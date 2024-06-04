04 июня 2024, 12:30

Ефимов: Москва выставила на торги право реорганизовать площадку в Бескудниковском районе

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Москва предложила столичным и региональным девелоперам участвовать в аукционе на право провести комплексное развитие территории на Дмитровском шоссе. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, торги пройдут уже этим летом - 16 июля. Заявки на участие принимаются до 8 июля. В Бескудниковском районе в рамках этого проекта появится современный деловой квартал, в котором смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи человек.

«Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей», - подчеркнул Ефимов.

Участок, который собираются реконструировать, находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Эта территория имеет хорошую транспортную доступность и занимает удобное расположение: вблизи нее находятся Дмитровское шоссе и станция метро «Верхние Лихоборы».

Сейчас в этом районе располагаются устаревшие объекты, в том числе автозаправка, автомойка и автосервис. Стартовая цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что будущий инвестор получит возможность построить на этой территории порядка 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«Здесь предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 250 номеров, спортивных и торговых центров, отделений банков, а также магазинов, ресторанов и кафе», - подчеркнул он.

В рамках программы комплексного развития территорий строятся многофункциональные городские кварталы. На их месте появляются комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура, проектируются дороги.

С 2021 года город предоставил в аренду более 250 земельных участков для масштабных инвестиционных проектов. На этих территориях строятся предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы и другие объекты.

Аукционы Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
04 июня 2024, 09:12
Ефимов: Москва выделила свыше 550 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов
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Москва предоставила в аренду более 250 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2021 года город выделил инвесторам и застройщикам более 250 земельных участков общей площадью около 550 гектаров. На них возводят предприятия, детские сады, школы, спорткомплексы, многофункциональные центры и другие объекты», - рассказал он.

Предприниматели начали получать от столицы земельные участки без проведения торгов с 2016 года. Предпочтение отдают инновационным центрам, современному производству, высоким технологиям и социальной инфраструктуре.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала 2024 года оформили 30 договоров аренды земельных участков. Их общая площадь составила практически 140 гектаров.

«На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные объекты и производственные предприятия - всего свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил он.

Например, с благотворительным фондом заключили договор аренды земельного участка в Раменках для строительства центра дополнительного образования. Общая площадь участка составила 0,46 гектара. В Ново-Переделкине 0,63 гектара земли предоставили для расширения спортивного кластера, что позволит привлечь еще больше москвичей к массовым занятиям спортом.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
31 мая 2024, 17:37
Предприятия Москвы привлекли 12 млрд рублей инвестиций благодаря помощи города
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Шесть предприятий отрасли микроэлектроники и приборостроения в 2023 году привлекли инвестиции более чем на 12 миллиардов рублей благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги направят на расширение производств и покупку нового оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что город системно поддерживает промпредприятия в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина.

«Один из инструментов - льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования», - пояснил Ликсутов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря фонду промпредприятия могут получить инвестиционный кредит под 3% на три миллиарда рублей на срок до трех лет.

«За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тысяч рабочих мест», - отметил Овчинский.

Среди компаний, которым удалось привлечь инвестиции, - производители электронных компонентов для автомобилей, измерительных приборов, оборудования для автоспецтехники. Предприятие, выпускающее высокоскоростные оптические трансиверы на ОЭЗ «Технополис Москва», вложило почти три миллиарда рублей в закупку оборудования для расширения производства и создания тестировочного стенда. Еще одна компания привлекла почти такую же сумму для запуска линии производства IT-оборудования.

В Москве создаются комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для предпринимателей разработали антикризисные инструменты, действует более 20 системных мер поддержки от города. В частности, они могут получить целевые займы и субсидии. В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, каждый год открываются до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых.

Инвестиции Кредиты Бизнес Москва
31 мая 2024, 16:42
Вода для смельчаков. Москвичей призвали не купаться в столичных водоемах в ближайшие дни
Freepik
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В Москве установилась теплая погода, среднесуточные показатели которой не всегда бывают в июле. Однако купаться в водоемах пока не стоит, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости» , что столичные водоемы прогреются до 21-22 градусов. Эта температура выше, чем на черноморском побережье, где вода сейчас 19.

Как отметил Шувалов, водоемы Москвы действительно могут прогреться до таких значений. Однако скорее речь идет о мелководных озерах или прудах. Среднесуточная температура 22-23 градуса - такое не часто бывает даже в июле.

«Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре», - отметил он.

Шувалов рекомендовал подождать минимум три-четыре дня, чтобы на мелководье устоялась вполне комфортная температура. И уже в следующие выходные вода, вероятно, будет более приятная для окунания, резюмировал он.

Погода Погода в Москве Москва Водоемы
31 мая 2024, 09:22
Воздух в Москве впервые за год прогрелся до +30 градусов
РИА «Новости»
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Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в +30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в 30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что рекордный показатель засекли на метеостанции Балчуг в центре Москвы.

«Максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту - на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных 30,1 [градуса]», - указал он.

На базовой метеостанции ВДНХ тоже зафиксировали высокую температуру, но она составила только 28,5 градуса. Тишковец подчеркнул, что 31 мая в столице тоже ожидается аномальная жара, а столбики термометров снова попытаются «штурмовать 30-градусную высоту».

Ранее синоптик предположил, что 1 и 2 июня в Москве пройдут грозы , сопровождаемые шквалистым ветром. На выходных в столице также ожидаются «мозаичный град». По словам специалиста, такая теплая погода бывает в Москве исключительно редко - примерно раз в пять лет.

Погода Погода в Москве ВДНХ Москва

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