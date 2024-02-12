Ефимов рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Он отметил, что по программе КРТ планируется реорганизовать участки общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

«Благодаря преобразованию депрессивных и неэффективно используемых участков будут созданы многофункциональные жилые и деловые кварталы, где появится более 45 миллионов квадратных метров недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты, новые производства, а также дома, в том числе по программе реновации», - отметил Ефимов.

По его словам, бюджетный эффект за время реализации проектов достигнет четырех триллионов рублей. Бывшие промышленные зоны, незастроенные и неэффективно используемые территории, а также участки с недостроенными объектами преобразуют в современные пространства, где горожане смогут комфортно и престижно жить, проводить время и работать.

Всего по итогам редевелопмента в столице планируют построить более 22 миллионов «квадратов» социальных, высокотехнологичных и общественно-деловых производств, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«Инвесторы и назначенные городом операторы возведут более 23 миллионов квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, выполнят работы по благоустройству территорий, обустроят улично-дорожные сети и организуют парковочные пространства», - добавил он.

Особое внимание уделяют сбалансированной застройке территорий, объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, насыщение территорий разными функциями всегда востребовано у горожан.

«Также это помогает снижать маятниковую миграцию», - подчеркнула она.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее напомнил, что число проектов комплексного развития территорий в 2023 году выросло до 228. По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и необходимую инфраструктуру.