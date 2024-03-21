Ефимов: столичная сфера общепита увеличила обороты на 16% в 2023 году

Московские кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% выше показателей 2022-го.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичная сфера общепита успешно пережила преобразования, связанные с переходом крупных зарубежных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для жителей города ассортимент услуг.

«В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре - 58,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года», - рассказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, посещаемость точек общепита в прошедшем году увеличилась на 18%. Среднегодовой чек в столичных кафе и ресторанах в 2023-м поднялся всего на 44 рубля и достиг 703 рублей. Это на 6,7% выше цифры за 2022 год. Московские рестораторы смогли ограничить рост цен благодаря локализации продуктовых поставок и развитию программ лояльности.