14 июля 2024, 12:14

Ефимов: шесть спортивных комплексов построят в столице по проектам КРТ

Телеканал «360»
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Шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в столице. Их возведут на пяти площадках, которые обустраивают по проекту комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов - свыше 38 тысяч квадратных метров. Новые места для занятий спортом появятся сразу в нескольких районах: Даниловском, Нижегородском, Царицыне, Южном Бутове и Ясеневе.

Всего возведут четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивно-развлекательный центр, а также многофункциональный спортивный комплекс с ледовой площадкой. Самый большой ФОК будет в Царицине, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Его построят в течение семи лет, площадь объекта превысит 17 тысяч квадратных метров.

«Проект уже реализует назначенный столицей оператор КРТ», - подчеркнул Гаман.

По программе комплексного развития территорий в столице на месте промзон создают новые многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, качественной и удобной инфраструктурой. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Спортсмены Строительство Правительство Москвы Москва Максим Гаман
12 июля 2024, 09:04
«Вызывает трепет». Эксперты о новом пешеходном мосте в центре Москвы
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В Москве появился новый пешеходный мост, связавший стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. Переправу через Водоотводный канал Москвы-реки открыл мэр столицы Сергей Собянин, сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

Новый мост для любования городом Строительство уникального объекта началось в марте 2023 года и завершилось на полгода раньше проектного срока. Этому способствовала логистическая операция, проведенная на реке осенью, рассказал Собянин на открытии.

«Пролетное строение массой 235 тонн собрали в Подмосковье и за восемь часов доставили на барже к месту монтажа. Потом развернули поперек и установили на опоры», - сообщил мэр.

Новый мост в длину 58 метров и в ширину восемь метров, он имеет форму изогнутой балки. Конструкцию встроили в уже существующие укрепления берегов.

Собянин отметил, что москвичи и гости города смогут отдохнуть на 36-метровой скамейке, с которой открывается отличный вид. Новый мост связал остров Балчуг с одним из московских пешеходных маршрутов от Воробьевых гор через Парк Горького до Крымской набережной.

«Москва-реку можно смело назвать градообразующей транспортной артерией, так как именно с этой <…> функции начиналось развитие Москвы», - заявила член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, архитектор Евгения Муринец.

Новый пешеходный маршрут преобразился за последние 12-14 лет, отметила специалист. Обновились локации, которые еще 10 лет назад были обычной проезжей частью, как Крымская набережная. Собянин назвал этот объект в те годы «депрессивным» и совершенно не привлекательным для горожан.

Муринец отметила, что кластеризация стала возможной благодаря пешеходной связке Крымской и Болотной набережных.

«Эти мероприятия являются частью большой концепции городских властей по формированию удобных современных благоустроенных набережных Москвы-реки по обоим ее берегам в границах города, что составляет без малого почти 200 километров», - рассказала архитектор.

Победившая в 2013 году концепция развития территории Москвы-реки отражает философию превращения берегов в парк у воды, самый протяженный во всей Европе, добавила Муринец.

Праздничный мост Основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин приветствует появление в Москве мостов по индивидуальным проектам. В пешеходных мостах есть что-то праздничное, уверен архитектор.

Анурин отметил, что перегруженному парку «Музеон» давно пора «выдохнуть» и продолжить пешеходный маршрут, проходящий от Воробьевых гор в сторону «Красного октября» и Балчуга.

«Изящная картина монтажа пролета моста, который привезли по воде и красиво развернули в проектное положение, уверен, вызывает трепет не только у инженеров, но и у простых прохожих», - подчеркнул эксперт.

По информации Сергея Собянина, в ближайшие годы в Москве планируют построить шесть мостов через городские водные преграды.

Строительство Россия Сергей Собянин Парки Москва Реки
09 июля 2024, 19:07
Проект «Открой#Моспром» победил во всероссийской премии развития молодежного туризма
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Проект «Открой#Моспром» стал победителем всероссийской премии развития молодежного туризма «Больше чем тур: промышленный» среди претендентов, организующих экскурсии на промышленные предприятия. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, с 2019 года состоялись свыше трех тысяч офлайн- и онлайн-экскурсий.

«В этом году значимость этой работы подтвердила еще одна награда, полученная на всероссийской премии за лучший тур на промышленное производство», - отметил он.

