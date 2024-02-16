Ефимов: Москва выделила свыше 65 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

«С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 65,1 гектара земли для реализации 10 масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость», - рассказал Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров.

Цель МаИП - осваивать свободные городские земли, чтобы увеличивать число рабочих мест, развивать инфраструктуру и повышать объемы инвестиций в экономику столицы. Для реализации масштабных инвестиционных проектов Москва выделяет земельные участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.

«В рамках реализации МаИП в ТиНАО город предоставил инвесторам 0,9 гектара земли для возведения двух многофункциональных комплексов площадью свыше 91 тысячи квадратных метров, более 50 гектаров - для строительства производств и технопарка общей площадью более 270 тысяч квадратных метров, 3,7 гектара - для возведения двух учреждений образования площадью 22,6 тысячи квадратных метров», - перечислил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в районе поселка Газопровод откроется детсад, рассчитанный на 225 воспитанников. В Троице город предоставил земли для второй очереди стартап-студии «ТехноСпарк», включающей несколько зданий. Производственные помещения займут 7,5 тысячи квадратных метров, лабораторные - четыре тысячи квадратных метров, административные здания - 1,5 тысячи квадратных метров.

В поселениях Краснопархское, Вороновское, Щаповское и Толстопальцево в рамках МаИП инвесторы создадут новые производства или модернизируют промышленную инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, для реализации масштабных промышленных проектов город выделил инвесторам свыше 50,5 гектара земли. На этих участках возведут заводы, выпускающие продукты питания, готовые модули для домостроения и многокомпонентное технологическое оборудование.

«На новых предприятиях будет организовано свыше 8,6 тысячи рабочих мест», - подытожил Овчинский.