Ефимов: образовательный комплекс возведут на севере Москвы по КРТ

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«Согласно документу, к 2030 году инвестор построит и передаст городу образовательный комплекс на 1075 мест, включающий детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, и школу на 750 учеников, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры», - добавил он.

Территория находится возле станции «Балтийская» Московского центрального кольца. Кроме того, между Выборгской улицей и Новопетровским проездом появится новый бульвар.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, площадь территории составит 22 гектара. Инвестор уже начал возведение объектов.

«Всего на участке к 2031 году планируется построить более 550 тысяч квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости», - подчеркнул он.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство. Разрешение на возведение первой очереди выдали год назад. Завершить первый этап планируют к 2027 году.

«В ноябре застройщик приступил к работам на площадке, которая расположена в Войковском районе по адресу: улица Адмирала Макарова, земельный участок 2/16. Площадь жилых помещений составит 86,7 тысячи квадратных метров», - подчеркнул глава ведомства Антон Слободчиков.

Всего в Москве реализуют 236 проектов КРТ общей площадью более трех тысяч гектаров, создавая современную инфраструктуру на месте неэффективно используемых объектов.