Министр сообщил, что проект совершенствуется ежегодно, в него вовлекаются новые предприятия и организуются новые мероприятия. Только в этом году список компаний, участвующих в проекте, расширился на 15%.

При оценке всех номинантов жюри оценивало отдельно взятую экскурсию. На ней оно обращало внимание на многие факторы, например, насколько молодежь вовлечена в происходящее и насколько мероприятие познавательно.

Проект на постоянной основе приглашает гостей на 130 фабрик и заводов пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности.

Организаторы проводят и онлайн-экскурсии. Все желающие могут в любое время увидеть, как производят мороженое, лекарства или косметику, а также узнать подробнее о работе предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей.

Туризм Промышленность Москва
09 июля 2024, 10:27
Москва и Минпромторг популяризируют промышленные специальности в масскультуре
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Правительство столицы совместно с Минпромторгом будет реализовывать проекты по популяризации образа промышленника. Позитивный образ «человека труда» и инженерных специальностей планируют демонстрировать в кино, играх и сериалах.

Соглашение об этом подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. Они заключили договор в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Гарбузов напомнил, что город уже реализовал ряд проектов, направленных на взращивание специалистов для индустриального сектора.

«Сотрудничество с Минпромторгом России придаст новый импульс в популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры и другие явления массовой культуры», - отметил он.

Минпромторг и правительство столицы проведут совместные мероприятия с приглашенными экспертами, в число которых будут входить сотрудники и руководители промышленных предприятий.

Осьмаков подчеркнул, что развитие производственной отрасли напрямую зависит от кадров. Он назвал важнейшей задачей формирование положительного образа «человека труда» и мотивацию молодежи к изучению инженерных специальностей.

«Комплексное представление нового имиджа российской промышленности особенно необходимо в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах», - добавил Осьмаков.

Сегодня в промышленном секторе Москвы работают порядка 725 тысяч человек. Для развития индустрии город реализует проекты по повышению квалификации. Например, с 2021 года в столице запустили «Московскую техническую школу», которая занимается подготовкой инженеров, работающих с инновационными технологиями.

Видеоигры Кино Промышленность Москва
08 июля 2024, 09:13
Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы
пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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Программа столичных властей «Один рубль за квадратный метр в год» помогает восстановить исторические здания, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Благодаря ей новую жизнь получат еще 11 таких объектов в центре столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация программы „Один рубль за квадратный метр в год“ помогает спасти исторические постройки от разрушения. Благодаря программе предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением», - объяснил он.

По словам Ефимова, на проведение реставрации инвесторам дадут пять лет. После этого они смогут перейти на льготную ставку аренды.

Заммэра столицы уточнил, что по результатам торгов с инвесторами заключили договоры аренды, по которым они должны отреставрировать объекты культурного наследия общей площадью почти 6,5 тысячи квадратных метров в центре Москвы. В двух зданиях после реставрации откроют гостиницы, а остальные девять инвесторы смогут использовать по своему усмотрению.

Самый крупный восстанавливаемый объект - главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры площадью более тысячи квадратных метров. Кроме того, инвесторы реставрируют бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы площадью около 870 квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что эта программа уже позволила восстановить многие здания в центре столицы.

«С инвесторами действуют договоры аренды, по которым они уже выполнили реставрацию 16 объектов культурного наследия в центре столицы и сегодня арендуют их по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год. Площадь этих исторических зданий превышает 9,7 тысячи квадратных метров», - пояснил он.

Среди восстановленных объектов культурного наследия - здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке площадью более 1,7 тысячи «квадратов». Другие масштабные проекты - дом купца Николая Баулина на Николоямской улице (1,5 тысячи квадратных метров) и главный дом городской усадьбы XIX века в Подсосенском переулке (1,3 тысячи квадратных метров).

Программа «Один рубль за квадратный метр в год» работает в столице с 2012 года. Она привлекает инвесторов для реставрации памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

На восстановление объектов культурного наследия дают до пяти лет, после чего можно перейти льготную арендную ставку - один рубль за квадратный метр в год. Срок аренды составляет 49 лет. В 2022 году в программе участвуют здания для размещения гостиниц, среди которых также есть исторические постройки. В этом случае договор заключают на 20 лет.

Инвестиции Реставрация История Архитектура Москва

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