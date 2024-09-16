16 сентября 2024, 19:16

Ефимов рассказал об архитектурных проектах станций Троицкой линии метро

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В оформлении станций первой очереди Троицкой линии метро использовали индивидуальные проекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, четыре первых станции уже сделали метро доступнее более чем для миллиона жителей столицы.

«Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции „Генерала Тюленева“ можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на „Тютчевской“ прочесть на стенах строки из произведений русского поэта», - рассказал он.

Станцию «Тютчевская» оформили в эстетике экспрессионизма. В образе добились контраста за счет сочетания стекла и металла с поверхностями из природного камня, а стены и потолок отделали алюминием. Станция находится недалеко от усадьбы Троицкое, которая принадлежала отцу поэта.

На станции «Генерала Тюленева» создали композицию, напоминающую георгиевскую ленту. Одну из стен облицевали оранжевыми треугольными панелями, а колонны сделали черными.

На станции «Университет Дружбы Народов» постарались создать ассоциации с международным сотрудничеством. Над эскалатором и в переходе, ведущем к вестибюлю, появились два мозаичных панно. В цветовой гамме преобладают зеленый и синий цвета.

Станцию «Новаторская» решили сделать похожей на одноименную станцию Большой Кольцевой линии.

«Здесь использованы аналогичные яркие цвета, например оранжевый. Его применили в отделке путевых стен и потолка», - отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего в состав Троицкой линии должно войти 17 станций, а общая ее длина составит 43 километра. Продлевать ее будут и на север - до станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца.

Метро Метро Москвы ТиНАО Москва
07 сентября 2024, 09:53
«Город великих свершений». Собянин поздравил жителей Москвы с праздником
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы и поздравил их с Днем города. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

По его словам, Москва помогает пострадавшим регионам, а также продолжает развиваться, несмотря на возникающие сложности. Город остается надежным оплотом страны, и его жители защищают Родину и трудятся на военных заводах, добавил он.

«Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья, город-родной дом для миллионов людей», - отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал на молодежном форуме «Территория смыслов», что вклад в благоустройство столицы не только позволяет ей лучше выглядеть, но и окупается за счет туристического потока. Он объяснил, что в некомфортный город не будут вкладываться инвесторы. Также Собянин пошутил, что бывший градоначальник Юрий Лужков зарыл под московскими тротуарами клад.

Праздники Сергей Собянин Москва
31 августа 2024, 12:14
Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС
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На VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС обсудили опыт в реализации технологий, улучшающих экологическую ситуацию в Москве, проектов ГЧП, а также инструментов оценки и планирования устойчивого развития. Столица полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря эффективным формам сотрудничества города и бизнеса, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

У Москвы успешный опыт в реализации крупных экологических проектов в рамках государственно-частного партнерства.

В октябре 2023 года в столице открыли завод по утилизации вышедшей из строя техники, которую ранее использовали городские предприятия и бюджетные организации. После переработки рециклированные материалы возвращают в экономический оборот.

Проект реализовали в рамках соглашения о ГЧП в экологической сфере. Город заключил его с инвестором на 20 лет в 2021 году.

Программу стимулирования создания мест приложения труда в Москве реализуют с 2022 года. Ее условия предполагают, что инвесторы получают от города льготу и в ответ на это возводят современные промышленные, офисные и соцобъекты: на них для москвичей создают новые рабочие места - высокотехнологичные, современные и комфортные.

Бизнес-парк на северо-востоке столицы и промышленный парк на юго-западе города уже получили сертификат соответствия стандартам «зеленого» строительства. Здания признали полностью соответствующими современным требованиям к экологичности и энергоэффективности объектов. Они также обладают высоким качеством организации внутреннего пространства.

Каждый год в столице открываются 40-50 крупных и средних, а также порядка 100 малых предприятий.

В Москве, которую по праву считают развитым промышленным центром России, активно внедряющим инновации, расширяют производственные мощности и развивают технологические возможности. В городе действуют свыше 4,2 тысячи промплощадок, где трудоустроены 725 тысяч человек.

Тему подняли в рамках сессии «Устойчивое развитие: стратегическое планирование территорий и роль крупного бизнеса». Начальник управления улучшения инвестиционного климата Городского агентства управления инвестициями Асият Багатырова подчеркнула, что город активно привлекает инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры, которая соответствует ЦУР.

«Комплексная система мер поддержки бизнеса, например программа стимулирования создания мест приложения труда и реализация механизмов государственно-частного партнерства, позволяют эффективно внедрять стратегические подходы, направленные на формирование социально-ответственной экологической культуры развития города», - сказала она.

Праздники Сергей Собянин Москва
29 августа 2024, 14:15
Ефимов: строящийся участок южного направления МСД готов почти на 80%
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Строящийся участок южного направления Московского скоростного диаметра от Московской кольцевой автомобильной дороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе достиг высокой степени готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%», - рассказал он.

Также в активные строительные работы проходят на эстакаде через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Ефимов отметил, что согласно проекту на южном участке МСД планируется построить четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу и три очистных сооружения. Кроме того, здесь предусмотрено создание пешеходных переходов и реконструкция существующего.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас специалисты ведут работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. На сегодняшний день, из 3,6 километра дорог основного хода десятого участка диаметра построили уже более 2,5 километров.

После реализации 10-го участка завершится формирование южного участка МСД с выездом на федеральную трассу М-2 «Крым», Варшавское шоссе и на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Это обеспечит комфортное и безопасное движение для транспорта.

Строительство Дороги Москва
26 августа 2024, 13:24
Ликсутов: более 2 тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО в рамках проектов МПТ
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В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах инвесторы построят логистический центр и общественное здание. Там смогут трудоустроиться более 2,3 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что главная цель программы - трудоустройство жителей удаленных от центра российской столицы округов.

«В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест на отдаленных от центра столицы территориях. Например, в ТиНАО, в обмен на льготу от города, девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание. Там смогут трудоустроиться свыше 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики», - рассказал Максим Ликсутов.

Новые объекты появятся около станции метро Коммунарка и Краснопахорском районе округа.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что новый офисно-деловой центр в Коммунарке обеспечит рабочими местами более 300 жителей.

«Суммарно, в рамках программы создания МПТ в ТиНАО построят 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест. Порядка 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро Коммунарка», - рассказал он.

Логистический центр общей площадью более 2 тысяч квадратных метров возведут в Краснопахорском районе на пересечении Калужского шоссе с ЦКАД и Малым московским кольцом.

Генеральный директор направления коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, что начало строительных работ запланировали на осень.

«С Правительством Москвы подписано соглашение о реализации проекта в рамках городской программы создания мест приложения труда. Важно, что синергия государства и бизнеса позволяет решать социальные вопросы на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул он.

Трудоустроится в новый логистический центр смогут более двух тысяч жителей округов.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владимир Жидкин добавил, что за последние 12 лет в Троицком и Новомосковском административных округах ввели более пяти миллионов квадратных метров недвижимости для создания современной инфраструктуры.

«Благодаря этому число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года выросло более чем в три раза», - подчеркнул он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует во всех районах Москвы. Власти столицы заключили более 120 соглашений с инвесторами, которые возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости, включая новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Это позволит создать более 281 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.

Рабочие места Недвижимость ТиНАО Москва

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