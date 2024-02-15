15 февраля 2024, 14:07

Ефимов: около 200 новых инструментов внесли в столичный «Банк технологий» в 2023 году

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Почти 200 новых отечественных высокотехнологичных решений добавили в столичный «Банк технологий» за 2023 год.Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московский сервис „Банк технологий“, который работает с 2020 года, помогает бизнесу и промышленникам в подборе необходимых инновационных инструментов для развития предприятий. Сегодня в онлайн-реестре представлено более 460 передовых проверенных отечественных технологических решений, почти половину из них - около 200 - включили в 2023 году», - уточнил Ефимов.

В список последних разработок вошли роботизированная транспортная платформа для автоматизации перемещения грузов на складах и в производственных помещениях, автономные беспилотники для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и упаковки на производстве и многое другое.

Некоторые технологии, включенные в каталог московского цифрового сервиса, уже используют на российских предприятиях, включая московские промплощадки. Например, российская компания разработала конструкторскую систему, объединившую возможности 2D- и 3D-моделирования. Благодаря ей можно автоматически проектировать продукцию разного назначения - от игрушек до ракетных комплектующих. Инструмент уже применили несколько отечественных компаний, в том числе московский производитель микроэлектроники.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в реестре есть шесть разделов, один из которых посвящен аппаратному и программному обеспечению. Также в каталоге представлены разработки в области 3D-печати, роботизированных комплексов, систем управления складами и автопарками, уточнил министр правительства Москвы.

«С февраля 2023 года в разделе „Перспективные технологии“ свои решения могут разместить ведущие вузы страны. За это время около 20 университетов представили там более 80 инновационных инструментов», - добавил Овчинский.

«Банк технологий» включает инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, расширения новых линий. Сервис позволяет получить информацию об отечественных производителях аддитивного оборудования, разработчиках систем компьютерного проектирования, математического моделирования и многих других связанных с аддитивными технологиями решениях.

Чтобы разработку включили в «Банк технологий», нужно оставить заявку на сайте. Если решение актуально для использования на промпредприятиях Москвы, специалисты свяжутся с его держателем, а затем технологию добавят в каталог.

Технологии Москва
15 февраля 2024, 11:19
«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом территорию комплекса «Солнце Москвы»
РИА «Новости»
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Технические специалисты «МегаФона» установили новое инфраструктурное оборудование на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» в историческом центре столицы. Теперь абоненты смогут оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом даже на 140-метровой высоте крупнейшего в Европе колеса обозрения.

Аттракцион открылся в сентябре 2022 года и стал для москвичей и гостей столицы одним из любимых мест отдыха. По данным «МегаФона», в январе 2024 года мобильный трафик на территории «Солнца Москвы» вырос на 76% по сравнению с первым месяцем 2023-го. Связисты учли эту статистику и запустили современный телеком-объект, поддерживающий диапазон LTE-1800, чтобы обеспечить пользователей качественной связью в центре притяжения парка ВДНХ.

Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Раньше посетители аттракциона лишались связи при подъеме на высоту и не могли ответить на срочные звонки или сообщения, пока не спустятся. Благодаря апгрейду сети и мобильному интернету со скоростью до 195 мегабит в секунду пользователи получили возможность не только разговаривать по телефону, но и мгновенно делиться фотографиями, видеозаписями и вести прямые трансляции панорамы Москвы даже с верхней точки колеса обозрения.

С момента открытия «Солнца Москвы» территорию комплекса посетили более восьми миллионов абонентов «МегаФона», один миллион из них - только в январе и феврале 2024 года.

«Площадка стала важной частью мегаполиса, ни на секунду не перестающего меняться в лучшую сторону. Мы поддерживаем этот тренд, поэтому добавили городу новое техническое решение, готовое к кратному росту абонентской активности даже в дни и часы пиковой нагрузки», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Солнце Москвы» - крупнейшее в Европе колесо обозрения. На нем разместили 30 закрытых кабин, часть из которых оснастили прозрачными люками. Из одной из кабин можно увидеть панораму города с обзором на 50 километров. На территории аттракциона также находятся семейные площадки, игровой центр с боулингом, парк и гастрономический кластер, включающий кафе, рестораны и фудкорт.

