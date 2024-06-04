Ефимов: Москва выставила на торги право реорганизовать площадку в Бескудниковском районе

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По его словам, торги пройдут уже этим летом - 16 июля. Заявки на участие принимаются до 8 июля. В Бескудниковском районе в рамках этого проекта появится современный деловой квартал, в котором смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи человек.

«Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей», - подчеркнул Ефимов.

Участок, который собираются реконструировать, находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Эта территория имеет хорошую транспортную доступность и занимает удобное расположение: вблизи нее находятся Дмитровское шоссе и станция метро «Верхние Лихоборы».

Сейчас в этом районе располагаются устаревшие объекты, в том числе автозаправка, автомойка и автосервис. Стартовая цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что будущий инвестор получит возможность построить на этой территории порядка 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«Здесь предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 250 номеров, спортивных и торговых центров, отделений банков, а также магазинов, ресторанов и кафе», - подчеркнул он.

В рамках программы комплексного развития территорий строятся многофункциональные городские кварталы. На их месте появляются комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура, проектируются дороги.

С 2021 года город предоставил в аренду более 250 земельных участков для масштабных инвестиционных проектов. На этих территориях строятся предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы и другие объекты.