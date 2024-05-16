16 мая 2024, 09:05

Ефимов: Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино»

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Участок бывшей промзоны «Тушино» в столице реорганизуют, и в этом районе появятся жилье, коммерческая недвижимость и социальные объекты. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор по итогам открытого аукциона заключил с городом договор о комплексном развитии участка в Южном Тушине. Победителем торгов стало ООО «Адмаер», входящее в Level Group. Этот инвестор возведет там 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости и реорганизует 46,3 гектара земли в бывшей промзоне.

«Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 миллиарда рублей. В результате создадут почти 15 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

Территория, на которой начнется строительство, находится между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса.

Руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что соглашение с инвестором Москва подписала на 14 лет. За этот срок «Адмаер» обязуется возвести современный городской квартал с 550 тысячами квадратных метров жилья, в том числе 175,5 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации и других нужд города. Порядка 550 тысяч «квадратов» будут предназначаться для производственной и общественно-деловой застройки.

Строители также возведут школы и детские сады для 1,7 тысячи учеников и воспитанников. На территории участка бывшей промзоны специалисты построят медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Благодаря программе КРТ территории получают вторую жизнь: инфраструктуру, дороги, жилье, коммерческие помещения, рабочие места, парки», - указал заместитель генерального директора по инвестициям и развитию Level Group Александр Огнев.

Он сообщил, что москвичи получат комфортную и привлекательную среду благодаря проекту, а реорганизация участка станет примером многостороннего освоения территории.

Программа комплексного развития территорий предусматривает превращение бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков в многофункциональные городские кварталы. В них строят дороги, комфортное жилье и всю необходимую горожанам инфраструктуру.

Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ, их общая площадь составляет порядка 2,7 тысячи гектаров. Проработка этих программ осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Инвестиции Строительство Дороги Недвижимость Москва
15 мая 2024, 17:45
Багреева: контрактная система Москвы поможет развить конкурентную среду
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Московская система закупок оказывает положительное влияние на формирование конкурентной среды в городе и является важным инструментом для поддержки российского бизнеса. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе выступления на пленарном заседании XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

Она напомнила, что московская экономика является лидирующей среди российских городов. Объем закупок заказчиков Москвы составил около 1,8 триллиона рублей.

«Всего за 20 лет объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил три триллиона рублей», - отметила она.

Важную роль в поддержке как малого предпринимательства, так и регионов выполняет Портал поставщиков Москвы, который начал работать в 2013 году. Его целью является автоматизация процедур закупок малого объема. За 11 лет его работы число поставщиков увеличилось до 330 тысяч, 90% из них представляют малый бизнес.

Москва формирует для регионов большой объем госзаказа, и с каждым годом эти показатели растут. За последние пять лет объем вырос почти в три раза и составил в прошлом году почти 300 миллиардов рублей.

«Одновременно с этим увеличивается доля закупок товаров, производимых в России и дружественных странах, в частности в Евразийском экономическом союзе», - добавила Багреева.

По ее словам, еще одним важным направлением контрактной системы столицы стала поддержка субъектов малого предпринимательства. Для них госзаказы являются инструментом для развития бизнеса и расширения географии продаж. Багреева рассказала, что за последние 20 лет ежегодный объем закупок у малого бизнеса увеличился более чем в 100 раз, достигнув планки в 400 миллиардов рублей по итогам 2023 года.

Этот портал представляется на платформе лучших российских практик «Смартека». Его также включили в «Белую книгу» ФАС России.

Инструменты госзаказа являются одной из необходимых мер поддержки российских поставщиков, включая промышленные предприятия и малый бизнес, заключила Багреева.

Россия Бизнес Москва 2023 Москва
15 мая 2024, 15:28
Конструктив здания делового центра возвели в СЗАО в рамках городской программы
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Строители завершили монолитные работы в офисном центре на северо-западе столицы. Деловой объект появится в Хорошево-Мневниках в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В 2021 году город заключил с инвестором соглашение о возведении на улице Шеногина делового центра взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Конструктив здания полностью возвели.

«Строители приступили к фасадным и кладочным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году. Трудоустроиться туда смогут более 1,6 тысячи человек», - отметил Овчинский.

