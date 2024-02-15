Ефимов: около 200 новых инструментов внесли в столичный «Банк технологий» в 2023 году

«Московский сервис „Банк технологий“, который работает с 2020 года, помогает бизнесу и промышленникам в подборе необходимых инновационных инструментов для развития предприятий. Сегодня в онлайн-реестре представлено более 460 передовых проверенных отечественных технологических решений, почти половину из них - около 200 - включили в 2023 году», - уточнил Ефимов.

В список последних разработок вошли роботизированная транспортная платформа для автоматизации перемещения грузов на складах и в производственных помещениях, автономные беспилотники для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и упаковки на производстве и многое другое.

Некоторые технологии, включенные в каталог московского цифрового сервиса, уже используют на российских предприятиях, включая московские промплощадки. Например, российская компания разработала конструкторскую систему, объединившую возможности 2D- и 3D-моделирования. Благодаря ей можно автоматически проектировать продукцию разного назначения - от игрушек до ракетных комплектующих. Инструмент уже применили несколько отечественных компаний, в том числе московский производитель микроэлектроники.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в реестре есть шесть разделов, один из которых посвящен аппаратному и программному обеспечению. Также в каталоге представлены разработки в области 3D-печати, роботизированных комплексов, систем управления складами и автопарками, уточнил министр правительства Москвы.

«С февраля 2023 года в разделе „Перспективные технологии“ свои решения могут разместить ведущие вузы страны. За это время около 20 университетов представили там более 80 инновационных инструментов», - добавил Овчинский.

«Банк технологий» включает инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, расширения новых линий. Сервис позволяет получить информацию об отечественных производителях аддитивного оборудования, разработчиках систем компьютерного проектирования, математического моделирования и многих других связанных с аддитивными технологиями решениях.

Чтобы разработку включили в «Банк технологий», нужно оставить заявку на сайте. Если решение актуально для использования на промпредприятиях Москвы, специалисты свяжутся с его держателем, а затем технологию добавят в каталог.