Метро МЦК ТиНАО Москва
29 июля 2024, 22:04
Ефимов: школу с ИТ-полигоном и медиатекой построили в Коммунарке
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На территории Троицкого и Новомосковского административных округов ввели в эксплуатацию школу в составе ЖК «Бунинские луга», расположенного в районе Коммунарка. Площадь здания превысила 28 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования», - рассказал он.

По словам Ефимова, в новом здании находятся 48 учебных кабинетов, оснащенных всем необходимым. Там есть лаборатории, зал для проведения мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, а также гимнастический и танцевальный залы. В планах открыть шахматный кружок и мастерскую акварельной живописи и музыки.

На территории школы обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола. Девелопером проекта стала компания «ПИК».

Всего в составе жилого комплекса «Бунинские луга» предусмотрено возвести три школы, шесть детских садов и две поликлиники.

«Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству строительства объектов образовательной инфраструктуры. На всех этапах возведения школы провели восемь контрольно-надзорных мероприятий.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что отличительной особенностью школы стал ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством.

Кроме того, там есть зона для испытания и пилотирования летательных аппаратов. Важное место в этой школе займет медиатека с читальным залом и архивом. Свободное между занятиями время ученики смогут проводить в холлах и атриуме.

Жидкин уточнил, что в строящихся образовательных учреждениях особое внимание уделяют вопросам безопасности детей, воспитателей и педагогов. В помещениях предусмотрена установка систем охранного видеонаблюдения, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организовали посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

Школы Строительство Образование Москва
29 июля 2024, 20:51
Владимир Ефимов: ТРЦ появится возле станции метро «Текстильщики»
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Инвестор построит торгово-развлекательный центр рядом со станцией метро «Текстильщики». Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП) земельный участок предоставили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности», - рассказал он.

Ефимов напомнил, что с 2016 года в столице участки предоставляют в аренду без проведения торгов для реализации МаИП. Для получения особого статуса, инвесторы должны предложить проект, направленный на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

«Земельный участок площадью почти 0,5 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 6А. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор заключили с инвестором на пять лет. В течение этого срока он должен завершить все работы За первые шесть месяцев 2024 года для реализации масштабных инвестиционных проектов в Москве выделили почти 170 гектаров земли. Благодаря этому в столице появятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы и другие объекты.

Строительство Рабочие места Метро Правительство Москвы Москва Максим Гаман

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