Бизнес-центр с 24 этажами и подземным паркингом станет частью инфраструктуры ЖК Sydney City. В здании обустроят офисные помещения и торговую галерею. Там также появятся современные системы безопасности. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Сейчас начинается самая интересная часть работы над зданием, заявил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников. В ближайшее время она продемонстрирует архитектурные решения центра. Здание выполнено по индивидуальному проекту, но одновременно с этим гармонично вписано в городскую среду.

«К центру будут организованы пешие и автомобильные пути, которые свяжут его с жилым комплексом и всем районом», - подчеркнул Пшеничников.

Кроме офисов и торговых пространств в многофункциональном комплексе создадут зону общественного питания, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В здании обустроят помещения бытового назначения.

«Общая площадь застройки составит около 75 тысяч квадратных метров», - уточнила Княжевская.

Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы возведут свыше 50 офисно-деловых зданий. В результате появится более 140 тысяч рабочих мест. За четыре года реализации программа охватила почти все районы столицы.

Московское правительство заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предлагают простроить более 4,5 миллиона «квадратов» недвижимости: новые промышленные предприятия, торговые и офисные объекты, логистические комплексы, учреждения культуры, спорта и образования.

В совокупности в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,4 триллиона рублей. Это позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест в большинстве сфер городской экономики.

Строительство Москва
14 мая 2024, 10:08
Ефимов: набережную Южного порта в Москве расширят в 1,5 раза
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Территория Южного порта представляет собой один из самых масштабных проектов редевелопмента в Москве. Ширину набережной увеличат в 1,5 раза за счет системы понтонов. Такая возможность появилась благодаря частным инвестициям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны „Южный порт“ протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии», - подчеркнул он.

Инфраструктура станет доступна жителям столицы, вход на набережную сделают открытым.

Системы понтонов и их наполнение - один из самых частых приемов в благоустройстве набережных во всем мире. Понтон является многофункциональной и эффективной конструкцией, которая легко монтируется, выдерживает ветровую и волновую нагрузку и адаптируется к изменениям уровня воды.

Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в Москве - приблизить воду к людям. Благоустройство береговой линии бывшей промзоны «Южный порт» - образцовый пример использования прогрессивных урбанистических практик, заявил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

«Понтон позволяет потрогать воду, оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие», - подчеркнул он.

Понтонные конструкции не только расширят набережную, но и дополнят необычными общественными пространствами: плавучими территориями, бассейном с чистой водой и подогревом, открытыми соляриями с шезлонгами и зонами для занятий спортом на свежем воздухе.

Последовательность рекреационных локаций продолжат музеи, театры, уютные кафе с террасами и бутиками, большой амфитеатр, открытая площадка для мероприятий, детские площадки и парк с объектами ленд-арта. На набережной появится крупнейшая в Москве марина на 200 яхт и еще несколько причалов для 50 легкомоторных судов.

Благоустройство Строительство Москва
12 мая 2024, 12:27
В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест благодаря городской программе МПТ
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В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест в промышленных комплексах и технопарках благодаря реализации городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект реализуется на основании постановления мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник назвал одно из преимуществ программы.

«Это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому более 16 тысяч жителей столицы смогут трудоустроиться рядом с домом.

В ЗелАО появится более трех тысяч рабочих мест за счет строительства технопарка «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и четырех промышленных комплексов в районе Савелки.

В ТиНАО создадут около пяти тысяч рабочих мест благодаря строительству технопарков «Крекшино» и «Сенькино», комплекса по производству модульных зданий и завода по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.

Эта программа реализуется с 2020 года, охватив все районы Москвы. Правительство заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в частности, офисных и торговых объектов, спортивных и культурных учреждений.

В создание более 210 тысяч новых рабочих мест привлекут свыше 1,4 триллиона рублей, причем во всех сферах экономики.

В Южном Бутове появится не менее 1,8 тысячи мест после строительства промышленного парка, в Молжаниновском районе столицы - более 1,5 тысячи после возведения технопарка и промкомплекса, в Очаково-Матвеевском - более двух тысяч человек смогут трудоустроить на два производственных комплекса.

Еще более 2,5 тысячи рабочих мест появится в Марьиной Роще и в районе Покровское-Стрешнево. Частные инвесторы вложатся в строительство промкомплекса в составе технопарка и завода по производству архитектурного бетона и изделий из него.

Инвестиции Строительство Работа Сергей Собянин Промышленность Технологии Москва

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