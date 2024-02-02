02 февраля 2024, 09:08

Ефимов: неэффективно используемую территорию в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ

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Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 гектара подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тысячи квадратных метров недвижимости», - рассказал Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект могут составить более 36 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации достигнет 277 миллионов рублей, отметил заместитель мэра Москвы. Редевелопмент территории в Бирюлеве Восточном позволит создать свыше 750 рабочих мест, обратил внимание Ефимов.

Заняться реорганизацией площадки смогут правообладатели участков и объектов недвижимости, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

На территории планируют построить жилье для нужд города общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. На участке установят оборудование для занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе, а на первых этажах жилых домов могут открыться магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе и рестораны.

«Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тысяч квадратных метров, что обеспечит будущих новоселов необходимыми парковочными местами», - отметил Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства , сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Недвижимость Москва
01 февраля 2024, 17:36
Инвестор на 85% завершил строительство производства мебели в ВАО Москвы
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Новый производственный комплекс по выпуску мебели возводят в Восточном административном округе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Инвестор завершил строительство на 85%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Косино-Ухтомском районе в рамках МаИП возводят мебельную фабрику, площадь которой превысит девять тысяч квадратных метров. Для этого город передал инвестору в аренду участок площадью свыше двух гектаров.

«Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек», - рассказал Овчинский.

Строительство объекта позволит нарастить объемы производства почти в полтора раза и выпускать до 480 тысяч единиц мебели каждый год, добавил министр Правительства Москвы.

Инвестор более 20 лет производит офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Мощности предприятия позволяют изготавливать около 330 тысяч изделий ежегодно.

Чтобы компания расширила мебельное производство в Косино-Ухтомском, в 2022 году столица предоставила ей новый земельный участок площадью 0,36 гектара. С инвестором заключили договор на пять лет. В течение этого срока компания должна завершить возведение комплекса, общая площадь которого составит более 7,6 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в Москве работает 90 компаний, выпускающих мебельную продукцию. Эти предприятия производят мягкую и корпусную мебель, включая детскую, изделия для дома и офиса. Также в столице изготавливают мебель для социально значимых учреждений, например, реанимационные и функциональные кровати, столы и лабораторные тележки.

Столичные производители успешно адаптируются к современным экономическим условиям, активно развиваются и замещают иностранные товары. Это возможно в том числе благодаря мерам поддержки города.

МаИП стал одним из популярных и эффективных инструментов. С его помощью в Москве создают новые промышленные предприятия и рабочие места, а также выпускают необходимую продукцию.

С 2022 года столица предоставляет земельные участки по льготной ставке один рубль в год инвесторам, намеревающимся построить новое или расширить существующее производство. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что этой мерой поддержки воспользовались уже 25 компаний.

Промышленность Москва
01 февраля 2024, 12:27
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение до вечера понедельника, 5 февраля, появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 20:00 5 февраля. Гололедица на дорогах», - сообщили синоптики.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 19:00 понедельника. Кроме того, в регионе сохраняется потенциально опасная погода, связанная с ледяным дождем , который прошел этой ночью.

В четверг в Москве ожидается теплая и облачная погода. Температура воздуха может достигнуть 3 градусов.

Прогноз погоды Дороги Погода Погода в Москве Москва
01 февраля 2024, 11:43
Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций», - рассказал он.

По словам мэра, сейчас на стадии проектирования находятся путепровод и четыре улицы. Благодаря открытию этого участка дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского в Новой Москве и района Южное Бутово. Кроме того, трасса поможет связать Калужское шоссе и улицу Поляны, а также снизить нагрузку на МКАД.

Собянин добавил, что в общей сложности на участке возведут 28 километров дорог, в их числе три путепровода и шесть пешеходных переходов. Открытие запланировали на 2026 год.

Ранее в Москве открыли два путепровода открыли на Коммунарском шоссе. Их строительство завершили на три месяца раньше срока.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва
01 февраля 2024, 10:57
Собянин рассказал о ремонте в московских центрах госуслуг
РИА «Новости»
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В 2023 году в Москве отремонтировали 28 офисов «Мои документы». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Делаем офисы „Мои документы“ еще комфортнее: в прошлом году привели в порядок 28 помещений», - заявил он.

Так, капитальный ремонт прошел в центре госуслуг в районе Москворечье-Сабурово. Теперь здесь появились просторные комнаты для персонала, удобные зоны ожидания для горожан и пространство для детей. Офис оснастили терминалами для самостоятельного обслуживания, аппаратами для копирования документов и фотографий.

В ТРЦ «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице открыли флагманский офис «Мои документы». Посетителям стал доступен широкий спектр услуг, а при оформлении пространства дизайнеры вдохновлялись творчеством известного абстракциониста Василия Кандинского.

Кроме того, 26 офисов «Мои документы» адаптировали для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями. В них установили удобные санузлы, а также тактильные и контрастные навигационные указатели.

К выборам президента России в подмосковных МФЦ разместили информационные плакаты. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.

Сергей Собянин Госуслуги МФЦ Москва

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