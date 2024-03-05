05 марта 2024, 10:08

Ефимов: общественно-деловые объекты и производства построят в Митине по программе КРТ

Читайте нас в: Google Новости

Правообладатели АО «Тонкосуконная фабрика „Победа труда“» и ООО «ТИЛАР» реорганизуют участок на Фабричной улице по программе комплексного развития территорий. Столица заключила с организациями соответствующий договор, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках городской программы комплексного развития территорий редевелопментом занимаются операторы КРТ, компании, выбранные по итогам торгов, а также инвесторы - правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах участков, включенных в проекты КРТ.

«В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,62 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест», - отметил Ефимов.

По его словам, правообладатели проинвестируют в реорганизацию площадки около шести миллиардов рублей. По итогам реализации проекта ежегодный бюджетный эффект для столицы составит более 396 миллионов рублей, добавил заместитель мэра Москвы.

На сегодняшний день на территории находятся объекты складского назначения и административные здания, сохраняемые в рамках проекта. Одна из особенностей участка - хорошая транспортная доступность. Земля располагается возле МКАД, вдоль Путилковского шоссе, недалеко от 1-го Митинского переулка, на границе с Подмосковьем.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект рассчитан на создание рабочих мест, поэтому инвесторы смогут возвести на территории исключительно коммерческую недвижимость и паркинг. Также запланировано создание производства легкой промышленности общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Точное число и виды объектов правообладатели определят сами, исходя из параметров, заданных городом.

«Срок реализации проекта составит не более четырех лет», - сообщил Гаман.

По программе комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и нужную инфраструктуру. Сейчас в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Недвижимость Экономика Москва
05 марта 2024, 09:01
Парковки в Москве сделают бесплатными к 8 Марта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве сделают бесплатными парковки для автомобилей 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц», - указал он.

Уже в воскресенье, 10 марта, парковки вернутся к работе по тарифу выходного дня. Бесплатно оставить свою машину можно везде, где не предусмотрена оплата с тарифами 380 и 450 рублей в час, подчеркнул Собянин.

Парковки со шлагбаумами продолжат работать по установленным тарифам, уточнил мэр Москвы.

В преддверии Международного женского дня ЦППК запустит дополнительные поезда. Накануне 8 марта, в праздник и в последующие выходные компания вместе с Московской железной дорогой немного поменяет движение транспорта. Компания также запустит в праздничные дни фирменные экспрессы.

Машины Сергей Собянин 8 Марта Москва
04 марта 2024, 15:41
Запуск Большой кольцевой линии стимулирует развитие экономики Москвы — Ефимов
Читайте нас в: Google Новости
Большая кольцевая линия столичного метро не только делает поездки более удобными для пассажиров, но и помогает развитию городской экономики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, запуск БКЛ заметно простимулировал рост деловой активности в столице. Вокруг новых станций активно строят жилую и коммерческую недвижимость, где могут трудоустроиться жители города, отметил заместитель мэра Москвы.

«В результате в городе появилось свыше 250 тысяч рабочих мест, а до 2030-го их число достигнет почти 400 тысяч», - обратил внимание Ефимов.

Уже в 2024 году, через 11 лет после старта строительства, Большая кольцевая линия выйдет на окупаемость, добавил заместитель мэра Москвы. Налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры, сообщил Ефимов.

По информации столичного департамента экономической политики и развития города, в районах вблизи станций БКЛ существенно выросли объемы строительства. Это произошло как там, где метро не было, так и возле станций действующих радиальных линий. Например, ожидается, что в зоне притяжения станций «Аминьевская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Электрозаводская» в течение пяти лет после их открытия в среднем в год будут вводить в эксплуатацию 881,4 тысячи квадратных метров. Это в три раза превышает среднегодовой показатель за пять лет до этого.

Растет и деловая активность. За последние три года количество торговых операций малого и среднего бизнеса возле перечисленных станций повысилось почти втрое, а их суммарная выручка увеличилась в четыре раза.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общая экономическая отдача от БКЛ с начала строительства до 2023 года включительно достигла 2,1 триллиона рублей. До 2035 года бюджеты всех уровней получат суммарно 7,2 триллиона рублей.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Большая кольцевая линия - один из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который реализован под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Движение по всему кольцу стартовало 1 марта 2023 года, линия соединила 34 городских района, напомнил Ликсутов. Метро стало доступно там, где раньше не было скоростного транспорта, обратил внимание заместитель мэра Москвы в правительстве столицы. БКЛ не только делает поездки миллионов горожан комфортнее, но и оказывает огромное положительное влияние на экономику и бизнес, заявил Ликсутов.

