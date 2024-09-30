30 сентября 2024, 19:15

Ефимов: на станции метро «Рублево-Архангельское» начали подготовку к проходке тоннелей

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На стройплощадке будущей станции «Рублево-Архангельское» установили две монтажно-щитовые камеры с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции „Липовая Роща“. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции „Ильинская“», - рассказал он.

После открытия линия свяжет деловой центр Москва-Сити и район Рублево-Архангельское, сделав метро более доступным для 800 тысяч москвичей. При этом с нее можно будет пересесть на четыре других линии метро и Московское центральное кольцо.

Всего предстоит разработать более 44 кубометров грунта. Для создания постоянного фундамента копают узкие и глубокие траншеи. Позже камеры объединят в единый котлован.

«В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты», - рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Форшахта задает направление, в котором разрабатывают грунт, и защищает будущий тоннель от обрушения.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о проходческом щите, строящем тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».

Строительство Метро Метро Москвы
26 сентября 2024, 20:26
Смотровая площадка PANORAMA360 запустила конкурс для школьников
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16 сентября в продолжение празднования Дня города смотровая площадка на 89 этаже PANORAMA360 запускает конкурс для школьников «Юный экскурсовод». Цель конкурса — пробудить у школьников Москвы и Московской области интерес к истории и культуре Москвы, а также помочь им выбрать будущую профессию. Для участия в творческом состязании одноклассники должны объединиться, ведь на кону — победа всего коллектива и оригинальный приз.

Победителей ждет посещение смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89 этаже Башни «Федерация. Восток», а также групповой экскурсии на выбор: «Небоскребы - чудеса инженерии» или «Интерактивный урок москвоведения на 89 этаже».

В конкурсной работе необходимо рассказать про пеший маршрут по историческим достопримечательностям и любимым местам столицы в формате экскурсии. Также важно отразить культурно-историческую ценность выбранных локаций и побудить участников и наблюдателей конкурса повторить заданный маршрут по Москве.

«Будущее России и Москвы в частности находится в руках подрастающего поколения, поэтому смотровая площадка PANORAMA360 всегда рада поддержать творческие начинания юных дарований и развить их веру в свой потенциал» , - комментирует генеральный директор управляющей компании PANORAMA360 Артур Норикович Шакарян.

Для участия класс может выбрать удобный формат: съёмку вертикального видеоролика или создание стенгазеты по тематике конкурса. В каждом из них будет выбрано по 3 победителя по итогам общего голосования в официальной группе PANORAMA360 ВКонтакте https://vk.com/pnr360. Прислать видеоработы на почту konkurs@pnr360.ru можно с 16 сентября до 14 октября. Участвовать могут учащиеся с 1 по 11 класс.

Полный перечень правил - на сайте.

Организатор: ООО «СП-КАПИТАЛ», ИНН 7703428522, КПП 770301001, ОГРН 1177746563576, юр. адрес: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 6, с. 2, офис 4414.

Экскурсии Школьники Москва
26 сентября 2024, 14:54
Ефимов: дорога вблизи Варшавского шоссе в ТиНАО готова почти на четверть
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Четырехполосная дорога в Щербинке, которая соединит Южную улицу и Залинейный переулок, готова на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С момента присоединения к Москве в ТиНАО было построено и реконструировано более 400 километров дорог. И мы продолжаем активно развивать транспортный каркас новых округов», - отметил он.

Ефимов добавил, что насыпь дороги уже готова, сейчас укладывают полотно и инженерные коммуникации. Жители Щербинки получат удобные выезды на Варшавское шоссе и к станции МЦД-2 «Остафьево».

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что Южную улицу и Залинейный переулок тоже расширят до четырех полос, а возле станции сделают разворотное кольцо.

«Также в рамках проекта оборудуют пешеходный тротуар и велосипедную дорожку, вдоль автодороги сделают наружное освещение», - подчеркнул он.

Кроме того, на дороге установят три светофора и автоматическую систему управления движением, а также благоустроят окрестности.

Ранее мэр Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, которую через два года хотят соединить с Московским скоростным диаметром.

Благоустройство Строительство Дороги ТиНАО Москва
25 сентября 2024, 18:34
Ефимов: образовательный комплекс возведут на севере Москвы по КРТ
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Москва заключила дополнительное соглашение с компанией «Инград», занимающейся редевелопментом промзоны Братцево. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно документу, к 2030 году инвестор построит и передаст городу образовательный комплекс на 1075 мест, включающий детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, и школу на 750 учеников, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры», - добавил он.

Территория находится возле станции «Балтийская» Московского центрального кольца. Кроме того, между Выборгской улицей и Новопетровским проездом появится новый бульвар.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, площадь территории составит 22 гектара. Инвестор уже начал возведение объектов.

«Всего на участке к 2031 году планируется построить более 550 тысяч квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости», - подчеркнул он.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство. Разрешение на возведение первой очереди выдали год назад. Завершить первый этап планируют к 2027 году.

«В ноябре застройщик приступил к работам на площадке, которая расположена в Войковском районе по адресу: улица Адмирала Макарова, земельный участок 2/16. Площадь жилых помещений составит 86,7 тысячи квадратных метров», - подчеркнул глава ведомства Антон Слободчиков.

Всего в Москве реализуют 236 проектов КРТ общей площадью более трех тысяч гектаров, создавая современную инфраструктуру на месте неэффективно используемых объектов.

Благоустройство Строительство Москва
23 сентября 2024, 19:19
Ефимов: более 339 тысяч кв. м жилья построят в ЮЗАО в рамках 4 проектов КРТ
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Строительство более чем 339 тысяч квадратных метров жилья на юго-западе Москвы запланировали по программе комплексного развития территорий (КРТ) в рамках четырех решений, которые утвердили в январе — августе этого года. Новые дома возведут для целей программы реновации, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов отметил, что в проекты вложат порядка 171 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект от их реализации составит 1,9 миллиарда. Кроме того, в итоге появится 5,1 тысячи рабочих мест.

Больше всего жилья для целей программы реновации - 181,8 тысячи квадратных метров - построят в Черемушках в рамках двух проектов КРТ.

«В Черемушках операторы КРТ приступили к реорганизации участков общей площадью пять гектаров на улице Каховка и в Научном проезде. В течение пяти-семи лет, помимо жилых домов для реновации, там построят административные объекты», - обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь недвижимости, добавил он, составит 183,4 тысячи «квадратов». В будущих кварталах благоустроят придомовую территорию и проложат улично-дорожную сеть. Одним из итогов реализации проектов в районе, подчеркнул Гаман, станет создание порядка 600 рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что больше 80% проектов КРТ расположено рядом с крупными транспортными объектами.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. В них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их проработку ведут по поручению мэра Москвы.

Строительство Рабочие места Дороги Недвижимость Сергей Собянин Правительство Москвы Реновация в Москве Москва Максим Гаман

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