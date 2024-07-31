Ефимов: на строящейся Троицкой линии метро завершили проходку ствола от «Крымской» и «Академической»

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До начала стволопроходки специалисты вынесли городские инженерные сети из зоны строительства и переустройства проходивших в этом месте трамвайных линий.

«Проходка началась в середине июня, комплекс „Валентина“ прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки», - рассказал Ефимов.

Проходку проводили в почвах из тугопластичных суглинков и водонасыщенных песков. В ближайшее время строители начнут присоединять ствол к перегонным тоннелям и работы по оборудованию вентиляционной камеры.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Благодаря этому жители ТиНАО будут обеспечены скоростным рельсовым транспортом. Также дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

«Сейчас ведется строительство участка от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“ протяженностью 26 километров с 11 станциями. Линия свяжет пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской веток и МЦК», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Согласно его поручению строители должны завершить все работы ко Дню города.

После запуска первого пускового участка Троицкой линии Московского метрополитена улучшится транспортное обслуживание жителей районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка завода «Мосрентген».