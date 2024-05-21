Ефимов сообщил о запуске официального сайта программы КРТ в Москве

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«На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации», - пояснил он.

В его разделах есть статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы, перечислил заммэра. Также пользователи могут ознакомиться с актуальными новостями.

«Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам», - выразил уверенность Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с помощью карты или списка на сайте можно легко найти подробные данные о реализуемых и планируемых проектах редевелопмента.

Чтобы пользователям было удобнее, каждую площадку разместили на отдельной странице с параметрами застройки, локацией и размером территории.

«Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра», - уточнил Гаман.

Есть на сайте и отдельный блок с информацией о механизмах реорганизации проектов комплексного развития территорий. Также на отдельной странице представлены состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.

Работает здесь и бесплатный сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру. При необходимости можно увидеть границы участка на интерактивной карте и получить короткую и понятную инструкцию по дальнейшим шагам.