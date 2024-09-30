Ефимов: на станции метро «Рублево-Архангельское» начали подготовку к проходке тоннелей

«Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции „Липовая Роща“. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции „Ильинская“», - рассказал он.

После открытия линия свяжет деловой центр Москва-Сити и район Рублево-Архангельское, сделав метро более доступным для 800 тысяч москвичей. При этом с нее можно будет пересесть на четыре других линии метро и Московское центральное кольцо.

Всего предстоит разработать более 44 кубометров грунта. Для создания постоянного фундамента копают узкие и глубокие траншеи. Позже камеры объединят в единый котлован.

«В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты», - рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Форшахта задает направление, в котором разрабатывают грунт, и защищает будущий тоннель от обрушения.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о проходческом щите, строящем тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».