16 февраля 2024, 10:07

Ефимов: Москва выделила свыше 65 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

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В 2023 году столица предоставила более 65 гектаров земли для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 65,1 гектара земли для реализации 10 масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость», - рассказал Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров.

Цель МаИП - осваивать свободные городские земли, чтобы увеличивать число рабочих мест, развивать инфраструктуру и повышать объемы инвестиций в экономику столицы. Для реализации масштабных инвестиционных проектов Москва выделяет земельные участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.

«В рамках реализации МаИП в ТиНАО город предоставил инвесторам 0,9 гектара земли для возведения двух многофункциональных комплексов площадью свыше 91 тысячи квадратных метров, более 50 гектаров - для строительства производств и технопарка общей площадью более 270 тысяч квадратных метров, 3,7 гектара - для возведения двух учреждений образования площадью 22,6 тысячи квадратных метров», - перечислил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в районе поселка Газопровод откроется детсад, рассчитанный на 225 воспитанников. В Троице город предоставил земли для второй очереди стартап-студии «ТехноСпарк», включающей несколько зданий. Производственные помещения займут 7,5 тысячи квадратных метров, лабораторные - четыре тысячи квадратных метров, административные здания - 1,5 тысячи квадратных метров.

В поселениях Краснопархское, Вороновское, Щаповское и Толстопальцево в рамках МаИП инвесторы создадут новые производства или модернизируют промышленную инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, для реализации масштабных промышленных проектов город выделил инвесторам свыше 50,5 гектара земли. На этих участках возведут заводы, выпускающие продукты питания, готовые модули для домостроения и многокомпонентное технологическое оборудование.

«На новых предприятиях будет организовано свыше 8,6 тысячи рабочих мест», - подытожил Овчинский.

Экономика Москва
15 февраля 2024, 19:09
Москвичи помогли убрать с улиц сотню брошенных автомобилей
РИА «Новости»
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Благодаря активности пользователей портала «Наш город» с улиц Москвы в январе убрали свыше 100 брошенных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

«За 2023 год по сообщениям жителей убрали более 3,8 тысячи машин, а за все время работы портала - свыше 51 тысячи брошенных транспортных средств», - рассказал глава учреждения Александр Пищелко.

Столичный Центр организации дорожного движения отметил, что освобождение города от подобных машин позволило очистить около 67 гектаров парковочного пространства. Брошенные автомобили зачастую мешают проезду и занимают паркинг.

Чтобы сообщить о брошенном автомобиле, гражданам достаточно загрузить его фотографию на портал «Наш город» с указанием адреса, выбрав категорию местоположения авто - двор или проезжая часть.

Автомобиль считается разукомплектованным, если у него отсутствует какой-либо элемент: дверь, колесо, стекло или другой. Специальная комиссия примет решение о его статусе. Сначала специалисты попытаются найти владельца такого автомобиля. Если хозяина найдут, ему отправят предложение привести машину в порядок. В случае отсутствия действий со стороны владельца в течение 14 дней, автомобиль отправят на специализированную стоянку.

Для возврата эвакуированного авто владельцу необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» и предоставить требуемые документы, подтверждающие его право на транспортное средство.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», как правильно «оттаять» машину после ледяного дождя. Он посоветовал прогревать двигатель во время морозов в течение трех-пяти минут.

Благоустройство ЖКХ Машины Москва
15 февраля 2024, 18:57
Московский производитель приборов автоматизации нарастил объемы выпуска на 15%
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Московская компания, разрабатывающая и выпускающая средства промышленной автоматизации, в 2023 году произвела на 15% больше продукции, чем годом ранее. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На предприятии «Акситех» организовали полный цикл производства. Компания выпускает измерительные приборы, системы диспетчерского контроля для топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и других сфер народного хозяйства. В список продукции предприятия входят взрывозащищенные датчики, автономные комплексы телеметрии, системы телемеханики и многое другое.

Овчинский назвал Москву одним из крупнейших промышленно-производственных центров России. Столичные промышленники успешно закрывают растущие потребности рынка, расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства за счет передовых технологий и решений, отметил министр правительства Москвы. По его словам, столичным компаниям помогает созданный в городе благоприятный инвестиционный климат.

