Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

Он напомнил, что ЮАО стал одним из первых, где начали переселение по программе реновации. Сейчас во всех районах округа, которые в нее включили, москвичи переезжают в новое жилье.

«Всего на юге столицы планируется переселение жителей 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек. Сейчас около 12 тысяч участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда», - уточнил Ефимов.

В новые квартиры переедут жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов округа.

«Сейчас на юге столицы отметили новоселье по программе реновации или находятся в процессе переезда жители 79 домов. Больше всего новоселов насчитывается в районах Царицыно, Нагатинский Затон и Нагорный», - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С начала года в столице, отмечал мэр города Сергей Собянин , под заселение по программе реновации передали 30 новостроек. Благодаря ее реализации во всех столичных округах возводят современное жилье с сопутствующей социальной и деловой инфраструктурой. Это позволяет качественно менять городскую среду и создавать новые пространства для комфортной жизни.

В кварталах, построенных по реновации, открывают организации и службы быта, торговые точки и сетевые магазины. Благодаря шаговой доступности они пользуются популярностью у новоселов и жителей соседних домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она коснулась порядка миллиона москвичей. По ней расселят 5176 домов. Только за 2023 год в городе передали под заселение 50 новостроек, что обеспечило переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы.