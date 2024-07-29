Ефимов: школу с ИТ-полигоном и медиатекой построили в Коммунарке

«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования», - рассказал он.

По словам Ефимова, в новом здании находятся 48 учебных кабинетов, оснащенных всем необходимым. Там есть лаборатории, зал для проведения мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, а также гимнастический и танцевальный залы. В планах открыть шахматный кружок и мастерскую акварельной живописи и музыки.

На территории школы обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола. Девелопером проекта стала компания «ПИК».

Всего в составе жилого комплекса «Бунинские луга» предусмотрено возвести три школы, шесть детских садов и две поликлиники.

«Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству строительства объектов образовательной инфраструктуры. На всех этапах возведения школы провели восемь контрольно-надзорных мероприятий.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что отличительной особенностью школы стал ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством.

Кроме того, там есть зона для испытания и пилотирования летательных аппаратов. Важное место в этой школе займет медиатека с читальным залом и архивом. Свободное между занятиями время ученики смогут проводить в холлах и атриуме.

Жидкин уточнил, что в строящихся образовательных учреждениях особое внимание уделяют вопросам безопасности детей, воспитателей и педагогов. В помещениях предусмотрена установка систем охранного видеонаблюдения, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организовали посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.