«Так, один из столичных производителей по итогам 2023 года выпустил свыше пяти тысяч контроллеров телеметрии, более двух тысяч источников и модулей электропитания, а также около 3,5 тысячи датчиков и другого измерительного оборудования - это на 15% превышает результаты 2022-го», - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие активно занимается своим развитием, расширяет рынки сбыта и наращивает производственные мощности. В ноябре 2023 года производитель запустил новый цифровой цех для разработки программного обеспечения и выпуска телеметрических устройств, датчиков и аккумуляторов.

«После выхода цифрового завода на полную мощность наша компания планирует увеличить выпуск продукции в 2024 году в 1,5 раза», - отметил председатель совета директоров столичной компании Александр Базулев.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок. Общее число их сотрудников - 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов. Кроме того, компаниям помогают выйти на международные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Промышленность Москва
15 февраля 2024, 17:54
Высота сугробов в Москве приблизится к рекордной в пятницу утром
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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К утру пятницы высота снежных заносов в Москве может приблизиться к рекордным значениям, но все же не станет максимальной. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что город накрыл сильнейший снегопад и с 3 часов ночи выпало порядка 10 миллиметров осадков, этого количества недостаточно для рекорда. По словам синоптика, рекордное значение для 15 февраля - 15,2 миллиметра.

«До 15 миллиметров не дойдет, рекорд не ожидается», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что обычно к 15 февраля средняя высота снежного покрова составляет 38 сантиметров, а максимальное значение в 62 сантиметра зафиксировали в 1895 и 1966 годах.

По словам Вильфанда, сегодня на ВДНХ высота сугробов составила 54 сантиметра. К утру этот показатель, вероятнее всего, возрастет. На метеостанциях Тушино и МГУ снежные заносы уже достигли отметки в 64 сантиметра.

«Не исключаю, что приблизится к 70», - добавил метеоролог.

В выходные в столице потеплеет , но приятной погоду назвать будет сложно. Ожидается мокрый снег.

К утру пятницы высота снежных заносов в Москве может приблизиться к рекордным значениям, но все же не станет максимальной. Об этом РИА «Новости » сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Рекорды Роман Вильфанд Снегопад Москва
15 февраля 2024, 14:07
Ефимов: около 200 новых инструментов внесли в столичный «Банк технологий» в 2023 году
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Почти 200 новых отечественных высокотехнологичных решений добавили в столичный «Банк технологий» за 2023 год.Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московский сервис „Банк технологий“, который работает с 2020 года, помогает бизнесу и промышленникам в подборе необходимых инновационных инструментов для развития предприятий. Сегодня в онлайн-реестре представлено более 460 передовых проверенных отечественных технологических решений, почти половину из них - около 200 - включили в 2023 году», - уточнил Ефимов.

В список последних разработок вошли роботизированная транспортная платформа для автоматизации перемещения грузов на складах и в производственных помещениях, автономные беспилотники для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и упаковки на производстве и многое другое.

Некоторые технологии, включенные в каталог московского цифрового сервиса, уже используют на российских предприятиях, включая московские промплощадки. Например, российская компания разработала конструкторскую систему, объединившую возможности 2D- и 3D-моделирования. Благодаря ей можно автоматически проектировать продукцию разного назначения - от игрушек до ракетных комплектующих. Инструмент уже применили несколько отечественных компаний, в том числе московский производитель микроэлектроники.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в реестре есть шесть разделов, один из которых посвящен аппаратному и программному обеспечению. Также в каталоге представлены разработки в области 3D-печати, роботизированных комплексов, систем управления складами и автопарками, уточнил министр правительства Москвы.

«С февраля 2023 года в разделе „Перспективные технологии“ свои решения могут разместить ведущие вузы страны. За это время около 20 университетов представили там более 80 инновационных инструментов», - добавил Овчинский.

«Банк технологий» включает инновационные IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, расширения новых линий. Сервис позволяет получить информацию об отечественных производителях аддитивного оборудования, разработчиках систем компьютерного проектирования, математического моделирования и многих других связанных с аддитивными технологиями решениях.

Чтобы разработку включили в «Банк технологий», нужно оставить заявку на сайте. Если решение актуально для использования на промпредприятиях Москвы, специалисты свяжутся с его держателем, а затем технологию добавят в каталог.

Технологии Москва

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