Ефимов: производство лекарств и медизделий в Москве выросло в 1,4 раза по итогам 2023 года

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что объем производства московских предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год увеличился на 18,5%.

Ефимов назвал Москву одним из главных центров развития российской фармацевтической отрасли. По его словам, в городе работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. В этих компаниях трудятся более 15 тысяч человек.

«По итогам 2023 года предприятия выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в 2022-м. Для активного и эффективного развития этой отрасли в столице был сформирован фармацевтический кластер. Сегодня в него входят 11 компаний, восемь из которых уже работают», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Кластер предусматривает освоение производства лекарственных препаратов по 128 международным непатентованным наименованиям, добавил Ефимов.

В Москве изготавливают антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы. Также в городе выпускают препараты для людей с сахарным диабетом По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, по итогам 2023 года объем производства противоопухолевых препаратов в городе поднялся в 1,2 раза - почти до 2,8 миллиона упаковок. Кроме того, в столице выпустили 1,3 миллиона упаковок лекарств для лечения органов дыхательной системы, что в три раза превышает показатели 2022 года, отметил Овчинский.

«Поддержку столичным производствам в условиях растущего спроса оказывает город. Например, в прошлом году подписали четыре офсетных контракта в сфере фармацевтики. Ожидается, что первые поставки по ним начнутся в 2025–2026 годах», - сообщил министр правительства Москвы.

Столица стала первым субъектом России, заключающим офсетные контракты с инвесторами. За счет этого компании строят или модернизируют производства, создают рабочие места, а город гарантированно получает необходимую продукцию.

На сегодняшний день Москва - лидер по офсетным соглашениям. С 2017 по 2023 год город заключил 17 таких контрактов, включая восемь в сфере фармацевтики и два - с предприятиями, выпускающими медизделия.

Столичным промышленникам доступны более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует набор антикризисных инструментов.