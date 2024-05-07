Ефимов: москвичи приобрели у города более 84 тысяч кв. м недвижимости с начала года

«Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В первом квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки. Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн», - заявил Ефимов.

Новые владельцы и арендаторы используют доступные площади для открытия кафе, магазинов, выставочных залов, офисов и других площадок для бизнеса. Это помогает столице создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру.

«В первом квартале 2024 года лидером по реализации недвижимости стал Западный административный округ - там заключили 156 договоров на объекты общей площадью 12,34 тысячи квадратных метров», - поделился министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в Юго-Западном и Центральном округах столицы провели сделки по 116 и 91 объекту общей площадью 8,74 тысячи и 16,37 тысячи квадратных метров соответственно.

Ознакомиться с предлагаемыми в аренду или покупку коммерческими помещениями можно в разделе «Имущество города» на Инвестиционном портале Москвы. Для участников торгов подготовили полную информацию с документами, фотографиями, условиями и формой реализации городского имущества.

Среди предложений есть здания и помещения для развития бизнеса, земельные участки для строительства коммерческих объектов или размещения нестационарных торговых точек в популярных общественных пространствах Москвы.

Аукцион и подписание договора проходит в онлайн-режиме. Власти Москвы развивают электронные сервисы для предпринимателей в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».