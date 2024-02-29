29 февраля 2024, 10:08

Ефимов: подрядчик отреставрирует четыре объекта культурного наследия в ЦАО Москвы

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В столице выбрали подрядчика, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в Центральном административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы - памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Также специалисты приведут в порядок памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию „Булыжник - оружие пролетариата“ в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года», - рассказал Ефимов.

Реставрацию произведений монументального искусства в ЦАО завершат через 600 дней после подписания контракта, добавил заместитель мэра Москвы.

Во время восстановительных работ специалисты очистят памятники культурного наследия от биологических и атмосферных загрязнений, следов строительных растворов и пятен краски, высолов и ржавчины. После этого каменные поверхности монументов укрепят, заполнят сколы и дефекты, а также запечатают трещины. Все утраченные элементы реставраторы полностью воссоздадут.

На следующем этапе проведут гидрофобизацию и антисептирование объектов. Это нужно, чтобы влага не проникала в неполированные поверхности. Также работы предотвратят образование плесени, грибков и других микроорганизмов, разрушающих материалы памятников.

Департамент культурного наследия Москвы будет контролировать процесс реставрации. Работы пройдут в соответствии с согласованной документацией.

«При проведении конкурсов на реставрацию памятников культуры особое внимание город уделяет квалификации претендентов, наличию опыта выполнения аналогичных работ, а также лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и других документов, подтверждающих необходимые компетенции», - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Недвижимость Москва
28 февраля 2024, 09:08
Ефимов: инвестора для развития незастроенной территории Фили-Давыдкова выберут на торгах
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Комплексным развитием незастроенной территории в московском районе Фили-Давыдково займется победитель объявленных торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

У предлагаемого для инвесторов участка для редевелопмента хорошая транспортная доступность. Рядом находится станция метро «Минская», а также одноименная платформа МЦД-4. Кроме того, для водителей работают удобные выезды на Минскую улицу и проспект Генерала Дорохова.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что недавние изменения в Правила землепользования и застройки для параметров объектов капитального строительства распространятся и на этот участок, а продолжение работы по улучшению транспортной доступности сделает жилье на Староволынской улице привлекательным.

«На данный момент ведется разработка градостроительной документации для строительства и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети», - добавила она.

Для участия в аукционе потенциальным инвесторам, которые отвечают всем требованиям организаторов, достаточно подать заявку до 11 апреля. Сами торги состоятся 23 апреля.

Решение о комплексном развитии незастроенной территории Фили-Давыдкова принял мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы в столице на месте бывших промышленных зон появятся жилые кварталы с инфраструктурой и торговыми площадями.

Сейчас на разных стадиях реализации находятся 228 проектов, а общая площадь участков для комплексного развития составляет около 2,7 тысячи гектаров. Эту работу ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Он пояснил, что речь идет об участке на Староволынской улице общей площадью 7,94 гектара.

«Там планируется возвести 300 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около двух миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать не менее четырех тысяч рабочих мест», - заявил Ефимов.

Заместитель мэра Москвы добавил, что это первый участок, право на который выставили на торги в рамках новой программы комплексного развития застроенных территорий. Ее применяют к участкам, которые находятся в собственности субъекта или государства. Права третьих лиц на эту землю не распространяются.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что победителя торгов наделят правом возвести в районе Фили-Давыдково 150 тысяч квадратных метров жилья и общественно-деловые объекты такой же площади.

Инвестиции Благоустройство Строительство Недвижимость Москва
26 февраля 2024, 14:30
Столичная компания нарастила выпуск оборудования для промышленной роботизации более чем в 2 раза
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Столичный производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов «Интеллектуальные робот-системы» в 2023 году увеличил выпуск более чем вдвое. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва каждый год укрепляет свое положение на рынке инновационных технологий, отметил Овчинский. По его словам, каждое третье предприятие в столице относится к высокотехнологичным. Для таких компаний в городе создали комфортный инвестиционный климат и разработали широкий набор мер поддержки, помогающих развитию, обратил внимание министр правительства Москвы.

«Например, в 2023-м столичный производитель изготовил 325 устройств для автоматизации и роботизации технологических процессов, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года», - сказал Овчинский.

Системы, выпущенные столичной компанией, используют на 260 заводах в пяти регионах России, добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие предлагает свыше 20 решений, включая оборудование для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки и резки, напыления и дробеструйной обработки. По словам директора компании Антона Бычковского, благодаря высокому темпу роста производитель вдвое увеличил количество рабочих мест.

«В планах также значительно увеличить объем выпускаемой продукции и осваивать новую номенклатуру оборудования. Мы активно работаем над развитием производственной базы предприятия», - отметил Бычковский.

На сегодняшний день в столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

По поручению мэра столицы в городе реализуют комплекс мер, способствующих развитию производства и росту инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников. В городе сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва
26 февраля 2024, 09:07
Право на редевелопмент территории в районе Строгино выставят на торги — Ефимов
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Земли площадью 4,78 гектара на северо-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестора выберут по итогам торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы смогут реорганизовать участок на 64-м километре МКАД в районе Строгино по программе комплексного развития территорий. Право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 461 миллион рублей», - уточнил Ефимов.

Редевелопмент территории позволит создать свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы.

Участок, подлежащий реорганизации, располагается на пересечении МКАД и Таллинской улицы. Сейчас на этом месте находятся объекты нежилой застройки. Стать участниками торгов смогут все заинтересованные лица, соответствующие требованиям, включая региональные компании.

«На реорганизуемом участке можно возвести почти 45 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Это могут быть офисы, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что столичное правительство утвердило реализацию двух проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий в районе Строгино и городском округе Щербинка. На этих землях собираются возвести в общей сложности около 67 тысяч квадратных метров недвижимости и создать почти 1,2 тысячи рабочих мест.

По программе КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные городские кварталы. На этих территориях проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Недвижимость Экономика Москва
26 февраля 2024, 09:04
Почти весенняя погода придет в Москву 26 февраля
РИА «Новости»
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В Москве в последний понедельник февраля ожидается небольшой снег и около ноля градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 26 февраля в Москву придет усиливающийся с юго-востока антициклон. Образуется преимущественно облачная погода. В отдельных районах на севере и западе столицы пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололедица.

«На всей территории региона днем гололедица. В Москве около ноля градусов, по области от -3 градусов до 2 градусов», - подчеркнул синоптик.

Леус добавил, что ветер в столицу придет южный и будет дуть с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали новый суточный рекорд. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, пало достижение 122-летней давности по уровню снежного покрова. Он составил 63 сантиметра.

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