Собянин ранее сообщил, что за первый год работы Большой кольцевой линии по ней совершили свыше 340 миллионов поездок. Сейчас по будням БКЛ пользуются более 1,3 миллиона человек.

Метро Экономика Москва
04 марта 2024, 10:07
Ефимов: свыше 50 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО по городской программе
Читайте нас в: Google Новости
Инвесторы в рамках соглашений со столицей построят в ТиНАО 43 объекта по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы возведут в ТиНАО промышленные и логистические парки, офисные центры, детские образовательные учреждения, а также другие социальные и культурно-досуговые объекты», - уточнил Ефимов.

Общая площадь объектов составит более 1,3 миллиона квадратных метров, добавил заместитель мэра Москвы. По его словам, после реализации всех проектов в ТиНАО появится свыше 51 тысячи рабочих мест.

В поселениях Марушкинском, Десеновском и Михайлово-Ярцевском возведут производственно-логистический комплекс и шесть логистических парков. Благодаря этому здесь создадут более 24 тысяч новых рабочих мест.

В поселениях Рязановском, Внуковском, Сосенском и Московском построят девять многофункциональных общественно-деловых зданий. Это позволит трудоустроиться почти 20 тысячам человек.

Еще более 3,5 тысячи рабочих мест обеспечат столице промышленные парки в поселении Краснопахорском и в деревне Крекшино, а также три инновационных центра.

Свыше двух тысяч жителей смогут получить работу в ТиНАО благодаря новым объектам социальной инфраструктуры. В этот список входят школы, детские сады, поликлиника, торгово-развлекательные центры, а также спорткомплекс - Центр подготовки сборных команд России по баскетболу.

Девелоперы активно вкладывают средства в научные и промышленные объекты по программе стимулирования создания мест приложения труда, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В качестве примера он привел первый из трех центров инноваций площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, который возводят в поселении Воскресенском. По словам Овчинского, здесь смогут открыть свои производства, офисы и лаборатории представители наукоемких отраслей: машиностроения, электроники, IT. После того, как объект введут в эксплуатацию, в ТиНАО появится свыше 220 высокотехнологичных рабочих мест, уточнил министр правительства Москвы.

«Еще два центра инноваций общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров и рассчитанные не менее чем на 230 рабочих мест возведут в поселении Рязановском», - добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку столичных районов. По ее условиям девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строится жилье. Для этого компания должна дополнительно вложить средства в возведение объекта, где появятся новые рабочие места.

За четыре года существования программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы столицы. Правительство Москвы заключило с инвесторами свыше 70 соглашений, предполагающих возведение более 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Сюда входят новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

В сумме в развитие столицы и создание МПТ проинвестируют более одного триллиона рублей. Это позволит создать в городе свыше 150 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Заявки на участие в программе от застройщиков принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Работа Экономика ТиНАО Москва
03 марта 2024, 21:21
Столичная компания более чем в полтора раза увеличила выпуск дизайнерских украшений
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московская компания, создающая дизайнерские украшения, за прошлый год увеличила выпуск продукции на 65%. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

По словам Степановой, в Москве растет производство украшений, которые пользуются интересом у потребителей.

По словам Антонова, в прошлом году производитель пересмотрел бизнес-стратегию. Сохранив работу с оптовыми покупателями, компания также создала интернет-магазин для конечных потребителей с доставкой по всей России и странам СНГ.

Правительство Москвы разработало комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. И эти меры эффективно реализуются. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся около 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду и обувь, косметику и лекарства, мебель и сложную технику.

Московские власти поддерживают малый, средний и крупный бизнес. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Компания «Клевер Jewelry» выпускает украшения с растительным дизайном: в виде ягод, цветов и листьев. Уникальный подход производителя в том, что форма для каждого украшения берется индивидуально с отдельного растительного элемента и изготавливается его точная копия в металле. После этого по пресс-форме создают украшение. В итоге каждое из них получается уникальным и неповторимым.

Работа Экономика ТиНАО Москва

Новости по теме