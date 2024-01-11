11 января 2024, 10:07

Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили на налогах свыше 3,1 млрд рублей

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Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получили налоговых льгот на сумму более 3,1 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компании могут пользоваться налоговыми льготами и преференциями. Например, резиденты особой экономической зоны не платят имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%.

«За девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ сэкономили свыше 3,1 миллиарда рублей. Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 миллионов рублей», - отметил Ефимов.

Объем инвестиций резидентов столичной особой экономической зоны за три квартала прошлого года составил 35 миллиардов рублей, обратил внимание заместитель мэра Москвы. Это означает, что на каждый рубль налоговых льгот пришлось почти 11 рублей инвестиций резидентов, пояснил Ефимов.

Самые большие суммы благодаря налоговым льготам сэкономили компании - производители фармы и медицинских изделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ создали свыше двух тысяч рабочих мест.

«Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины», - сообщил Овчинский.

Оперативно находить кадры компаниям помогает проект ОЭЗ «Технополис Москва» - «ТехноРабота». С начала 2023 года в его рамках претенденты на вакансии прислали более 900 резюме.

В проект вовлекли около 50 компаний со всех площадок столичной особой экономической зоны. Однако тенденция по рабочим местам остается прежней - предприятия из сферы микроэлектроники и медицины нанимают специалистов инженерных профессий активнее других.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что резиденты особой экономической зоны также заметно повысили страховые взносы. С начала 2023 года они перечислили в Социальный фонд России более 1,6 миллиарда рублей, из которых около 555 миллионов рублей - деньги фармацевтических компаний, уточнил гендиректор.

«Сумма выплаченных страховых взносов отражает уровень социальных гарантий для сотрудников в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком», - подчеркнул Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий. Более 90 из них получили статус резидента, дающий право на значительные льготы.

Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Налоги Экономика Москва
11 января 2024, 10:17
Почти 30 тысяч московских школьников поучаствуют во Всероссийской олимпиаде
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В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали успех на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Региональный этап начнется с соревнований по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК), а завершится - олимпиадой по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что школьникам из Москвы доступны разные ресурсы, чтобы тщательно подготовиться к состязаниям. В частности, материалы ЦПМ на сайте «Московской электронной школы» и задания прошедших олимпиад. Также тренерский штаб столичной сборной проводит различные занятия очно и онлайн.

Всероссийская олимпиада длится весь учебный год. Она поделена на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В первых двух этапах этого сезона приняли участие почти 500 тысяч москвичей.

Более 100 тысяч столичных школьников также подали заявки на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы». Ее основной этап завершится в конце марта.

Школьники Образование Москва
11 января 2024, 09:48
Москвичей предупредили о снеге, метели и гололедице в четверг
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Москвичей вновь ждут погодные «качели». В четверг температура воздуха будет варьироваться от нуля до -10 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием активного, ныряющего циклона, центр которого утром был над Вологодской областью, а в середине дня окажется над Нижегородской, пройдя за девять часов примерно 360 километров», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в утренние часы Москва окажется в теплом секторе, около 10:00 ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Затем погоду сформирует тыловая часть циклона. В такой ситуации в столичном регионе будет облачно, временами пройдут снег, метели, а дороги и тротуары покроет гололед.

Днем столбики термометра в столице покажут отметки 0…-2 градуса. Вечером воздух остынет до -6…-8 градусов. В Московской области в дневное время суток температура составит -4… 1 градус, к вечеру похолодает до -5…-10 градусов. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 728 миллиметров ртутного столба.

Аномальные морозы также вернутся в Москву и Подмосковье к концу недели. В ночь на 12 января в столице ожидается до -17, в области - до -23.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
11 января 2024, 09:09
Московские аэропорты продолжили работу в штатном режиме на фоне снегопада
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Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» в Москве приготовились к снегопаду. Воздушные гавани будут работать в штатном режиме на фоне непогоды, сообщило РИА «Новости».

«Аэропорты „Шереметьево“ и „Жуковский“ работают штатно на фоне снегопада», - отметили в агентстве.

В среду вечером синоптики предупредили жителей Москвы о сильном снегопаде в ночь на 11 января.

Представители аэропорта «Жуковский» сообщили РИА «Новости», что сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Прибытия и отправления рейсов проходят по расписанию. В «Шереметьево» также уточнили, что аэропорт работает штатно. Рейсы по расписанию.

«Желтый» уровень погодной опасности накануне ввели в Москве и области. По данным синоптиков, до 21:00 четверга в столице будет сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, жителей предупредили о сильном снеге.

Аэропорт Шереметьево Жуковский Погода в Москве Москва
11 января 2024, 08:45
Собянин рассказал о планах застройки территории бывшего автозавода «ЗИЛ» на 2024 год
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Территорию бывшего автозавода ЗИЛ преобразили в 2023-м. Промзону продолжат застраивать недвижимостью в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. Здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое», - отметил он.

Глава города уточнил, что в минувшем году удалось реализовать все намеченные планы, связанные с развитием территории бывшего автозавода «ЗИЛ». В частности, достроили 546,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе три детских сада для 570 воспитанников. Благоустроили набережные Марка Шагала и Южного речного вокзала, а также открыли после ремонта сам вокзал.

В этом году достроят почти 583 тысячи «квадратов» жилой и нежилой недвижимости. Мэр добавил, что специалисты приступили к реконструкции Центральной спортивной арены «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Там будут проводить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. На деньги города начали возводить детско-взрослую поликлинику и пожарное депо. Инвесторы приступили к строительству здания гостиничного типа на 909 номеров и поликлиники.

В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» также планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал.

Строительство Сергей Собянин Москва

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