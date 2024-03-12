12 марта 2024, 14:16

Ефимов: строительство бизнес-центров по городской программе даст Москве около 97 тысяч рабочих мест

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Инвесторы построят в столице 38 офисно-деловых объектов по соглашениям в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому в городе появится около 97 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря программе, реализующейся с 2020 года, в столице появляются промышленные, логистические, образовательные, культурные, спортивные и деловые объекты, отметил Ефимов.

«Так, до 2029-го инвесторы возведут по соглашениям с городом офисные и бизнес-центры в девяти административных округах столицы. Трудоустроиться там смогут около 97 тысяч человек», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Общая площадь этих объектов составит более 1,2 миллиона квадратных метров, добавил Ефимов.

На севере города построят четыре здания, что даст округу свыше 11 тысяч рабочих мест. На Ленинградском шоссе возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, на Ходынском бульваре - административно-деловой комплекс, а на 5-й Магистральной улице - офисно-деловое здание. На Дмитровском шоссе появятся офисные помещения в составе многофункционального жилого комплекса.

Еще три деловых объекта построят по соглашениям с городом на северо-востоке столицы. В Огородном проезде инвестор возведет комплекс офисных зданий из шести корпусов, а на улице Двинцев - многофункциональное офисное здание. На Складочной улице появится многофункциональный центр в составе технопарка. После реализации проектов Москва получит еще свыше 10 тысяч рабочих мест.

На северо-западе города возведут семь бизнес-объектов, которые дадут столице около 30 тысяч дополнительных рабочих мест. Пять бизнес-центров построят в районе Хорошево-Мневники на улицах Шеногина, 3-й Хорошевской, в 1-м и 3-м Силикатных проездах. На улице Берзарина в Щукино появится деловой комплекс, а в районе Покровское-Стрешнево на улице Летная - офисно-торговый комплекс.

Пять проектов по программе стимулирования создания МПТ реализуют в ЗАО. Три деловых комплекса возведут в Кунцеве на Молдавской улице и в микрорайоне Рублево-Архангельское. Благодаря этим объектам в городе появится почти шесть тысяч рабочих мест. Еще два деловых центра построят на улице Озерная и на проспекте Вернадского. Здесь смогут трудоустроиться более пяти тысяч человек.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, инвесторы построят деловые и офисные комплексы в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«После ввода объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться свыше 34,8 тысячи человек», - отметил Овчинский.

За четыре года программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило с инвесторами более 70 соглашений, предполагающих строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в сумме в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более триллиона рублей. Благодаря этому почти во всех отраслях экономики столицы появится свыше 150 тысяч новых рабочих мест.

Заявки на участие в программе принимают от застройщиков через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Строительство Экономика Москва
11 марта 2024, 07:22
Производство продуктов питания в Москве выросло почти на 40%
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Столичные производители пищевой продукции ежегодно демонстрируют устойчивый рост, наращивая объемы производства и расширяя ассортимент продукции. По итогам 2023 года выпуск продуктов питания в Москве вырос почти на 40%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Московские предприятия расширяют и укрепляют технологический суверенитет страны, закрывая потребности внешнего и внутреннего рынков в качественной продукции.

Сейчас в городе статус промышленного комплекса получили 70 компаний. Лидирует сфера продуктов питания, у 24 производителей уже есть специальный статус. В их числе - столичная фабрика мороженого БРПИ, создавшая в 2023 году 50 новых сортов десерта.

Предприятие выпускает сливочное и шоколадное, а также мороженое с добавлением фруктов, ягод и карамели. Есть даже безлактозные продукты, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли. В прошлом году компания провела ребрендинг: теперь любители вкусных лакомств могут посетить кафе-мороженное. БРПИ также стала поставлять продукцию в другие города России и даже за рубеж.

