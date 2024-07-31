31 июля 2024, 10:11

Ефимов: на строящейся Троицкой линии метро завершили проходку ствола от «Крымской» и «Академической»

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Стволопроходческий комплекс (СПК) «Валентина» завершил проходку вентиляционного ствола на Большой Черемушкинской улице между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До начала стволопроходки специалисты вынесли городские инженерные сети из зоны строительства и переустройства проходивших в этом месте трамвайных линий.

«Проходка началась в середине июня, комплекс „Валентина“ прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки», - рассказал Ефимов.

Проходку проводили в почвах из тугопластичных суглинков и водонасыщенных песков. В ближайшее время строители начнут присоединять ствол к перегонным тоннелям и работы по оборудованию вентиляционной камеры.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Благодаря этому жители ТиНАО будут обеспечены скоростным рельсовым транспортом. Также дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

«Сейчас ведется строительство участка от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“ протяженностью 26 километров с 11 станциями. Линия свяжет пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской веток и МЦК», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Согласно его поручению строители должны завершить все работы ко Дню города.

После запуска первого пускового участка Троицкой линии Московского метрополитена улучшится транспортное обслуживание жителей районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка завода «Мосрентген».

Строительство Метро МЦК ТиНАО Москва
29 июля 2024, 22:04
Ефимов: школу с ИТ-полигоном и медиатекой построили в Коммунарке
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На территории Троицкого и Новомосковского административных округов ввели в эксплуатацию школу в составе ЖК «Бунинские луга», расположенного в районе Коммунарка. Площадь здания превысила 28 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования», - рассказал он.

По словам Ефимова, в новом здании находятся 48 учебных кабинетов, оснащенных всем необходимым. Там есть лаборатории, зал для проведения мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, а также гимнастический и танцевальный залы. В планах открыть шахматный кружок и мастерскую акварельной живописи и музыки.

На территории школы обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола. Девелопером проекта стала компания «ПИК».

Всего в составе жилого комплекса «Бунинские луга» предусмотрено возвести три школы, шесть детских садов и две поликлиники.

«Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству строительства объектов образовательной инфраструктуры. На всех этапах возведения школы провели восемь контрольно-надзорных мероприятий.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что отличительной особенностью школы стал ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством.

Кроме того, там есть зона для испытания и пилотирования летательных аппаратов. Важное место в этой школе займет медиатека с читальным залом и архивом. Свободное между занятиями время ученики смогут проводить в холлах и атриуме.

Жидкин уточнил, что в строящихся образовательных учреждениях особое внимание уделяют вопросам безопасности детей, воспитателей и педагогов. В помещениях предусмотрена установка систем охранного видеонаблюдения, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организовали посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

Школы Строительство Образование Москва
29 июля 2024, 20:51
Владимир Ефимов: ТРЦ появится возле станции метро «Текстильщики»
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Инвестор построит торгово-развлекательный центр рядом со станцией метро «Текстильщики». Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП) земельный участок предоставили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности», - рассказал он.

Ефимов напомнил, что с 2016 года в столице участки предоставляют в аренду без проведения торгов для реализации МаИП. Для получения особого статуса, инвесторы должны предложить проект, направленный на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

«Земельный участок площадью почти 0,5 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 6А. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор заключили с инвестором на пять лет. В течение этого срока он должен завершить все работы За первые шесть месяцев 2024 года для реализации масштабных инвестиционных проектов в Москве выделили почти 170 гектаров земли. Благодаря этому в столице появятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы и другие объекты.

Строительство Рабочие места Метро Правительство Москвы Москва Максим Гаман
28 июля 2024, 12:15
Ефимов: жилье и деловые кварталы появятся в 9 районах САО по 11 проектам КРТ
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В девяти районах на севере Москвы по проектам комплексного развития территорий (КТР) появятся деловые кварталы и жилые комплексы. Правообладатели и компании проведут редевелопмент 242 гектаров земли, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий. На участках общей площадью 242 гектара в период от 4 до 26 лет построят жилые, деловые и производственные кварталы - всего появится свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости», - отметил заммэра.

По словам Ефимова, в новых общественно-деловых и промышленных объектах появится примерно 68,8 тысячи рабочих мест. Проекты КТР потребуют более 1,5 триллиона рублей, в бюджет ежегодно будет поступать около 27 миллиардов рублей, уточнил заместитель мэра столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участки под редевелопмент расположены в районах Беговой, Восточное и Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Тимирязевский и Хорошевский. Больше всего проектов по программе комплексного развития территорий реализуется в Восточном Дегунино - на территории бывшей промзоны в процессе находятся два договора, заключенных в 2023 году. Планируется построить 379 квадратных метров недвижимости.

«Так, возведут 165 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16,5 тысячи квадратных метров для программы реновации и иных нужд города, свыше 214 тысяч общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых технопарк, производство, логистический центр и спортивный комплекс», - рассказал Гаман.

На данный момент территории очищают от текущей застройки, добавил министр. Всего в Москве реализуется 256 проектов КТР на площади более 3,1 тысячи гектаров.

Строительство Рабочие места Недвижимость Правительство Москвы Москва Максим Гаман
27 июля 2024, 12:17
Ефимов: пять проектов по программе КРТ реализуют инвесторы на западе Москвы
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Девелоперы приступили к реорганизации пяти участков в Западном административном округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 гектаров. Здесь будет возведено свыше 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости», - рассказал он.

По словам Ефимова, на осуществление всех проектов уйдет от четырех до 11 лет. В столице будет 809 тысяч квадратных метров жилья, а также 168 тысяч «квадратов» для целей программы реновации и других нужд Москвы. Еще планируют построить 372 тысяч квадратных метров для общественно-деловых объектов. В проекты инвестируют около 286 миллиардов рублей. После реализации планов в городе появится более 9,1 тысячи рабочих мест.

Площадки находятся в районах Солнцево, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Кунцево и Очаково-Матвеевское. Две из этих площадок заняли часть бывших промышленных зон «Кунцево» и «Южное Очаково».

«Одним из самых масштабных среди активных проектов редевелопмента на западе столицы является реорганизация участка бывшей промзоны „Кунцево“. По договору с городом инвестор в течение 11 лет на участке площадью 15,89 гектара обустроит современное комфортное пространство с развитой инфраструктурой», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что на этой зоне построят около 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Также на участке сделают образовательный комплекс, включающий в себя два детских сада. Благодаря проекту появится три тысячи рабочих мест.

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