Интернет МегаФон Технологии Москва
15 февраля 2024, 11:13
Такси в Москве подорожало больше чем в 3 раза из-за снегопада
РИА «Новости»
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Стоимость поездки на такси в Москве выросла более чем втрое из-за сильного снегопада. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды», - сообщили в приложении Яндекс.Go.

На стоимость такси также влияли образовавшиеся пробки, цена вырастала из-за продолжительности поездки.

Индикатор спроса в 8:30 утра показывал максимальные значения. Поездка в 35-40 минут обошлась бы не менее чем в 2000 рублей, причем в некоторых случаях цена достигала 2700 рублей вместо привычных 700-800 рублей. Цены на более короткие маршруты, до 10-15 минут, также увеличились втрое - от 800 до 1000 рублей вместо 250-300 рублей. Поездки из области в столицу стоили почти 4000 рублей.

На некоторых маршрутах цены на такси возросли в 4-5 раз, а время в пути увеличилось вдвое по сравнению с обычной продолжительностью поездки.

Из-за снегопада москвичам посоветовали в четверг пересесть на городской транспорт. В четверг и пятницу, 15–16 февраля, в столице выпадет от семи до 12 миллиметров снега.

Такси Машины Снегопад Москва
15 февраля 2024, 10:37
Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве
РИА «Новости»
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Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, который начался ночью и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться весь день. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

В приоритете коммунальщиков - очистка пешеходных дорожек, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, входам в метро, МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального и потребительского значения.

Водителям порекомендовали воздержаться от использования личного автотранспорта или, если это неизбежно, быть предельно внимательными на дорогах, строго придерживаться установленных ограничений скорости и дистанции, проявлять понимание к деятельности коммунальных служб и не мешать движению спецтехники.

Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг. Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта.


«В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники», - отметили в пресс-службе.

В 6:00 состоялась тщательная механическая очистка дорог и тротуаров и их противогололедная обработка. Эти действия будут повторять в течение всего дня.

ЖКХ Дороги Снегопад Москва
14 февраля 2024, 19:56
Применяющий аддитивные технологии резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил производство почти на четверть
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Компания «Аддитивный инжиниринг», владеющая статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», повысила объем продукции на 23% в 2023 году. Предприятие нарастило производство благодаря расширению парка промышленных 3D-принтеров и внедрению новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» используют в нефтегазовой, медицинской, машиностроительной, авиационной, космической и других отраслях промышленности.

«О повышении спроса на аддитивные технологии говорит и рост объемов выпуска. Так, за три квартала 2023 года предприятие произвело продукции на 118 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го», - отметил Овчинский.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать ежемесячно свыше 20 тысяч шаблонов для элайнеров. Так называются съемные ортодонтические аппараты, которые используют в стоматологии для коррекции положения зубов. Шаблоны изготавливают с помощью промышленного 3D-принтера, приобретенного в рамках ротации 3D-оборудования в 2023 году.

«Компания является резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ с 2020 года. За это время предприятие улучшило собственный производственно-технический комплекс: в 2023 году резидент закупил пять новых промышленных систем», - рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, в качестве материальной основы для аддитивных технологий на производстве используют фотополимерную смолу, металлический порошок, полиамид и полистирол, пластик и воск. Расширение парка оборудования и рост количества коммерческих заказов позволили компании выпустить более пяти тысяч различных инженерных деталей в 2023 году, добавил Дегтев.

В прошлом году компания закупила 3D-принтер, использующий металл в качестве основы для печати. Благодаря этому резидент особой экономической зоны столицы выпустил в два раза больше сложных деталей - заглушек, крыльчаток, решеток, кронштейнов и втулок, - чем в 2022-м.

Последние два года в аддитивных технологиях наблюдается ажиотаж, сообщил гендиректор компании Ашхен Овсепян. По его словам, повышенным спросом пользуется печать компонентов и деталей к зарубежному и российскому оборудованию, автомобилям и технике.

В сравнении с классическими способами изготовления 3D-печать выигрывает при создании сложных деталей, отметил Овсепян. Компоненты печатаются без склеек, спаек и лишних соединений, что повышает прочность, указал генеральный директор компании.

«Также это позволяет реализовать концепцию локализованного производства и создания деталей на месте их непосредственного использования, минимизируя необходимость в длительных и сложных логистических цепочках. Такой подход тоже способствует росту отечественного рынка аддитивных технологий», - обратил внимание Овсепян.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны расположены на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь превышает 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет признают лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Промышленность Москва

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