Другой столичный производитель - компания «Хэлси Фуд». В 2023 году она вдвое нарастила объемы выпуска продукции. Резидент технопарка «Строгино» изготовил более 800 тысяч упаковок снеков по запатентованной технологии дегидрации и запекания. Благодаря ей продукты не только вкусные, но и сохраняют пользу, при этом дольше хранятся. «Хэлси Фуд» выпускает свыше 250 видов снеков из овощей, сыра и мяса.

Еще одна московская фирма - «Полезный шоколад» - производит органические продукты с 35-процентным содержанием какао-масла. Сейчас доступны несколько вкусов: молочный, а также шоколад с фундуком и изюмом. Еще два вида пока в разработке. Особенность компании - производство по крафтовой технологии. То есть продукцию выпускают малыми партиями, но она очень качественная.

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуют меры для повышения инвестиционной привлекательности столицы. Малым, средним и крупным предприятиям создают комфортные условия для развития. Кроме того, для столичных бизнесменов действуют меры поддержки.

Питание Продукты Москва 2023 Москва
10 марта 2024, 18:33
Собянин перечислил самые востребованные услуги сервиса «Мой питомец»
Unsplash
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Жители Москвы обращались к сервису «Мой питомец» около 130 тысяч раз с момента его запуска. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что самой востребованной онлайн-услугой сервиса стала амбулаторная карта питомца, являющаяся аналогом электронной медкарты. Наиболее популярный раздел - «Жизненные ситуации», где можно ознакомиться с полезной информацией о животных.

«Запуск суперсервиса „Мой питомец“ стал возможен благодаря Ветеринарной автоматизированной системе. ВетАС сохраняет все данные в электронном виде, упрощает их хранение и поиск», - указал Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал о сервисе «Моя семья». Благодаря ему горожане могут найти своих предков в списках ремесленников с начала XVIII до конца 20-х годов ХХ века. В сервисе хранится информация о москвичах, работавших в поваренных, ювелирных, кузнечных, столярных и других цехах.

Животные Сергей Собянин Москва
10 марта 2024, 12:07
Ефимов: производство одежды в Москве выросло более чем в 3,5 раза в 2023 году
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Объем производства одежды в столице за прошлый год нарастили на 254,6% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Лидером по росту объемов производства в 2023 году стала легкая промышленность. Так, выпуск одежды увеличился более чем в 3,5 раза. Кроме того, на треть выросло количество предприятий, занятых в отрасли», - отметил Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в столице работает более 340 производств легкой промышленности. Из них 135 специализируются на выпуске одежды, уточнил заместитель мэра Москвы.

Столичные предприятия, в частности, увеличили объем производства меховых, кожаных, вязаных и трикотажных изделий. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за прошлый год городские производители поставили продукции более чем на 70 миллиардов рублей. Это на 31,5% больше, чем в 2022 году.

«Также в городе было выпущено свыше 2,8 миллиона пар обуви - это более чем в два раза превышает показатель позапрошлого года», - добавил Овчинский.

Москва - город с развитым производством. В столице свыше 4,2 тысячи действующих промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только за 2023 год производство обрабатывающей промышленности в городе без учета нефтеперерабатывающей отрасли выросло на 22,3%.

Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

По поручению Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и рост инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Выйти на экспорт столичным производителям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Одежда Экономика Промышленность Москва
08 марта 2024, 10:07
«Любви и счастья». Собянин поздравил женщин с 8 Марта
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Восьмое марта украшают женские улыбки, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил россиянок с праздником и поблагодарил за их яркие достижения.

«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме - Москве», - обратился к женщинам глава города.

Он пожелал им много радости, цветов и приятных сюрпризов.

С праздником россиянок поздравили даже с орбиты. С поздравительной речью к ним обратились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Они выразили женщинам благодарность за любовь и заботу.

Одним из первых с поздравительной речью выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не восхищаться россиянками невозможно. Глава государства отметил способность женщин преображать мир, пожелал им как можно больше счастливых мгновений и успехов. Днем 8 марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

Праздники Сергей Собянин 8 Марта Москва

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