Ефимов: оборот столичных производителей пищевой продукции увеличился на 6,8%

«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 миллиарда рублей - на 6,8% больше, чем годом ранее», - отметил Ефимов.

По его словам, свыше четверти объема, то есть почти 101,7 миллиарда рублей, обеспечили предприятия, занимающиеся переработкой и консервированием мяса и мясной продукции. Около 15%, или 58,4 миллиарда рублей, принесла выручка предприятий, выпускающих молочную продукцию, сказал заместитель мэра Москвы. Производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий заработали 53,6 миллиарда рублей, или 14% в общем обороте отрасли, обратил внимание Ефимов.

Доля столичных производителей пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности за восемь месяцев 2023 года составила 4,5%, показав рост на 0,7 процентного пункта к тому же периоду прошлого года. На Москву приходится около 6,2% общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, с января по август текущего года по росту лидировали компании, выпускающие молочную продукцию. Обороты этих производителей поднялись на 16,7% в сопоставимых ценах. Выручка предприятий по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции увеличилась на 13,2%. Основной рост отрасли обеспечили крупные и средние предприятия, на которые приходится свыше 80,6% оборота, или 312,9 миллиарда рублей. Это на 10,7% больше в сопоставимых ценах, чем в тот же период 2022 года.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что в городе работают более 250 производителей продуктов питания. В общей сложности на этих предприятиях трудятся свыше 60 тысяч человек.

За восемь месяцев 2023 года выпуск продуктов питания в столице вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Во многом росту поспособствовало развитие производства мясной продукции.

Столичным производителям пищевой продукции доступен широкий набор антикризисных мер поддержки, разработанных для бизнеса, в том числе для промышленников. Он включает льготные кредиты, гранты на разработку импортозамещающей продукции, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве производств в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.

Кроме того, производителям продуктов питания предлагают меры поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Он помогает повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели благодаря оптимизации производственных процессов.