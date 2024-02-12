12 февраля 2024, 14:07

Ефимов рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

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В столице на разных стадиях реализации и проработки находятся 228 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Инвестиции в них оценили примерно в 15 триллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по программе КРТ планируется реорганизовать участки общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

«Благодаря преобразованию депрессивных и неэффективно используемых участков будут созданы многофункциональные жилые и деловые кварталы, где появится более 45 миллионов квадратных метров недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты, новые производства, а также дома, в том числе по программе реновации», - отметил Ефимов.

По его словам, бюджетный эффект за время реализации проектов достигнет четырех триллионов рублей. Бывшие промышленные зоны, незастроенные и неэффективно используемые территории, а также участки с недостроенными объектами преобразуют в современные пространства, где горожане смогут комфортно и престижно жить, проводить время и работать.

Всего по итогам редевелопмента в столице планируют построить более 22 миллионов «квадратов» социальных, высокотехнологичных и общественно-деловых производств, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«Инвесторы и назначенные городом операторы возведут более 23 миллионов квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, выполнят работы по благоустройству территорий, обустроят улично-дорожные сети и организуют парковочные пространства», - добавил он.

Особое внимание уделяют сбалансированной застройке территорий, объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, насыщение территорий разными функциями всегда востребовано у горожан.

«Также это помогает снижать маятниковую миграцию», - подчеркнула она.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее напомнил, что число проектов комплексного развития территорий в 2023 году выросло до 228. По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и необходимую инфраструктуру.

Экономика Москва
12 февраля 2024, 13:08
Москвичам рассказали о сильном похолодании в середине недели
РИА «Новости»
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Со среды на этой неделе в Москве начнутся сильные заморозки. Об этом рассказал корреспонденту «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К востоку от Москвы, в Западной Сибири, расположен хорошо выраженный антициклон, к западу - выраженный циклон, и вот такое расположение барических образований обусловливает вынос очень теплых воздушных масс. С юга, юго-востока, юго-запада этот воздух насыщен влагой», - отметил он.

Синоптик сообщил, что в понедельник в городе выпадут ледяные дожди. Через город пройдет фронтальный раздел, и температура воздуха у земли окажется ниже, чем на высоте 500-700 метров. Поэтому дождинки, падая сверху на Москву, будут покрываться льдом.

Он назвал подобные погодные условия достаточно опасными. В городе будет туман и сильный гололед.

«Будет сильная гололедица, осадки образуют изморозь на проводах и ветвях деревьев», - подчеркнул он.

Во вторник ожидается -2…4 градуса, небольшой снег, который прекратится к концу дня. Со среды начнет сильно холодать.

«В среду будет -15…17 в Москве, по области - до -19. Днем потеплеет до -10 градусов», - сказал синоптик.

Однако в среду будет солнечно и безветренно. Температура окажется ниже нормы на 6-7 градусов.

С четверга в столице ударит мороз. По словам Вильфанда, погода будет похожа на Ямальскую.

«В четверг и пятницу температура в Москве составит -20…22 градуса. Днем в четверг в столице будет -12…14, в области - до -16. В пятницу будет -9…14 градусов», - сообщил Вильфанд.

В выходные не особенно потеплеет. Столбик термометра ночью покажет от -14 до -18 градусов, днем - от -8 до -13.

Москва заняла 15-е место в рейтинге самых заснеженных городов. Высота снежного покрова достигла 60 сантиметров.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва
12 февраля 2024, 11:02
Москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату ЖКУ в 2024 году
Freepik
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Порядка 700 тысяч жителей Москвы получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Они положены горожанам, которые тратят более 10% совокупного дохода на оплату ЖКУ. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Так, с начала этого года максимальный доход, который позволяет получить субсидию для одиноко проживающего человека, возрос до 61 439 рублей. В 2023 году сумма составляла 59 799 рублей.

Субсидию оформляют на полгода: при обращении до 15-го числа выплату назначат с настоящего месяца, а после 15-го числа - со следующего. Для этого учитывают доход семьи или одиноко проживающего человека за шесть календарных месяцев, предшествовавших подаче заявления.

Важно понимать, что будут учитываться доходы всех членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Оформить субсидию можно только в электронном виде на портале mos.ru. Услугой могут пользоваться обладатели полной учетной записи. Заявку рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Ранее москвичам рассказали о поддержке для экспортеров.

Льготы Доходы Москва
12 февраля 2024, 11:00
Десять зданий работы Розенфельда отремонтировали в Москве
РИА «Новости»
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В рамках программы по капремонту жилищного фонда в Москве отреставрировали 10 зданий, ассоциированных с именем архитектора Зиновия Розенфельда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители московского Комплекса городского хозяйства привели в пример три наиболее выдающихся объекта Розенфельда. Это здания, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена, каждое из которых является жемчужиной московской архитектуры.

Зиновий Моисеевич Розенфельд обучался у таких знаменитых мастеров советской архитектуры, как Илья Голосов, Григорий Бархин и Моисей Гинзбург. Имя Розенфельда стало символом масштабных градостроительных начинаний, в частности реконструкции Можайского шоссе. Также значительный вклад архитектор внес в застройку Песчаных улиц, района, который позже приняли в качестве образца для строительства других городских кварталов.

Ранее реставрация трех зенитных фонарей завершилась в Московском дворце пионеров. Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду.

Благоустройство ЖКХ Реставрация Архитектура Москва
11 февраля 2024, 20:08
Сканер московских изобретателей помог оцифровать старинные документы
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Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Устройство позволяет бесконтактно переносить изображение в электронный формат. На нем можно оцифровывать даже картины», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Фонды древлехранилища имени Малышева Пушкинского дома Российской академии наук (РАН) насчитывают свыше 12 тысяч рукописей, датированных XII–XX веками. В течение нескольких лет специалисты оцифруют и опубликуют самые ценные экземпляры. В этом им помогают высокотехнологичные сканеры от столичного предприятия.

Глава города добавил, что благодаря оцифровке ученые и читатели могут ознакомиться с ценными документами на любом гаджете, а также размещать новые исторические книги.

В конце прошлого года работники Пушкинского дома закончили оцифровку книги «Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков». Она представляет собой своеобразный атлас, который определяет почерки старообрядцев, создававших в глухих Выговских лесах культурный и духовный центры в XVII столетии.

В московский «Банк технологий» также вошли больше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Около 200 новых решений внесли в реестр в прошлом году.

Сергей Собянин Технологии Москва

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