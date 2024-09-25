25 сентября 2024, 18:34

Ефимов: образовательный комплекс возведут на севере Москвы по КРТ

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Москва заключила дополнительное соглашение с компанией «Инград», занимающейся редевелопментом промзоны Братцево. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно документу, к 2030 году инвестор построит и передаст городу образовательный комплекс на 1075 мест, включающий детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, и школу на 750 учеников, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры», - добавил он.

Территория находится возле станции «Балтийская» Московского центрального кольца. Кроме того, между Выборгской улицей и Новопетровским проездом появится новый бульвар.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, площадь территории составит 22 гектара. Инвестор уже начал возведение объектов.

«Всего на участке к 2031 году планируется построить более 550 тысяч квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости», - подчеркнул он.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство. Разрешение на возведение первой очереди выдали год назад. Завершить первый этап планируют к 2027 году.

«В ноябре застройщик приступил к работам на площадке, которая расположена в Войковском районе по адресу: улица Адмирала Макарова, земельный участок 2/16. Площадь жилых помещений составит 86,7 тысячи квадратных метров», - подчеркнул глава ведомства Антон Слободчиков.

Всего в Москве реализуют 236 проектов КРТ общей площадью более трех тысяч гектаров, создавая современную инфраструктуру на месте неэффективно используемых объектов.

Благоустройство Строительство Москва
23 сентября 2024, 19:19
Ефимов: более 339 тысяч кв. м жилья построят в ЮЗАО в рамках 4 проектов КРТ
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Строительство более чем 339 тысяч квадратных метров жилья на юго-западе Москвы запланировали по программе комплексного развития территорий (КРТ) в рамках четырех решений, которые утвердили в январе — августе этого года. Новые дома возведут для целей программы реновации, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов отметил, что в проекты вложат порядка 171 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект от их реализации составит 1,9 миллиарда. Кроме того, в итоге появится 5,1 тысячи рабочих мест.

Больше всего жилья для целей программы реновации - 181,8 тысячи квадратных метров - построят в Черемушках в рамках двух проектов КРТ.

«В Черемушках операторы КРТ приступили к реорганизации участков общей площадью пять гектаров на улице Каховка и в Научном проезде. В течение пяти-семи лет, помимо жилых домов для реновации, там построят административные объекты», - обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь недвижимости, добавил он, составит 183,4 тысячи «квадратов». В будущих кварталах благоустроят придомовую территорию и проложат улично-дорожную сеть. Одним из итогов реализации проектов в районе, подчеркнул Гаман, станет создание порядка 600 рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что больше 80% проектов КРТ расположено рядом с крупными транспортными объектами.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. В них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их проработку ведут по поручению мэра Москвы.

Строительство Рабочие места Дороги Недвижимость Сергей Собянин Правительство Москвы Реновация в Москве Москва Максим Гаман
23 сентября 2024, 10:14
Ефимов: 1-я очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово улучшит транспортную инфраструктуру ТиНАО
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В столице достроили очередной дублер Киевского и Калужского шоссе — первую очередь автомобильной дороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, специалисты уже завершили строительство первой очереди автомобильной дороги - протяженность трассы составила почти 10 километров. В рамках проекта строители возвели четыре сооружения: мост через реку Сосенку, путепровод мостового типа в районе СНТ «Родник», а также два тоннеля, создающих транспортные развязки с поперечными магистралями.

«Первый участок трассы протяженностью один километр был введен еще в июне 2021 года. Сейчас очередь дороги была открыта целиком», - подчеркнул Ефимов.

Построенный в 2021 году отрезок дороги соединил Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Это обеспечило удобный путь к станции метро «Прокшино», а также прямой выезд на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе для жителей ЖК в районе Коммунарка.

Первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово провели параллельно Калужскому шоссе. По дороге можно проехать на юго-запад от Николо-Хованской улицы до поперечной трассы М3 Середнево - Марьино - Десна.

Автодорога снизит нагрузку Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, а также значительно улучшит транспортную доступность в нескольких населенных пунктов ТиНАО. К ним относятся поселок Завода «Мосрентген» и деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.

«Новая автодорога позволит улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО. Это поселок Завода „Мосрентген“, деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино. Она соединила между собой трассы Солнцево - Бутово - Видное, М-3 - Сосенки - Ямонтово и М-3 - Середнево - Марьино - Десна. На пересечении с двумя последними оборудованы путепроводы тоннельного типа», - объяснил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Конструкции закрытых частей сооружений состоят из возведенных на грунтовом основании двухпролетных железобетонных рамп. Они проходят между двухсторонними железобетонными подпорными стенами. Строители оснастили тоннель вентиляцией, системами освещения и пожаротушения. Длина путепроводов составляет 1,5 километра.

Проезжая часть состоит из четырех полос движения. Помимо них, дорожники уложили тротуары для пешеходов. Также вдоль трассы установили наружное освещение и светофоры, а в районах жилых кварталов - шумозащитные экраны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, которая стала самым крупным участком дублера Калужского шоссе.

В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы до конца 2026 года в ТиНАО введут в эксплуатацию еще около 100 километров трасс.

Строительство Дороги Москва
16 сентября 2024, 19:16
Ефимов рассказал об архитектурных проектах станций Троицкой линии метро
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В оформлении станций первой очереди Троицкой линии метро использовали индивидуальные проекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, четыре первых станции уже сделали метро доступнее более чем для миллиона жителей столицы.

«Помимо удобства, особое внимание при строительстве уделили архитектурному облику объектов. Например, на станции „Генерала Тюленева“ можно увидеть панно в честь Героя Советского Союза, а на „Тютчевской“ прочесть на стенах строки из произведений русского поэта», - рассказал он.

Станцию «Тютчевская» оформили в эстетике экспрессионизма. В образе добились контраста за счет сочетания стекла и металла с поверхностями из природного камня, а стены и потолок отделали алюминием. Станция находится недалеко от усадьбы Троицкое, которая принадлежала отцу поэта.

На станции «Генерала Тюленева» создали композицию, напоминающую георгиевскую ленту. Одну из стен облицевали оранжевыми треугольными панелями, а колонны сделали черными.

На станции «Университет Дружбы Народов» постарались создать ассоциации с международным сотрудничеством. Над эскалатором и в переходе, ведущем к вестибюлю, появились два мозаичных панно. В цветовой гамме преобладают зеленый и синий цвета.

Станцию «Новаторская» решили сделать похожей на одноименную станцию Большой Кольцевой линии.

«Здесь использованы аналогичные яркие цвета, например оранжевый. Его применили в отделке путевых стен и потолка», - отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего в состав Троицкой линии должно войти 17 станций, а общая ее длина составит 43 километра. Продлевать ее будут и на север - до станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца.

Метро Метро Москвы ТиНАО Москва
07 сентября 2024, 09:53
«Город великих свершений». Собянин поздравил жителей Москвы с праздником
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы и поздравил их с Днем города. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

По его словам, Москва помогает пострадавшим регионам, а также продолжает развиваться, несмотря на возникающие сложности. Город остается надежным оплотом страны, и его жители защищают Родину и трудятся на военных заводах, добавил он.

«Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья, город-родной дом для миллионов людей», - отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал на молодежном форуме «Территория смыслов», что вклад в благоустройство столицы не только позволяет ей лучше выглядеть, но и окупается за счет туристического потока. Он объяснил, что в некомфортный город не будут вкладываться инвесторы. Также Собянин пошутил, что бывший градоначальник Юрий Лужков зарыл под московскими тротуарами клад.

Праздники Сергей Собянин Москва

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