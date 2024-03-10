10 марта 2024, 12:07

Ефимов: производство одежды в Москве выросло более чем в 3,5 раза в 2023 году

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Объем производства одежды в столице за прошлый год нарастили на 254,6% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Лидером по росту объемов производства в 2023 году стала легкая промышленность. Так, выпуск одежды увеличился более чем в 3,5 раза. Кроме того, на треть выросло количество предприятий, занятых в отрасли», - отметил Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в столице работает более 340 производств легкой промышленности. Из них 135 специализируются на выпуске одежды, уточнил заместитель мэра Москвы.

Столичные предприятия, в частности, увеличили объем производства меховых, кожаных, вязаных и трикотажных изделий. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за прошлый год городские производители поставили продукции более чем на 70 миллиардов рублей. Это на 31,5% больше, чем в 2022 году.

«Также в городе было выпущено свыше 2,8 миллиона пар обуви - это более чем в два раза превышает показатель позапрошлого года», - добавил Овчинский.

Москва - город с развитым производством. В столице свыше 4,2 тысячи действующих промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только за 2023 год производство обрабатывающей промышленности в городе без учета нефтеперерабатывающей отрасли выросло на 22,3%.

Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

По поручению Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и рост инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Выйти на экспорт столичным производителям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Одежда Экономика Промышленность Москва
08 марта 2024, 10:07
«Любви и счастья». Собянин поздравил женщин с 8 Марта
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Восьмое марта украшают женские улыбки, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил россиянок с праздником и поблагодарил за их яркие достижения.

«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме - Москве», - обратился к женщинам глава города.

Он пожелал им много радости, цветов и приятных сюрпризов.

С праздником россиянок поздравили даже с орбиты. С поздравительной речью к ним обратились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Они выразили женщинам благодарность за любовь и заботу.

Одним из первых с поздравительной речью выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не восхищаться россиянками невозможно. Глава государства отметил способность женщин преображать мир, пожелал им как можно больше счастливых мгновений и успехов. Днем 8 марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

Праздники Сергей Собянин 8 Марта Москва
06 марта 2024, 15:17
Ефимов: экономика столицы чувствует себя уверенно на начало 2024 года
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Московская экономика на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА «Новости».

«Столица успешно преодолевает сложнейшие вызовы, и при этом не меняет ни темпов, ни вектора развития. Это касается не только традиционных для экономики Москвы сфер, таких как финансовые рынки, IT, торговля, у нас появился новый мощный драйвер - это промышленность», - рассказал Ефимов.

Он напомнил, что на днях мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах развития столичной промышленности. За последние пять-шесть лет эта отрасль в городе совершила настоящий прорыв по темпам роста и, главное, по содержанию, отметил заместитель мэра Москвы.

По словам Ефимова, каждый год в столице запускают десятки новых производств. В их число входят не только небольшие предприятия, но и крупные, наукоемкие и высокотехнологичные заводы, существенно двигающие экономику вперед, обратил внимание замглавы Москвы.

Ефимов добавил, что городские производители поставляют продукцию не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Например, в Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии и Турции закупают товары столичных предприятий из сферы машиностроения. В целом Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 государств, уточнил заместитель мэра столицы.

Экономика Москва
06 марта 2024, 10:07
Ефимов: объем производства машин и оборудования в Москве вырос более чем на 25,2%
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Московские производители за 2023 год увеличили объем выпуска машин и оборудования на 25,2% в сравнении с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичные фабрики и заводы производят гидравлические и пневматические двигатели, воздушные и вакуумные насосы, арматуру для трубопроводов, печи, станки, лифты и многое другое.

«Все эти изделия применяют на предприятиях обрабатывающей промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. За 2023 год в городе произвели машин и оборудования на 25,2 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го», - сказал Ефимов.

По итогам прошлого года столичные производители отгрузили изделий более чем на 263 миллиарда рублей. Эта сумма на 58,5% больше, чем годом ранее.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в городе активно наращивают производство лифтов.

«Всего за 2023 год столичные предприятия выпустили около 13 тысяч подъемников, что почти на 30% превышает показатели аналогичного периода 2022-го», - уточнил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что рост обрабатывающей промышленности в городе за 2023 год достиг 22,3% без учета нефтеперерабатывающей отрасли.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

По поручению мэра в Москве реализуют комплекс мер с целью развития производства и повышения инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В столице сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, в том числе целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.

Экономика Промышленность Москва
05 марта 2024, 10:08
Ефимов: общественно-деловые объекты и производства построят в Митине по программе КРТ
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Правообладатели АО «Тонкосуконная фабрика „Победа труда“» и ООО «ТИЛАР» реорганизуют участок на Фабричной улице по программе комплексного развития территорий. Столица заключила с организациями соответствующий договор, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках городской программы комплексного развития территорий редевелопментом занимаются операторы КРТ, компании, выбранные по итогам торгов, а также инвесторы - правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах участков, включенных в проекты КРТ.

«В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,62 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест», - отметил Ефимов.

По его словам, правообладатели проинвестируют в реорганизацию площадки около шести миллиардов рублей. По итогам реализации проекта ежегодный бюджетный эффект для столицы составит более 396 миллионов рублей, добавил заместитель мэра Москвы.

На сегодняшний день на территории находятся объекты складского назначения и административные здания, сохраняемые в рамках проекта. Одна из особенностей участка - хорошая транспортная доступность. Земля располагается возле МКАД, вдоль Путилковского шоссе, недалеко от 1-го Митинского переулка, на границе с Подмосковьем.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект рассчитан на создание рабочих мест, поэтому инвесторы смогут возвести на территории исключительно коммерческую недвижимость и паркинг. Также запланировано создание производства легкой промышленности общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Точное число и виды объектов правообладатели определят сами, исходя из параметров, заданных городом.

«Срок реализации проекта составит не более четырех лет», - сообщил Гаман.

По программе комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и нужную инфраструктуру. Сейчас в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Недвижимость Экономика Москва

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