Ефимов рассказал об архитектурных проектах станций Троицкой линии метро

По его словам, четыре первых станции уже сделали метро доступнее более чем для миллиона жителей столицы.

«Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции „Генерала Тюленева“ можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на „Тютчевской“ прочесть на стенах строки из произведений русского поэта», - рассказал он.

Станцию «Тютчевская» оформили в эстетике экспрессионизма. В образе добились контраста за счет сочетания стекла и металла с поверхностями из природного камня, а стены и потолок отделали алюминием. Станция находится недалеко от усадьбы Троицкое, которая принадлежала отцу поэта.

На станции «Генерала Тюленева» создали композицию, напоминающую георгиевскую ленту. Одну из стен облицевали оранжевыми треугольными панелями, а колонны сделали черными.

На станции «Университет Дружбы Народов» постарались создать ассоциации с международным сотрудничеством. Над эскалатором и в переходе, ведущем к вестибюлю, появились два мозаичных панно. В цветовой гамме преобладают зеленый и синий цвета.

Станцию «Новаторская» решили сделать похожей на одноименную станцию Большой Кольцевой линии.

«Здесь использованы аналогичные яркие цвета, например оранжевый. Его применили в отделке путевых стен и потолка», - отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего в состав Троицкой линии должно войти 17 станций, а общая ее длина составит 43 километра. Продлевать ее будут и на север - до станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца.