Ефимов: подрядчик отреставрирует четыре объекта культурного наследия в ЦАО Москвы

«По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы - памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Также специалисты приведут в порядок памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию „Булыжник - оружие пролетариата“ в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года», - рассказал Ефимов.

Реставрацию произведений монументального искусства в ЦАО завершат через 600 дней после подписания контракта, добавил заместитель мэра Москвы.

Во время восстановительных работ специалисты очистят памятники культурного наследия от биологических и атмосферных загрязнений, следов строительных растворов и пятен краски, высолов и ржавчины. После этого каменные поверхности монументов укрепят, заполнят сколы и дефекты, а также запечатают трещины. Все утраченные элементы реставраторы полностью воссоздадут.

На следующем этапе проведут гидрофобизацию и антисептирование объектов. Это нужно, чтобы влага не проникала в неполированные поверхности. Также работы предотвратят образование плесени, грибков и других микроорганизмов, разрушающих материалы памятников.

Департамент культурного наследия Москвы будет контролировать процесс реставрации. Работы пройдут в соответствии с согласованной документацией.

«При проведении конкурсов на реставрацию памятников культуры особое внимание город уделяет квалификации претендентов, наличию опыта выполнения аналогичных работ, а также лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и других документов, подтверждающих необходимые компетенции», - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.