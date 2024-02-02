Ефимов: неэффективно используемую территорию в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ

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«Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 гектара подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тысячи квадратных метров недвижимости», - рассказал Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект могут составить более 36 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации достигнет 277 миллионов рублей, отметил заместитель мэра Москвы. Редевелопмент территории в Бирюлеве Восточном позволит создать свыше 750 рабочих мест, обратил внимание Ефимов.

Заняться реорганизацией площадки смогут правообладатели участков и объектов недвижимости, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

На территории планируют построить жилье для нужд города общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. На участке установят оборудование для занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе, а на первых этажах жилых домов могут открыться магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе и рестораны.

«Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тысяч квадратных метров, что обеспечит будущих новоселов необходимыми парковочными местами», - отметил Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства , сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.