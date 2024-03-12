Ефимов: строительство бизнес-центров по городской программе даст Москве около 97 тысяч рабочих мест

Благодаря программе, реализующейся с 2020 года, в столице появляются промышленные, логистические, образовательные, культурные, спортивные и деловые объекты, отметил Ефимов.

«Так, до 2029-го инвесторы возведут по соглашениям с городом офисные и бизнес-центры в девяти административных округах столицы. Трудоустроиться там смогут около 97 тысяч человек», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Общая площадь этих объектов составит более 1,2 миллиона квадратных метров, добавил Ефимов.

На севере города построят четыре здания, что даст округу свыше 11 тысяч рабочих мест. На Ленинградском шоссе возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, на Ходынском бульваре - административно-деловой комплекс, а на 5-й Магистральной улице - офисно-деловое здание. На Дмитровском шоссе появятся офисные помещения в составе многофункционального жилого комплекса.

Еще три деловых объекта построят по соглашениям с городом на северо-востоке столицы. В Огородном проезде инвестор возведет комплекс офисных зданий из шести корпусов, а на улице Двинцев - многофункциональное офисное здание. На Складочной улице появится многофункциональный центр в составе технопарка. После реализации проектов Москва получит еще свыше 10 тысяч рабочих мест.

На северо-западе города возведут семь бизнес-объектов, которые дадут столице около 30 тысяч дополнительных рабочих мест. Пять бизнес-центров построят в районе Хорошево-Мневники на улицах Шеногина, 3-й Хорошевской, в 1-м и 3-м Силикатных проездах. На улице Берзарина в Щукино появится деловой комплекс, а в районе Покровское-Стрешнево на улице Летная - офисно-торговый комплекс.

Пять проектов по программе стимулирования создания МПТ реализуют в ЗАО. Три деловых комплекса возведут в Кунцеве на Молдавской улице и в микрорайоне Рублево-Архангельское. Благодаря этим объектам в городе появится почти шесть тысяч рабочих мест. Еще два деловых центра построят на улице Озерная и на проспекте Вернадского. Здесь смогут трудоустроиться более пяти тысяч человек.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, инвесторы построят деловые и офисные комплексы в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«После ввода объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться свыше 34,8 тысячи человек», - отметил Овчинский.

За четыре года программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило с инвесторами более 70 соглашений, предполагающих строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в сумме в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более триллиона рублей. Благодаря этому почти во всех отраслях экономики столицы появится свыше 150 тысяч новых рабочих мест.

Заявки на участие в программе принимают от застройщиков через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.