Ефимов: общественно-деловые объекты и производства построят в Митине по программе КРТ

В рамках городской программы комплексного развития территорий редевелопментом занимаются операторы КРТ, компании, выбранные по итогам торгов, а также инвесторы - правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах участков, включенных в проекты КРТ.

«В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,62 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест», - отметил Ефимов.

По его словам, правообладатели проинвестируют в реорганизацию площадки около шести миллиардов рублей. По итогам реализации проекта ежегодный бюджетный эффект для столицы составит более 396 миллионов рублей, добавил заместитель мэра Москвы.

На сегодняшний день на территории находятся объекты складского назначения и административные здания, сохраняемые в рамках проекта. Одна из особенностей участка - хорошая транспортная доступность. Земля располагается возле МКАД, вдоль Путилковского шоссе, недалеко от 1-го Митинского переулка, на границе с Подмосковьем.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект рассчитан на создание рабочих мест, поэтому инвесторы смогут возвести на территории исключительно коммерческую недвижимость и паркинг. Также запланировано создание производства легкой промышленности общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Точное число и виды объектов правообладатели определят сами, исходя из параметров, заданных городом.

«Срок реализации проекта составит не более четырех лет», - сообщил Гаман.

По программе комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и нужную инфраструктуру. Сейчас в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.