Ефимов: объекты бытового обслуживания и ветклиника появятся в Москве в рамках инвестпроекта

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«На западе столицы в рамках МаИП построят многофункциональный комплекс площадью 10,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся торговый центр, ветеринарная клиника и объекты бытового обслуживания», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что с инвестором заключили договор аренды на пять лет. За этот срок компания должна построить объект и ввести его в эксплуатацию, отметил заместитель мэра Москвы.

Новый многофункциональный комплекс возведут на улице Лобачевского, вблизи владения 106. Сейчас этот участок свободен от застройки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, город без торгов предоставил инвестору землю под возведение многофункционального комплекса.

«После завершения строительства москвичи смогут посещать магазины и предприятия бытового обслуживания в шаговой доступности от своих домов», - обратил внимание Гаман.

С 2016 года на статус МаИП могут претендовать объекты, строительство которых позволяет повышать число рабочих мест в столице, развивать инфраструктуру и увеличивать инвестиции в экономику города. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным и высокотехнологичным производствам, социальной и спортивной инфраструктуре.