Ефимов: по программе «Один рубль за кв. м в год» отремонтируют 3 исторических здания для гостиниц Москвы

«В столице действует программа „Один рубль за квадратный метр в год“ для размещения гостиниц. Она позволяет восстанавливать городские объекты недвижимости и развивать туристический бизнес», - пояснил он.

Инвесторов, добавил Ефимов, определили по результатам торгов. Они отреставрируют три исторических здания общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров. Постройки в удовлетворительном состоянии, но нужны работы по их сохранению, на которые дадут пять лет.

Одним из объектов стал двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью 255,7 квадратного метра - объект культурного наследия «Дом, в котором родились и в 1850–1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины. Вторым - двухэтажный «Дом купца Бавыкина, 1840-е гг., 2-я пол. ХХ в.» на Электрозаводской улице площадью в 422,8 квадратного метра. Двухэтажный деревянный «Больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, 1875 г., архитектор А. А. Мейнгард» выбрали третьим. Он находится в переулке Огородная Слобода и занимает пространство в 867,4 квадратного метра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год» для размещения гостиниц на торги выставляют не только объекты культурного наследия, но и здания без охранного статуса.

«Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой», - добавил он.

Программа дает возможность инвесторам участвовать в специальных аукционах, ремонтировать здания и открывать в них отели. Номерной фонд при этом должен занимать минимум 75% от общей площади сооружения.

Гостинице также придется пройти классификацию и получить категорию - три, четыре или пять звезд. После этого инвестор сможет обратиться в комитет по туризму, чтобы согласовать дальнейший переход на льготную ставку аренды объекта недвижимости из расчета один рубль за квадратный метр в год.