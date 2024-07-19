19 июля 2024, 10:19

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

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С начала программы реновации в Южном административном округе Москвы под заселение передали 27 жилых комплексов. В новые современные квартиры в новостройках переезжают или уже отметили новоселье более 5000 семей, подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что ЮАО стал одним из первых, где начали переселение по программе реновации. Сейчас во всех районах округа, которые в нее включили, москвичи переезжают в новое жилье.

«Всего на юге столицы планируется переселение жителей 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек. Сейчас около 12 тысяч участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда», - уточнил Ефимов.

В новые квартиры переедут жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов округа.

«Сейчас на юге столицы отметили новоселье по программе реновации или находятся в процессе переезда жители 79 домов. Больше всего новоселов насчитывается в районах Царицыно, Нагатинский Затон и Нагорный», - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С начала года в столице, отмечал мэр города Сергей Собянин , под заселение по программе реновации передали 30 новостроек. Благодаря ее реализации во всех столичных округах возводят современное жилье с сопутствующей социальной и деловой инфраструктурой. Это позволяет качественно менять городскую среду и создавать новые пространства для комфортной жизни.

В кварталах, построенных по реновации, открывают организации и службы быта, торговые точки и сетевые магазины. Благодаря шаговой доступности они пользуются популярностью у новоселов и жителей соседних домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она коснулась порядка миллиона москвичей. По ней расселят 5176 домов. Только за 2023 год в городе передали под заселение 50 новостроек, что обеспечило переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы.

19 июля 2024, 09:16
Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе
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В 2024 году в Москве запустили в работу сервис, который позволяет проверить нахождение участков в границах комплексного развития территорий (КРТ). За время действия к нему обратились свыше 10 тысяч раз, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сервис начал работать весной на столичном инвестиционном портале. Ефимов пояснил, что им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные лица.

«Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ. Он оказался востребован - на сегодня к нему обратились уже более 10 тысяч раз», - добавил он.

Сервис доступен на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ. Из всех обращений к нему свыше 4,2 тысячи запросов касалось участков земли, который расположены в трех московских округах - Северо-Восточном, Юго-Восточном и Южном.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман указал на простоту сервиса в обращении: пользователям нужно авторизоваться на портале и ввести в специальном поле кадастровый номер участка или объекта капитального строительства.

«Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям», - добавил он.

При наличии проекта решения о комплексном развитии площадки пользователям предложат перейти на официальный сайт правительства столицы - там можно ознакомиться с проектом, сроками его реализации, видом и параметрами планируемой застройки.

Замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев назвал Инвестпортал одним из наиболее востребованных ресурсов для предпринимателей и инвесторов. Он объединил в себе уникальные онлайн-сервисы, благодаря которым можно подобрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса. С их помощью также можно оценить инвестиционную привлекательность выбранной локации - на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры.

\"[А также] ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом», - обратил внимание Урнышев.

По программе КТР в Москве создают многофункциональные городские кварталы: на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящий момент в столице реализуют 236 проектов по этой программе площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Их проработку запустили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Электронные сервисы для бизнеса развивают в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».

Льготы Строительство Дороги Недвижимость Бизнес Нацпроекты Сергей Собянин Правительство Москвы Москва Максим Гаман
18 июля 2024, 14:25
Без сверхъестественного. Какой будет погода в Москве на выходных
РИА «Новости»
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Москве пообещали дожди, грозы и сильный ветер. Когда в столицу вновь придет непогода и чего ждать в выходные, рассказал 360.ru синоптик Александр Шувалов.

«Прошедший сегодняшний дождь нас уже больше не побеспокоит», - заверил метеоролог.

Он уточнил, что следующая фронтальная зона - с дождями, грозами и порывистым ветром - подойдет в ночь с четверга на пятницу и сохранится до второй половины дня. В выходные же собеседник 360.ru призвал не ожидать осадков.

«Сверхъестественного ничего не будет», - уточнил он.

По словам Шувалова, сильные ливни пройдут, но только в отдельных районах.

Неделю назад ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жаркая погода установилась в регионе надолго и пойдет на спад только во второй половине июля.

Прогноз погоды Погода Москва
17 июля 2024, 19:44
Клуб «Пропаганда» закроют в Москве
РИА «Новости»
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Известный в Москве клуб «Пропаганда» закроется после 27 лет существования. Об этом сообщили в Telegram-канале заведения.

«История длиной в 27 лет подошла к концу. „Пропаганда“ гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества. Благодарим всех, кто был с нами на этом пути», - отметили в публикации.

Заведение будет принимать гостей до конца июля.

Также с 28 июля прекратит работу кафе «Люди как люди», которое находится у станции метро «Китай-город». Принадлежащее владельцам «Пропаганды» кафе открылось в 2002 году и стало одним из культовых мест Москвы.

Ранее владельцы столичного клуба «Мутабор» решили переименовать его после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

Такие меры приняли, чтобы название заведения больше не ассоциировалось со скандальным мероприятием с участием звезд шоу-бизнеса.

Анастасия Ивлеева Москва Шоу-бизнес
15 июля 2024, 21:33
Москвичей предупредили о второй волне ливней и гроз
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Москву в ближайшие часы накроет вторая волна ливневых дождей. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков», - отметили в сообщении.

Ожидаются ливень, гроза и сильные порывы ветра. Такая погода будет наблюдаться до конца дня. Жителей и гостей столицы призвали быть аккуратными, не укрываться от дождя под деревьями и не ставить под ними автомобили.

Синоптики предупредили, что во вторник, 16 июля, на столицу могут вновь обрушиться сильные осадки, также возможны сильные порывы ветра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жаркая погода пришла в Москву и область. Высокие температуры начнут падать ближе к середине июля.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва

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